El portavoz del PIL en la Corporación y nuevo vicepresidente primero descarta casi la opción de participar en la censura de la mesa de partidos contra el presidente, Pedro San Ginés, y apuesta claramente por la incorporación de los populares al actual grupo de gobierno



Manolo Cabrera advierte de que no asumirá más áreas de gobierno hasta que el PP se incorpore al Gobierno del Cabildo

Crónicas · 17 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Cabildo y vicepresidente primero de la Corporación insular, Manolo Cabrera, advierte en Crónicas Radio-Cope Lanzarote de que no asumirá más áreas de gobierno hasta que el Partido Popular (PP) se incorpore al Gobierno de Pedro San Ginés. "Eso no lo hemos hablado realmente", ha dicho en el programa ’A buena hora’ Cabrera, actual consejero de Empleo, sobre la posible reorganización de las consejerías del Gobierno del Cabildo. "Yo sigo a la espera de que el Partido Popular se pueda incorporar al Gobierno y que tengamos una mayoría estable, y en ese momento quizás cuando podamos reorganizar las áreas", ha indicado. Cabrera ha explicado que pretende evitar así cualquier discrepancia en el seno del Gobierno insular en el caso de que finalmente el PP se sume al actual Gobierno en minoría de San Ginés. "Si yo ahora pido un Área, igual después el PP la quiere, y no voy a ser yo motivo de disputa ni voy a provocar que no haya mayoría por esa cuestión", ha argumentado. "Bueno. Ese es mi deseo; ese es mi deseo", ha expuesto el consejero del PIL sobre la posibilidad de que el PP reconsidere la opción de retomar las negociaciones con Coalición Canaria (CC). "Me da que somos los únicos que estamos cumpliendo con el pacto por el bien de la isla y por los ciudadanos", ha señalado respecto al papel de los insularistas en el pacto del Cabildo y los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé. "Me da igual un área que otro", ha abundado Cabrera, que alega que "lo que me interesa es trabajar con tranquilidad y sabiendo que el Área la gestiono desde el principio hasta el final". El portavoz nuevo vicepresidente primero desde esta semana ha restado importancia a su nombramiento de estos días y ha dado casi por descartada la opción de participar en la censura de la mesa de partidos contra el presidente, Pedro San Ginés. "Es una cuestión de la que no soy partícipe y cuando haya alguna propuesta concreta, si la hay", ha insistido, "se llevará a los órganos de dirección del PIL". Manolo Cabrera ha afirmado en este sentido que ve "más factible que se sume el PP que Podemos". Versión imprimir



