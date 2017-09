Sección > Lanzarote



El diputado lanzaroteño confía en que los socialistas puedan articular una nueva mayoría alternativa en el Cabildo para sacar de la Presidencia a Pedro San Ginés



Marcos Hernández ratifica que no concurrirá como candidato a la Secretaría General del PSOE en Lanzarote

El parlamentario regional por la Isla critica que el nivel de ejecución presupuestario alcanzado por el Gobierno de Clavijo hasta agosto en áreas como Sanidad haya sido tan solo del 11% Crónicas · 13 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El diputado lanzaroteño del Partido Socialista (PSOE) Marcos Hernández ha ratificado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que no concurrirá como candidato a la Secretaría General del PSOE en Lanzarote de cara al próximo Congreso insular de los socialistas. "No. Nunca ha estado ese objetivo ente mis intenciones. Vuelvo a decir que no es mi intención presentarme a la Secretaría insular del partido. Considero que mi labor está fundamentado en otro espacio político, en estos momentos en el Parlamento", ha afirmado Hernández en el programa ’A buena hora’. El diputado considera que "seguramente hay gente en el partido que dará el paso y creo que a cada uno le corresponde estar donde debe estar e cada momento político. Estoy centrado exclusivamente donde los ciudadanos han querido, en el Parlamento de Canarias". "Supongo que habrá distintas candidaturas", ha expuesto, "lo que me parecería hasta razonable, como las ha habido en el Congreso federal y en el regional", ha señalado. "Que el debate se abra y que se establezcan ideas y propuestas distintas dentro de la propia familia socialista. Sería un elemento dinamizador y no distorsionador pues la democracia se sustenta también en el diálogo y el disenso", ha insistido. A su juicio, "el debate está abierto". Posibles salidas a la minoría del Gobierno del Cabildo Por otro lado, el diputado lanzaroteño se ha mostrado convencido de que los socialistas podrán finalmente articular una nueva mayoría alternativa en el Cabildo para sacar de la Presidencia a Pedro San Ginés tras la ruptura del pacto de gobierno protagonizada por el PSOE hace dos semanas. "En mi opinión, creo que el Cabildo merece conformar un grupo de gobierno que se tomen esto en serio, como lo que es, administrar la gestión de forma correcta, con mucho celo, y no distraerse en los subterfugios, que es lo que ha ocurrido hasta ahora", ha expresado. Lejos de aventurar qué tipo de acuerdo se podrá cerrar finalmente, Marcos Hernández ha apostado por "que haya voluntad política por parte de otras formaciones". "La ruptura se ha producido hace muy poco y los partidos deben sentarse a negociar", ha añadido. En versión del parlamentario lanzaroteño, "esta situación no puede mantenerse en el tiempo. O el actual presidente del Cabildo conforma una nueva mayoría o el resto de partidos tendrán que configurar otra mayoría distinta a la actual. Esa es la lógica de los números y, a partir de ahí", ha dicho, "ya veremos en septiembre qué pasa o a principios de octubre, por el bien de la Isla". Para Hernández, esa responsabilidad "no debe recoger en exclusiva sobre el PSOE, sino sobre el resto de fuerzas políticas de la Isla, que creo que también tiene mucho que decir en todo este asunto". Sanidad ejecuta solo un 11% de sus inversiones hasta ahora Además, el parlamentario regional por la Isla ha criticado que el nivel de ejecución presupuestario alcanzado por el Gobierno de Fernando Clavijo hasta agosto en áreas como Sanidad haya sido tan solo del 11%. El también portavoz del PSOE en la comisión parlamentaria de Sanidad asegura que este martes conoció el dato directamente de boca del actual consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Versión imprimir



