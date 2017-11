Sección > Lanzarote



El diputado lanzaroteño critica el "atrevimiento político" de Podemos por su veto a José Juan Cruz como posible presidente del Cabildo



Marcos Hernández critica que la mitad del PSOE se quede fuera de la nueva dirección del partido de María Dolores Corujo

El que fuera adversario de la secretaria general del PSOE en Lanzarote en las primarias, proceso en el que obtuvo el 40% de los votos, advierte de que “ninguno de los componentes de la plancha” que lideró ha sido propuesto para integrar ninguno de los órganos elegidos este fin de semana. Denuncia que unos 40 delegados no acudieron a votar este domingo y considera que "se ha perdido una oportunidad histórica para democratizar el partido" Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Marcos Hernández, el que fuera adversario de la secretaria general del PSOE en Lanzarote en las primarias, proceso en el que obtuvo el 40% de los votos, ha criticado este lunes que casi la mitad de los militantes de esta formación política se quede ahora fuera de la nueva Ejecutiva insular y del resto de los órganos de la dirección de la formación que lidera María Dolores Corujo. A pesar de que se intentó que hubiera listas integradoras, finalmente no ha sido así, lo que le lleva al parlamentario a entender que una vez más se ha pasado el rodillo y no se ha tenido en cuenta a todos aquellos afiliados que no piensan igual que la alcaldesa de San Bartolomé. Hernández ha advertido en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que “ninguno de los componentes de la plancha” que lideró ha sido propuesto durante la celebración este fin de semana del noveno Congreso insular del PSOE, para integrar una nueva Ejecutiva, que califica de “sectaria” El diputado lanzaroteño, que ha terminado ya sus responsabilidades orgánicas como secretario de Políticas Municipales e Institucionales, se muestra decepcionado porque su sector apenas cuenta en el reparto de cargos orgánicos del PSOE realizado por María Dolores Corujo. El que fuera rival de Corujo en la pugna por conseguir la Secretaría General del PSOE en Lanzarote asegura que la mitad de los militantes de la isla nos se sienten representados tras el Congreso de este fin de semana. "Con claridad he salido del Congreso con la sensación de que la mitad del partido no se siente representado porque las formas de entender la distribución de los órganos del partido se ha hecho de esta forma. No estoy nada satisfecho con la forma en que se han hecho las cosas, y lo digo públicamente puesto que sería mentir si dijera lo contrario", ha expuesto el parlamentario socialista. "Sigo creyendo que otras formas de entender el partido son posibles, por eso me presenté a este proceso de primarias, convencido de que teníamos muchos elementos nuevos que incorporar para dinamizar este partido y para que todo el mundo se sienta partícipe", ha lamentado. En versión de Hernández, "la apuesta por democratizar el partido y por hacerlo más cercano al conjunto de los militantes no se ha conseguido, así que creo que ha sigo una oportunidad perdida". El actual diputado socialista ha asegurado además que ha estado "hasta el último momento intentando configurar listas conjuntas de delegados, pero en vista de que he sido un ingenio por pensar que eso podía suceder, ni siquiera se propuso ninguna lista alternativa". "Unos con buena voluntad pensábamos que esa unidad se podía dar, pero hemos visto que la otra parte no estaba pensando en este tipo de cuestiones. Creo que tenemos mucho margen de mejora pero esa posibilidad se ha negado y torpedeado", ha criticado. "El hecho simbólico de que hasta casi 40 delegados ni siquiera pasaran a votar es un síntoma evidente de que algo falla, y eso hay que analizarlo", ha indicado. "Por varios motivos, muchos de los delegados no estaban presentes en el momento de la votación", ha aclarado. Críticas al "atrevimiento político" de Podemos Entre los nombramientos conocidos en el Congreso del PSOE, José Juan Cruz repite como secretario de Organización. Marcos Hernández, para el que está claro que ese sector socialista no ha pensado en clave de unidad, ha criticado en este sentido el "atrevimiento" del grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote, que ha vetado a Cruz como posible candidato a la actual Presidencia que ocupa el nacionalista Pedro San Ginés alegando que es necesaria una "regeneración política también en el Cabildo". "Cada día que pasa tengo más dudas sobre lo que va a pasar. Cada uno de los nuevos titulares me genera más incertidumbre sobre lo que puede ocurrir", ha explicado Hernández. "No salgo de mi asombro con este tipo de atrevimientos políticos que nada tienen que ver con lo que necesita Lanzarote", ha apostillado. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :