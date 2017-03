Sección > Lanzarote



El parlamentario regional del PSOE por Lanzarote critica que los diputados de CC por Lanzarote se hayan atribuido los méritos de lograr 10,4 millones de euros más para la Isla en los Presupuestos canarios



Marcos Hernández reclama un esfuerzo a PSOE y CC para mantener la estabilidad del pacto de Gobierno en Canarias

Crónicas · 22 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El parlamentario regional del Partido Socialista (PSOE) por Lanzarote, Marcos Hernández, reclama un esfuerzo a su propia formación política y a su socio de gobierno en el pacto de Canarias, Coalición Canaria (CC) para mantener la estabilidad del acuerdo de gobierno en el Gobierno en Canarias. "Es complicado aventurar lo que va a pasar, aunque parece que la situación se ha normalizado tras la aprobación de los Presupuestos de Canarias, donde de cada 10 euros, 8 van destinados a materias sociales", ha explicado Hernández en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. Hernández ha señalado en el programa ’A buena hora’ que "el actual período de reflexión" puede terminar "para bien o para tomar decisiones drásticas" y ha atribuido la última decisión al presidente canario, Fernando Clavijo. "Es quien tiene ahora la sartén por el mango y quien tiene el poder de tomar alguna decisión, para eso es el presidente", ha dicho el parlamentario socialista. A su juicio, "en función de los acuerdos que se alcancen en los próximos días ya veremos si hay continuidad o no en el pacto". Hernández ha añadido que "ha habido un montón de elementos que han dificultado la continuidad" de este pacto, pero al mismo tiempo ha advertido de que "hay también muchos compromisos que nos obligan a hacer un esfuerzo para seguir trabajando por esta tierra". Por otro lado, el parlamentario del PSOE por Lanzarote ha criticado que los diputados de CC por la Isla se hayan atribuido los méritos de lograr 10,4 millones de euros más para la Isla en los Presupuestos canarios, donde Lanzarote recibía en primera instancia casi 40 millones de euros. "Creo que cuando estamos hablando de recursos públicos que nos corresponden a todos, no es cuestión de echarnos ni méritos ni medallas", ha opinado. En versión de Marcos Hernández, "si las notas de prensa no son unilaterales es porque tanto CC como el PSOE preparan distintas enmiendas, aunque ambos seamos los partidos que apoyamos el Gobierno", ha indicado. Hernández ha asegurado que los diputados nacionalistas y los socialistas "han realizado un trabajo coordinado, tratando de evitar roces y choques para mejorar los presupuestos para Lanzarote". "El trabajo parlamentario nos obliga a seguir esas inversiones que, no estando nominadas, podrían corresponderle a Lanzarote, así que nuestro trabajo no acaba aquí", ha añadido. Respecto a los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, el parlamentario del PSOE por Lanzarote ha señalado que "con el Gobierno de Zapatero, ya en el año 2010, el 50 por ciento del extinto IGTE ya se incorporó a las arcas de la Comunidad Autónoma". Tras la concesión del Estado del otro 50 por ciento restante, Hernández cree que las claves del FDCAN han sido "contar con un fondo que genere empleo, cohesión social y económica". El representante del PSOE ha criticado la "decisión unilateral de Coalición Canaria" de emplear el criterio de la triple paridad para distribuir entre las islas estos recursos y se ha congratulado por que finalmente sea el criterio del REF introducido en este caso por el PP el que impere en el reparto de los fondos del FDCAN. Versión imprimir



