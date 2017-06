Sección > Lanzarote



El alcalde de Haría confirma que el Ayuntamiento no ha recibido todavía ninguna notificación del Juzgado Número 5 que aclare la ejecución de la última sentencia del TSJC en relación al pleito de la Cueva de Los Verdes con el Cabildo. "Si quiere acudir a Fiscalía, que vaya", responde al portavoz socialista, Alfredo Villalba



Marci Acuña: "Pepe Torres fue uno de los protagonistas en Canarias para que Román Rodríguez no repitiera como candidato a la Presidencia y por eso se creó Nueva Canarias"

"No es bueno que Torres y Rodíguez se unan para ir contra la organización política nacionalista más importante de toda Canarias, que es Coalición Canaria, pues al final los motivos que alimentan esa unión son el rencor, la venganza", sostiene el parlamentario lanzaroteño Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Román Rodríguez y Pepe Torres, este sábado en Arrecife, junto a Gladys Acuña y Mame Fernández. El alcalde de Haría, Marci Acuña, ha criticado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la actual unión entre Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias (NC) y José Torres Stinga, ex dirigente lanzaroteño de Coalición Canaria (CC) y ex alcalde de Haría, al que pudo verse el sábado pasado en la comparecencia pública que ofreció el primero en Arrecife para detallar los beneficios para las Islas de los Presupuestos Generales del Estado que los nacionalistas han respaldado con el voto favorable de su diputado Pedro Quevedo. Acuña ha cuestionado la posible incorporación a las filas nacionalistas de izquierda de Pepe Torres, al que muchos sitúan ya como el futuro presidente de Nueva Canarias en Lanzarote, tras las críticas mutuas que ambos se dedicaron en su día, justo antes del nacimiento de NC, y después de haber mantenido una relación pública que ahora parece haberse invertido. "Pepe Torres fue uno de los protagonistas en Canarias para que Román Rodríguez no repitiera como candidato a la Presidencia. Se creó Nueva Canarias por ese motivo", ha señalado el alcalde de Haría en el programa ’A buena hora’. "Uno de los protagonistas en esta provincia que más hizo precisamente para que no fuera presidente de Coalición Canaria Román Rodríguez fue Pepe Torres. Incluso recuerdo las elecciones generales en las que concurrimos con Nueva Canarias y ni se saludaban. Cuando venía Román Rodríguez a Lanzarote y hacíamos esos mítines, pero con Pepe Torres, que estaba en Coalición Canaria, ni se saludaba. Había un odio visceral", ha advertido el regidor norteño. Tras varios años como actor de la política insular dentro de las filas de Coalición Canaria (CC), Marci Acuña ha reconocido que "hay fotos que, cuando uno echa la mirada atrás, le hacen a uno plantearse cómo son las cosas". "Ahora quizás también vemos algunos coqueteos del propio Paulino Rivero", ha dicho el alcalde sobre la posible incorporación del ex presidente del Gobierno canario y ex presidente de CC en su ámbito nacional, cargo que también ostentó temporalmente el propio Pepe Torres. "Creo que se unen solo para ir contra alguien y eso no creo que sea bueno. Si nos unimos para ir contra la organización política nacionalista más importante de toda Canarias, que es Coalición Canaria, eso no es bueno pues al final los motivos que alimentan esa unión son el rencor, la venganza, pero no son principios políticos los que sustentan esa unión", ha alegado el también diputado lanzaroteño. En versión de Marci Acuña, "hay fotos curiosas, con esos abrazos que vemos ahora entre Román y Pepe. Echamos la vista atrás hace un par de años y uno se queda atónito. Eran personas que se odiaban y confabulaban para que las cosas salieran mal para ellos mismos. Pero ahora están unidos". "La política tiene esos giros y uno no deja de sorprenderse, pero así son las cosas", ha admitido. Sin notificación judicial tras la sentencia del TSJC por la Cueva de Los Verdes Por otro lado, el alcalde de Haría, Marci Acuña, ha asegurado que por el momento el Ayuntamiento norteño continúa sin recibir ningún tipo de notificación por parte de los juzgados para aclarar las consecuencias directas de la última sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en relación al pleito entre Haría y el Cabildo de Lanzarote por la Cueva de Los Verdes, una de las unidades que conforman la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) en la Isla. "Todavía no nos ha llegado la notificación del Juzgado Número 5, que nos tendría que llegar para comunicarnos que la sentencia se ejecuta en ese juzgado", ha manifestado Acuña. A partir de ahí, según el alcalde norteño, "se abrirá un período en el que el Cabildo tendrá que decir si quiere plantear la ejecución de la sentencia voluntariamente y, si no, será el propio juzgado el que dirima entre ambas partes cómo se ejecuta". Las advertencias de Alfedo Villalba Respecto a la advertencia pública del portavoz del PSOE en Haría, Alfredo Villalba, que afirmó hace dos semanas en Cope Lanzarote que, de elevarse al Pleno municipal algún acuerdo sobre la Cueva de Los Verdes y tras la sentencia del TSJC, llevaría a Fiscalía al Gobierno de la Corporación, el alcalde ha dejado claro que "hay algunos que están empeñados en elevar la crispación, la amenaza y cuestiones de este tipo". "Tanto nuestro socio de gobierno como nosotros mismos planteamos que las cosa deben ser de otra manera. Si quiere acudir a Fiscalía, que vaya. No son aspectos que se sueñan anunciar", ha dicho Acuña sobre las declaraciones de Alfredo Villalba. El alcalde y parlamentario lanzaroteño ha insistido en que la intención del Gobierno norteño sigue siendo la senda del diálogo. "Se tiene que mantener el diálogo a pesar de que tengamos diferencias y a pesar de que cada institución defienda sus intereses. Yo soy alcalde de Haría y tengo que defender los derechos de mis vecinos y de esta institución, pero no tengo por qué hacerlo desde la crispación, sin llevar un palo en la mano y amenazando que me voy a cargar a no sé quién. Tampoco creo que tenga que hacer maquetas del Ayuntamiento y manifestarme delante del Cabildo. Hay formas de defender a Haría, como ésas, pero nosotros planteamos otras", ha aseverado el regidor. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :