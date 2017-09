Sección > Lanzarote



La consejera del PP en el Cabildo de Lanzarote, muy crítica con los nacionalistas, insiste en que las actuales negociaciones para el Gobierno del Cabildo "van a depender de los partidos que quieran formar una nueva mayoría"



Maite Corujo: "CC no brilla precisamente por su manera de negociar ni por llegar a consensos en muchos temas de esta isla"

"No cerramos puertas pero en las negociaciones hay que dejar las cosas claras", asegura Corujo, que insiste en que en su formación política no buscan entrar a gobernar "de cualquier manera" y reconoce que no hay una hoja de ruta prefijada en las negociaciones para las que ha sido autorizada Ástrid Pérez. Crónicas · 12 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Este lunes tuvo lugar el Comité Ejecutivo del Partido Popular (PP) en Lanzarote que mandató a su presidenta insular, Ástrid Pérez, a iniciar las conversaciones oficiales con los distintos partidos de Lanzarote tras la ruptura del pacto del Cabildo por la salida del PSOE. Maite Corujo, consejera del PP en la Primera Corporación, ha afirmado este martes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que los populares hablarán con aquellos que tengan capacidad de negociar, pero asegura que en su formación política no buscan entrar a gobernar "de cualquier manera" y reconoce que no hay una hoja de ruta prefijada en las negociaciones para las que ha sido autorizada Ástrid Pérez, la presidenta del PP en Lanzarote. "Va a depender de la actitud que tengas ellos y desde luego que Coalición Canaria no brilla por su manera de negociar ni por su manera de llegar a consensos y nos lo demuestran cada día con muchos temas en esta isla", ha expuesto Corujo en un tono muy crítico con los nacinalistas en el programa ’A buena hora’. La representante del PP, partido que podría ser clave con sus tres consejeros en el Cabildo para que Pedro San Ginés y CC -que cuentan con el apoyo del PIL y Nueva Canarias- recuperen la mayoría de gobierno perdida por el abandono de los cinco consejeros del PSOE., insiste en que desde las filas populares no están dispuestos a negociar a cualquier precio y reconoce que no va a ser fácil llegar a acuerdos porque hay muchos frentes abiertos. "No cerramos puertas, pero no podemos plasmar la firma en cualquier sitio y a cualquier precio", ha dicho. Huelga en los Centros Turísticos Uno de esos frentes abiertos y en los que claramente discrepan el Gobierno del Cabildo y todos los grupos de la oposición es la reciente huelga de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) de Lanzarote. "La huelga de los Centros Turísticos, le guste a no escucharlo a CC, es una huelga que se les escapó de las manos y que les quedó bastante grande. Ellos no brillan por su capacidad de negociar y saben, igual que nosotros, que se les escapó de las manos. Nunca pensaron que la huelga se iba a producir, subestimaron el poder de los trabajadores y lo hemos pagado todo", ha expuesto Corujo, que reclama al Gobierno insular "que no se confíe porque todos en esta isla vivimos de alguna forma de los Centros Turísticos". Sobre el anuncio del presidente, Pedro San Ginés, de tratar de agotar el plazo legal para convocar el segundo pleno extraordinario y urgente para abordar el problema de fondo de la huelga de los Centros Turísticos, Maite Corujo ha reivindicado a CC "que convoque el pleno cuanto antes". "Por Ley lo tienen que convocar pero si quieren agotar el plazo porque no ven la urgencia, es porque ahora tienen otros problemas y esto se ha quedado en un segundo plano", ha expuesto Corujo. Según ha insistido la consejera del PP, "sentarse a negociar es el talón de Aquiles" de CC, que apuesta por "llegar a una votación democrática y no impuesta" entre la plantilla de los Centros Turísticos y que deja claro que "a la hora de negociar hay que dejar las cosas claras porque", critica, "a Coalición Canaria le encanta embarrarse en los temas importantes como los Centros Turísticos o los convenios sobre el agua buscando consenso a la desesperada". Versión imprimir



