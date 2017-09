Sección >

El portavoz de Nueva Canarias en Tías cree que el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, "está poniendo en jaque a CC en Lanzarote" y pide a los nacionalistas que no se hagan la víctima y moderen al máximo responsable de la Corporación insular

Mame Fernández reclama a NC que escuche a Sosa y no actué como CC y el "sheriff de Lanzarote" en su expulsión

El portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Ayuntamiento de Tías, Mame Fernández, ha pedido este jueves en Crónicas Radio-Cope Lanzarote a su propio partido que escuche también la versión del consejero de los nacionalistas progresistas en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, al que se le abrirá este sábado un segundo expediente de expulsión, durante la nueva Asamblea insular de NC en Lanzarote, tras incorporarse el pasado lunes al Gobierno insular que preside, en minoría tras el abandono del PSOE, Pedro San Ginés (CC), una decisión que desde NC han tachado de "grave deslealtad".

Fernández no ha ocultado su malestar con el devenir de la relación entre NC y Sosa y por eso ha reclamado a la dirección de su partido que se interese también por lo que tenga que decir Sosa, y que no actúe por tanto como asegura actuó su anterior partido, Coalición Canaria, y el "sheriff de Lanzarote", calificativo con el que se ha referido al presidente del Cabildo, Pedro San Ginés. "A mí no se me escuchó nunca desde la dirección regional de Coalición Canaria, donde solo se tuvieron en cuenta los informes que mandaba el sheriff y David de la Hoz", el ex secretario general de CC en la Isla, ha manifestado Mame Fernández en el programa ’A buena hora’.

"Lo que le está pasando ahora a Juan Manuel Sosa es lo que me pasó a mí con Coalición Canaria. Se me acusa de que cada vez que hablo de CC es por rencor y parece que no se puede opinar, aunque el alcalde de Tías [Pancho Hernández] me dice lo mismo, que actúo por rencor", ha explicado. Para Fernández, "parece que la alternativa es callarse", algo que, adelanta, "no van a conseguir".

Respecto a la expulsión de Sosa anunciada por NC, el edil nacionalista ha pedido "que se escuche a todas las partes". "Evidentemente no se puede culpar a una sola parte, ir solo al lobo o a la versión de caperucita. Hay que escuchar a todas las partes", ha arengado a NC. "Mal lo hizo CC en ese momento y mal lo hará NC en estos momentos si no escucha a todas las partes", ha abundado.

Sobre la decisión final de NC con Sosa, Fernández ha dejado claro que prefiere no posicionarse sobre qué debe hacer la dirección del partido y la Secretaría de Organización delegada en Carmelo Ramírez "para no correr más riesgos" ante posibles represalias. "Ahora hay que tomar una decisión y ahí no me voy a pronunciar, pues corro riesgo por cada palabra que diga, y yo he decidido que mi partido en Tías no va a tomar muchos riesgos, por si acaso", ha advertido el portavoz nacionalista.

"CC se hace la víctima en la ruptura del pacto"

Con respecto a la actual ruptura del Gobierno del Cabildo tras la salida del PSOE, Fernández ha denunciado que "Coalición Canaria está acostumbrada a buscar socios para que no le estorben. CC maneja simplemente sus áreas y, además, quiere manejar las áreas de su socio de gobierno, algo que no puede ser. Además", ha proseguido, "CC tiene una gran habilidad para hacerse luego la víctima, como si ahora todos estuvieran contra CC, cuando esto no es así. CC debe, de una vez por todas, llamar la atención desde su Ejecutiva al sheriff de CC en Lanzarote, que es Pedro San Ginés".

En este sentido, el ex integrante de C considera que "debe pedirle que se modere, que busque consenso con sus socios, a no ser que los ciudadanos decidan de un vez por todas darle la mayoría absoluta. Entonces", ha advertido, "se comportará como ahora, comportarse como un sherrif".

En versión del edil de NC, "mientras eso no suceda, alguien valiente debe llamarle la atención" al presidente del Cabildo, pues "está poniendo en jaque a Coalición Canaria en Lanzarote".