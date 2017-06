Sección > Lanzarote



El portavoz del PIL en el Cabildo dice en relación al hallazgo de agua bajo el malpaís de Timanfaya que no puede tomarse en serio algo que venga del portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca



Manolo Cabrera aconseja a la consejera de Deportes que revise las condiciones del convenio con la empresa que gestiona el Ironman en Lanzarote

El consejero de Empleo y ex responsable de Deportes vuelve a hacer una reflexión tras la última edición del triatlón celebrado en Crónicas · 5 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El consejero de Empleo y ex responsable de Deportes del Cabildo de Lanzarote, Manolo Cabrera, aconseja a la consejera de Deportes de la Primera Corporación, Patricia Pérez, que revise las condiciones del convenio con la empresa que gestiona el Ironman en Lanzarote. Así lo ha expresado Cabrera en el programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, donde ha vuelto a hacer una reflexión tras la última edición del triatlón celebrado en mayo en la Isla y donde también ha vuelto a reclamar alguna medida que de alguna forma beneficien a los lanzaroteños, como una rebaja en la cuantía que se abona por participar en la prueba. "Creo que a doña Patricia Pérez le toca mantener una negociación con el Club La Santa para tratar de defender un poco la visión y los intereses de los deportistas de Lanzarote. Creo que básicamente el Club La Santa debería ser un poco más generoso ya que, igual que la Isla se vuelva con esta prueba deportiva que tiene indudables beneficios para Lanzarote, también causa perjuicios a los ciudadanos y a las administraciones, que tienen que gastar mucho dinero en infraestructuras, en dotaciones, en personal que monta las infraestructuras de metas, en personal de seguridad, etcétera etcétera", ha apuntado el portavoz del PIL. Manolo Cabrera ha pedido al Club La Santa que "también sea consciente" de estos perjuicios y por ello ha reclamado que "haga un precio especial a los atletas de Lanzarote". "Quizás haya llegado el momento de dejar de percibir tanto dinero de las administraciones públicas como el Cabildo y los ayuntamientos, y quizás es hora de que esta prueba sea económicamente autosuficiente", ha señalado. El consejero ha dejado claro que se daría por "satisfecho" con dos condiciones: que el Club La Santa rebajara a la mitad el precio de la inscripción para los deportistas de la Isla; y que esta entidad "renunciara al poco dinero que le aportan el Cabildo y los ayuntamientos". "Simplemente porque ya no les hace falta", ha argumentado. "Están ganando mucho dinero con las inscripciones y la publicidad, y quizás a las administraciones nos vendría muy bien aprovechar esas partidas para otras necesidades", ha insistido. Agua bajo Timanfaya y el cuento del lobo de Carlos Meca Por otro lado, el portavoz del PIL en el Cabildo ha valorado positivamente el anuncio del Grupo Podemos en la Corporación insular respecto al hallazgo de agua bajo el malpaís de Timanfaya. Sin embargo, Cabrera ha afirmado que no puede tomarse en serio nada que venga del portavoz de Podemos en el Cabildo, Carlos Meca, cuya trayectoria ha cuestionado seriamente. "Claro que nos interesan. Le hace ilusión a toda la isla el anuncio de que alguien ha descubierto que hay agua. Es un elemento sin el que no podemos vivir y que en esta tierra escasea", ha recordado. "Lo único es que no puedo tomarme muy en serio a Podemos como partido, ya que su portavoz en el Cabildo, Carlos Meca, es una persona cuya responsabilidad y actividad al frente de la política a veces dejan mucho que desear", ha matizado. Para Cabrera, "uno no puede tomarse en serio a personas que no se toman en serio a los demás. Su actividad política está coja pues nunca se ven cosas positivas, sino siempre lo mismo", ha explicado. El consejero del PIL ha apuntado que "don Carlos Meca ha llegado a decir delante mía de forma rotunda que esta isla va a dejar de ser una tierra árida para ser un vergel". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :