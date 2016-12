Sección > Lanzarote



El ex concejal de CC, ahora en Nueva Canarias, reclama la dimisión de David de la Hoz y Marci Acuña como parlamentarios pues entiende que "hicieron trampa" y que sus nombramientos "fueron irregulares" después de que la Justicia haya anulado el Congreso que el partido celebró hace ya 5 años



Mame Fernández asegura que pedirá que se ejecute la sentencia que obliga a repetir el Congreso de CC

Jesús Machín augura que CC recurrirá el fallo judicial. Mame Fernández recuerda que tras el Congreso de 2012, CC creó una gestora en Tías y Haría, decisiones que, junto al respaldo de la candidatura de Clavijo, entiende que son nulas según el fallo judicial Crónicas · 21 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Mame Fernández, durante su intervención en el Congreso insular de CC de 2012. El portavoz de Nueva Canarias (NC) en Tías y ex vicepresidente de esta formación en Lanzarote, Mame Fernández, ha confirmado este martes que tiene previsto solicitar la ejecución de la sentencia emitida estos días por la Audiencia Provincial de Las Palmas que anula el Congreso insular de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote 5 años después de celebrarse. Así lo ha asegurado el actual concejal de NC en Crónicas Radio-Cope Lanzarote. "Yo respeto la Justicia pero otros no, otros se ríen de los veredictos, de este y de muchos, y yo voy a informarme y a pedir la ejecución de esta sentencia, aunque llegue 4 años más tarde, pues hay que dejar claro quiénes son los tramposos y quiénes somos los indisciplinados", ha manifestado Fernández en el programa ’A buena hora’. El ex concejal de CC, ahora en Nueva Canarias, reclama además la dimisión de David de la Hoz y Marci Acuña como parlamentarios de CC por Lanzarote pues entiende que los nombramientos, registrados tras dicha cita congresual, fueron irregulares después de que la Justicia haya anulado el Congreso. "No son tampoco cinco años, son cuatro pues el Congreso insular se celebró en enero de 2012. Lo que está claro es que esta sentencia dice que hay dos políticos tramposos, David de la Hoz y Marci Acuña, que cambiaron las reglas del juego y que perjudicaron gravemente a muchos afiliados, ente ellos a mí", ha advertido Fernández. "Creo que David y Marci infringieron, como dice la sentencia, la Ley de Partidos y la Constitución, con lo que está claro que hicieron trampa. Estos señores", ha relatado, "se sientan ahora en el máximo y sagrado órgano donde se hacen las leyes en Canarias como consecuencia de esas trampas, de ese fraude", ha manifestado Fernández, para el que "si tuviesen dignidad, estarían presentando la renuncia ya sobre la mesa". El edil de NC recuerda que a él se le puso una gestora en el Comité Local de CC en Tías pero dice que le da lo mismo, que le "importa un pimiento", porque ya no está en lo que considera "una banda de tramposos". Sobre la escasa repercusión y los pocos efectos prácticos de la sentencia de la que hablan ahora la mayoría de cargos públicos en CC, Mame Fernández ha indicado que "la Audiencia Provincial viene a decir que hubo trampas y obliga a la celebración del Congreso, con lo que todo lo derivado de ese Congreso", ha advertido, "es nulo, desde la elección del candidato a la Presidencia en Canarias, Fernando Clavijo, hasta la eliminación de los comités locales de Tías y Haría. A mí me pusieron una gestora". Posible recurso de CC contra la sentencia La sentencia, sobre la que Mame Fernández cree que CC está "tratando de pasar de puntillas", se ha conocido justamente cuando acaba de convocarse el nuevo Congreso nacional del partido, este pasado sábado, y que se celebrará el próximo marzo. Para el actual presidente honorífico del partido en Lanzarote, Jesús Machín, y la sentencia judicial no tendrá repercusión alguna, máxime ahora que la actividad orgánica de CC se centra ya en la fase precongresual. "Ayer me llamaron David de la Hoz y Pedro San Ginés para hablar sobre este tema", ha dicho Machín en el programa ’A buena hora’. "Desconozco los efectos de la sentencia pero si en algo me responsabilizan a mí, tendré que tomar las medidas que tendré que tomar. David de la Hoz me dijo", ha relatado, "que se va a recurrir ante una instancia superior, pero hasta que no vea la sentencia poco puedo decir". Versión imprimir



