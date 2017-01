Sección > Lanzarote



El consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, que apuesta por el soterramiento de la línea de alto tensión, reclama la "complicidad" de Erasmo García y la Dirección General de Industria y Energía



Marcos Bergaz y Pedro San Ginés se reúnen este miércoles con Red Eléctrica para estudiar el proyecto de las torretas aéreas para el sur de Lanzarote

Cree que ha faltado "reflejos" por parte de algunas instituciones y confirma que el equipo jurídico del Cabildo está estudiando todos los informes por si, llegado el caso, hubiera que ejercer algún tipo de acción legal Crónicas · 17 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, junto al presidente de la Institución, Pedro San Ginés, tienen previsto reunirse este miércoles con representantes de Red Eléctrica Española (REE) para abordar algunas cuestiones relacionadas con el proyecto de las nuevas torretas eléctricas aéreas que el Gobierno de Canarias ha autorizado para la zona sur de Lanzarote. Así lo ha confirmado el propio Bergaz en declaraciones al programa ’ A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, donde ha dejado claro también que apuesta por el soterramiento de la línea de alto tensión en la Isla. Marcos Bergaz ha insistido en que esa es la postura oficial del Cabildo y ha explicado que, a raíz de esta nueva situación, lo que están haciendo desde el Gobierno de la Corporación insular es llevar a cabo todas las gestiones necesarias para buscar una solución; entre ellas, reunirse no solo con los representantes de Red Eléctrica Española, sino también con el propio el director general de Industria y Energía del Gobierno de Canarias, el lanzaroteño Erasmo García. "Serán palabras que tendrán que salir de la boca de Erasmo García", ha afirmado Bergaz al ser preguntado por las posibles explicaciones del actual responsable de Industria y Energía en Lanzarote. "Lo que nos trasladó fue su disposición a mejorar en la medida de lo posible el proyecto que está arriba de la mesa", ha precisado el consejero de Medio Ambiente del Cabido, para el que "la predisposición para que así sea es positiva". El consejero del Partido Socialista (PSOE) ha advertido respecto a la postura de Erasmo García de que "maneja una opinión al respecto de que el proyecto que se va a ejecutar mejora lo que ya hay a día de hoy, tiene disposición a mejorar el proyecto y en esas estamos, en tratar de buscar también la complicidad de la Dirección General [de Industria y Energía] para reconducir este proyecto y propiciar una alternativa mejor y más viable que la que hay". Además, Marcos Bergaz ha confirmado que el equipo jurídico del Cabildo está estudiando todos los informes por si, llegado el caso, hubiera que ejercer algún tipo de acción legal. Sin acusar en concreto a ninguna institución, Bergaz ha señalado que "ha habido falta de reflejos en general con un asunto que ya fue rechazado por el Ayuntamiento de Yaiza y por el Cabildo, que ya apostaban por el soterramiento desde el año 2012". "Mañana [este miércoles] nos desplazamos hasta la sede de Red Eléctrica, creo que primero hay que agotar la vía política entre las administraciones implicadas, pero no descartamos ningún tipo de acción, sean las judiciales, donde podríamos ejercer cualquier tipo de acción, en sintonía con lo hecho por el Cabildo de Fuerteventura", ha dicho el consejero, que ya avisa que "si no nos convencen las explicaciones de Red Eléctrica y habiendo alternativas mejores optan por la negativa, no descartamos tampoco acudir a las movilizaciones sociales". Versión imprimir



