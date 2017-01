Sección > Lanzarote



El portavoz en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias asegura que el informe filtrado a varios medios es en realidad el resultado de las acciones reclamadas por el presidente canario, Fernando Clavijo, que le trasladó el anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera



Marcos Hernández desmiente la información aportada por Clavijo sobre el deterioro de la Sanidad canaria con la gestión del PSOE

"El señor Clavijo fue el único empeñado en que había que recortar 50 millones de euros", alega el diputado del PSOE por Lanzarote, que desmiente también los "datos maquillados" por CC sobre las listas de espera. "Se levantó la alfombra, se regularizó su cómputo y se pusieron sobre la mesa para debatir en sede parlamentaria", asegura Crónicas · 24 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Marcos Hernández critica que CC no haya sustituido todavía a los directores insulares de Sanidad en las distintas islas “porque no ha encontrado sustitutos que quieran sumarse a un Gobierno interino y débil” El diputado del Partido Socialista (PSOE) por Lanzarote y portavoz en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, Marcos Hernández, ha desmentido este martes la información que se está difundiendo a través de varios medios de comunicación a los que se les ha filtrado datos del Gobierno canario que apuntan a un empeoramiento de los ratios de lista de espera sanitarias y a un descenso en el número de camas hospitalarias en las Islas. "El señor Clavijo fue el único empeñado en que había que recortar 50 millones de euros. Lo que ha salido en prensa y se ha filtrado es lo que el señor Morera envió a Clavijo vía correo eléctrónico para informarle sobre las consecuencias de ese recorte de 50 millones, que significaría y comportaría el cierre de camas hospitalarias, dejar de intervenir quirúrgicamente, que algunas consultas no tendrían finalizadas sus obras, entre otras consecuencias", ha manifestado Hernández en el programa ’A buena hora’. "Lo que hizo Clavijo", ha advertido el diputado del PSOE, "fue relatar lo que ya le había dicho en Consejo de Gobierno, que eso era una verdadera locura, y que él al menos no iba a retirar las vacunas de hepatitis C ni iba a dejar de prestar la asistencia sanitaria, algo que es obligatorio. Estaba en riesgo la salud pública", ha relatado Hernández, "pero a Clavijo le importó bien poco, lo que habla mucho de la forma de pensar y de gestionar los servicios públicos, de no ser capaz de ponerse en el lado del otro, ya que el señor Morera sabe mucho sobre gestión sanitaria, pero el señor Clavijo no sabe de esto absolutamente nada", ha lamentado el diputado socialista. Según la versión del parlamentario socialista, dicho informe es en realidad el resultado de las acciones reclamadas por el presidente canario, Fernando Clavijo, al anterior consejero de Sanidad, Jesús Morera. Listas de espera sanitaria Hernández ha advertido, del mismo modo, que también son falsos los datos relacionados con las listas de espera sanitaria y que se han hecho públicos en las últimas semanas. Según estas cifras, con la gestión del PSOE y de Jesús Morera en Sanidad se ha registrado un aumento de 7.000 personas en estas listas. "Lo que hizo el señor Morera", ha explicado Marcos Hernández, "fue poner desde el principio las listas de espera, ya que había datos que no se correspondían con la realidad", ha afirmado. "Había datos maquillados, se levantó la alfombra y se pusieron sobre la mesa para debatir en sede parlamentaria. Esos eran datos camuflados que se habían escondido, así que partíamos de una situación mucho peor ya que aparecían personas que en principio el Gobierno de Canarias no había computado en esas listas", ha precisado el parlamentario. Según ha indicado, "entre enero y septiembre del año pasado, mientras el presupuesto se fue ejecutando con normalidad, las listas de espera se iban reduciendo constantemente, pero solo se rompió esa tendencia cuando de forma unilateral el Gobierno canario, a través de la Consejería de Hacienda, decide cerrar el presupuesto sin consultarlo ni llevarlo al Consejo de Gobierno, algo que", ha apuntado, "obligó a la Consejería de Sanidad a empezar a recortar automáticamente por todas partes para poder cubrir los servicios". Para el diputado del PSOE por Lanzarote, "es "muy cínico y lamentable" que Fernando Cllavijo, el jefe del Ejecutivo, haya dado publicidad a un intercambio de informes y correos internos sobre su primer gabinete relacionados con la crisis sanitaria. Sin sustituciones en las direcciones insulares de Sanidad El portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias explica, por otro lado, que no se han cambiado por el momento a los directores de Área de Salud de las distintas islas -caso del director insular de Sanidad en Lanzarote, José Brito- porque hasta ahora el Gobierno de Canarias, en minoría sustentada en solitario por Coalición Canaria no encuentra sustitutos. Hernández asegura en este sentido que nadie quiere arriesgarse a entrar en un puesto con un "Gobierno interino y débil". "Esa es la conclusión a la que llega mucha gente, incluso muchos dentro de Coalición Canaria, que no encuentran recambios, entre otras cosas porque consideran que esto es un Gobierno interino, débil y para el que finalmente, según todo apunta, el Partido Popular será su muleta de apoyo", ha expresado Hernández. Es más, el diputado socialista lanzaroteño dice que ha habido nombramientos recientes que dejan mucho que desear en cuanto a profesionalidad y currículum en áreas muy importantes como Hemodonación y Hemoterapia en Canarias. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :