El portavoz de Nueva Canarias denuncia que el Gobierno liderado por Pancho Hernández "no da golpe" y critica que para el servicio de propaganda, sin embargo, este grupo de gobierno municipal "es el número uno"



Mame Fernández: "A más de uno le va a entrar colesterol de tanto desayuno informativo en Tías"

El responsable de Turismo, Amado Vizcaíno, alaba "el gran esfuerzo inversor de muchos empresarios por mejorar el núcleo turístico de Puerto del Carmen" Crónicas · 13 de junio de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz de Nueva Canarias (NC) en Tías, Mame Fernández ha denuncia este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que "a más de uno le va a subir el colesterol con tanto desayuno informativo". El edil nacionalista ha expuesto así sus críticas por los extensos y copiosos desayunos de trabajo organizados por el Ayuntamiento, como el que se celebró este mismo lunes, a instancias del Gobienro local de PP y CC, en un renovado hotel de Tías. Fernández ha advertido en el programa ’A buena hora’ de que a tenor de los últimso hechos, al grupo de gobierno le hace falta un desayuno para informar. Sin embargo, considera que en realidad lo que el grupo de gobierno que sustentan Partido Popular y Coalición Canaria en Tías, bajo la Presidencia del alcalde, Pancho Hernández, ha sido más bien "desinformar en esta ocasión". "Con tanto desayuno, le va a subir el colesterol a alguno, pero bueno, si ellos creen que ésta es la mejor forma de informar, me parece bien que se informe. Ahora, para desinformar no. Para este viaje no hacían falta estas alforjas", ha referido el portavoz de Nueva Canarias. Fernández ha criticado lo repetitivo del mensaje lanzado por el Gobierno de Tías y el uso propagandístico en que incurre el Ayuntamiento con este tipo de gastos. El concejal de NC ha señalado que "da la sensación de que la historia se repite". "No se sabe bien si ese desayuno se organizó para analizar la gestión de los dos primeros años de esta legislatura, o para hacer balance de los seis años que lleva ya el Partido Popular en el Gobierno, ... porque nos repiten lo mismo", ha lamentado. El edil de Nueva Canarias ha denunciado que el Gobierno liderado por el popular Pancho Hernández "no da golpe" pero ha criticado que para el servicio de propaganda, este grupo de gobierno municipal "es el número uno". Por su parte, el concejal responsable de Turismo en Tías, Amado Vizcaíno, ha expuesto en la misma emisora que el municipio se ha convertido en un buen ejemplo de modernización y rehabilitación de un destino turístico maduro en las Islas Canarias, según los datos aportados por Gesplan, la empresa pública del Gobierno de Canarias que ha elaborado los planes urbanísticos para la mejora de las zonas turísticas en el Archipiélago. Vizcaíno ha explicado que en el año 2011 se publicó el primer plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Puerto del Carmen, "pionero en las Islas Canarias como herramienta turística para la rehabilitación de un destino turístico maduro en las Islas Canarias" ya ha alabado "el gran esfuerzo inversor de muchos empresarios por mejorar el núcleo turístico de Puerto del Carmen". Versión imprimir



