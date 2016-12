Sección > Lanzarote



El parlamentario del PSOE por Lanzarote, que apuesta por que la inestabilidad no se traslade al resto de administraciones canarias, recuerda que los consejeros socialistas tenían por Ley prohibido votar en contra en un órgano como el Consejo de Gobierno de Canarias



Marcos Hernández asegura que el PSOE no esperaba el cese de sus consejeros por sus discrepancias en Consejo de Gobierno con el reparto del FDCAN

Acusa a Clavijo de "poca cintura política" y de respaldar un reparto "clientelar" de los Fondos de Desarrollo de Canarias Crónicas · 28 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más El parlamentario del Partido Socialista (PSOE) por Lanzarote, Marcos Hernández, asegura este miércoles que en su formación política no esperaban ni mucho menos que las discrepancias del PSOE en Consejo de Gobierno con el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, FDCAN, terminara con el cese de sus consejeros socialistas en el Gobierno de Canarias, decretado el pasado viernes por el presidente del Ejecutivo autónomo, Fernando Clavijo. Marcos Hernández ha criticado en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote la "poca cintura política" de Fernando Clavijo y ha denunciado que el reparto del FDCAN decretado por CC "responde desde luego a otro tipo de intereses que no son los de la generalidad de la ciudadanía, y eso es lo que más nos preocupa". "No es cierto que el PSOE tuviera una moción de censura contra Clavijo", ha indicado el diputado socialista, que ha asegurado que "el PSOE pretendía con esa levantada en el Consejo de Gobierno poder volver a los criterios que inicialmente daban sentido a la propuesta del reparto del FDCAN; no pretendíamos nada más", ha insistido, "pero en los medios de comunicación desde ese momento ya se habló de moción de censura, igual que también se dijo que CC tenía cerrado un pacto con el PP y la Agrupación Socialista Gomera". Hernández ha insistido en el mensaje lanzado por los socialistas tras la ruptura. "Este final del pacto tiene mucho que ver con los modelos distintos de CC y PSOE sobre Canarias. Ellos tienen un modelo mucho más insularista y nosotros una mucho más regional", ha defendido. El representante de Lanzarote en la Cámara regional ha destacado, con intención de ser didáctico, según ha dicho, que los consejeros socialistas tenían por Ley prohibido votar en contra en un órgano como el Consejo de Gobierno de Canarias. "En el Consejo de Gobierno no se puede votar en contra. En el Consejo de Gobierno o bien te ausentas o bien votas a favor, es decir, no se puede ir en contra de los actos del propio Gobierno, con lo que nuestra única opción era esa", ha manifestado, "si queríamos demostrar el malestar y, en este caso, la poca sintonía respecto al reparto del FDCAN, que establece un modelo de prioridades políticas y un modelo de Canarias, y en esos momentos se estaba estableciendo un modelo clientelar", ha destacado, "que nada tenía que ver con la propuesta inicial con la que nació el FDCAN, que tenía tres ejes fundamentales, el criterio de cohesión económica, territorial y social, el de generación empleo y el de creación de riqueza". La sorpresa del PSOE, ha relatado Hernández, llegó cuando CC "apostó en contra de esos criterios en los que trabajamos todo un año por la triple paridad para, posteriormente, quitar la triple paridad e introducir el REF, el Régimen Económico y Fiscal, donde hay un acuerdo tácito entre todas las administraciones públicas". El parlamentario socialista ha criticado también que finalmente el Gobierno regional haya preferido distribuir entre los cabildos insulares los fondos que en principio iban a gestionarse desde el Servicio Canario de Empleo (SCE). Ruptura del pacto y consecuencias En cuanto a la ruptura del pacto en sí y las posibles consecuencias para Canarias, Hernández ha afirmado que le "ha parecido una noticia muy triste y el propio David de la Hoz podrá corroborar que desde el punto de vista parlamentario hemos actuado de forma correcta, organizada y coordinada, y fruto de ello son las mejoras presupuestarias que entre CC y PSOE hemos conseguido para Lanzarote", ha dicho Hernández, "Una ruptura no supone ningún avance, así que ahora estamos en una situación de impás que no es buena para nadie", ha señalado. Sobre una posible ruptura también en cascada, Hernández considera que "sería un error trasladar esta ruptura a otras instituciones públicas de Canarias. No es cuestión de duplicar este revés al resto de administraciones donde los pactos funcionan, pues la ciudadanía no se merece que volvamos a estos procesos". El diputado regional del PSOE lanzaroteño ha reconocido sentirse "dolido por las formas también, y por el poco compromiso" por parte de CC "a la hora de mantener la palabra dada", ha indicado, recordando así el acuerdo de gobierno firmado en 2015 entre nacionalistas y socialistas por cuatro años "y que establecía como prioridades para Canarias el desarrollo de las Islas, la creación de empleo y el mantenimiento de servicios básicos". "Ese era el compromiso", ha advertido Hernández, "pero cuando uno se desvía un poco de ahí para, no se sabe por qué, generar crispación cambiando de criterios para el reparto hasta en cuatro ocasiones, pues lógicamente eso no ha sido lo más oportuno ni tampoco hace gala de ese acuerdo que inicialmente a todos nos unía", ha precisado el también responsable de Políticas Municipales del PSOE de Lanzarote". Versión imprimir



