La empresa ha trasladado al consejero de Medio Ambiente y al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que tiene derechos adquiridos tras la adjudicación y que descarta soterrar la línea de alta tensión



Marcos Bergaz califica de "fría y poco satisfactoria" la reunión en Madrid con Red Eléctrica de España para estudiar el proyecto de las torretas aéreas para Los Ajaches

El consejero, que reprocha a la compañía contradicciones y carencias en tendidos que deberían estar soterrados en núcleos urbanos como Las Casitas o Femés, advierte de que lo más probable es que al Cabildo de Lanzarote le reste únicamente la vía judicial para paralizar el proyecto de las líneas de alta tensión Crónicas · 19 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Marcos Bergaz, ha lamentado este jueves que Red Eléctrica de España no quiera dar marcha atrás en el proyecto de las torretas eléctricas aéreas para el sur de la Isla y la zona protegida de Los Ajaches. La empresa ha trasladado al consejero de Medio Ambiente y al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que tiene derechos adquiridos tras la adjudicación y que descarta soterrar la línea de alta tensión. Marcos Bergaz acudía este miércoles, junto al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, a un encuentro celebrado en Madrid con la compañía eléctrica, una reunión que el consejero ha calificado como "fría y poco satisfactoria". "Lo que nos comentan es que el proyecto está aprobado; que ellos son únicamente los encargados de ejecutarlo; que cuentan con todas las autorizaciones; y que cambiarlo es una decisión que compete a las administraciones públicas de las que reciben el encargo, en este caso, del Gobierno de Canarias, que es el que lo autoriza, y el Ministerio de Industria, que es quien realiza la planificación energética en este país", ha manifestado Bergaz en el programa matinal ’A buena hora’. El consejero ha sido claro al afirmar que no puede "decir que volvamos a la Isla contentos". Así las cosas, el responsable de Política Territorial y Medio Ambiente de la Primera Corporación insular ha advertido de que lo más probable es que al Cabildo de Lanzarote le reste únicamente la vía judicial para paralizar el proyecto de las líneas de alta tensión. "No podemos bajar los brazos y ya el vienes hemos fijado un encuentro en Presidencia [del Cabildo] para acordar las distintas acciones y acometer las medidas de defensa de una reivindicación que parece que es compartida por la totalidad de instituciones de la Isla y de partidos y que es la mejora de este proyecto para que el impacto visual y medioambiental que tenga sea menor que la propuesta que está sobre la mesa", ha indicado el consejero. Desde la empresa, según Bergaz, "alegaron una serie de razones para defender el proyecto, aunque no se justificaron desde el punto de vista documental". "El compromiso", ha añadido el consejero, "es el de trasladarnos toda la información y todos los documentos que vienen a justificar por qué se considera que este proyecto de Red Eléctrica, que es una empresa que cotiza en bolsa y que pertenece al Ibex 35, es el mejor, pero no puedo estar satisfecho con la reunión de ayer", ha insistido. Contradicciones de Red Eléctrica a la hora de soterrar tendidos en Lanzarote La empresa ha trasladado al consejero de Medio Ambiente y al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, que tiene derechos adquiridos tras la adjudicación y que descarta soterrar la línea de alta tensión. El consejero, por su parte, reconoce que en el encuentro celebrado a las 16 horas reprochó a la compañía contradicciones y carencias en tendidos que deberían estar soterrados en el caso de Lanzarote, como en los pasos de las líneas aéreas por pueblos como Las Casitas o Femés, en el municipio de Yaiza. "Lo que dicen es que la normativa del sector eléctrico establece la obligatoriedad de soterrar cuando estamos hablando de suelo urbano, pero que cuando estamos hablando de suelo rústico van torretas y tendido aéreo", ha explicado el consejero. Ante esa afirmación, ha proseguido, "preguntamos cómo justificaban por lo tanto que a su paso por Femés o Las Casitas, que son núcleos poblacionales donde vive gente, en lugar de soterrar, lo que hagan es dar una vuelta e incluir varias torretas". Según Bergaz, la empresa no supo alegar razones a este respecto pero se comprometió a aportar información en este sentido. Marcos Bergaz ha reconocido que el Gobierno de Canaria, con Erasmo García como director insular de Industria y Energía, fue el que aprobó el proyecto, y que deberá dar explicaciones sobre el mismo. "El Gobierno de Canarias es el que autoriza el proyecto, previa tramitación del proyecto, así que el Gobierno de Canarias tiene que explicar varias cosas, entre otras, por qué este proyecto ha visto al final la luz", ha concluido. Versión imprimir



