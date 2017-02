Sección >

MÚLTIPLES BATALLAS PRECONGRESUALES

Los grandes partidos (alguno de los no tan grandes también) afrontan un mes de febrero ciertamente caliente. Los movimientos precongresuales para controlar formaciones como el PP, el PSOE o CC tanto dentro como fuera de Lanzarote se suceden a un ritmo difícil de seguir. En el PP canario algunos buscan alianzas para acabar con la apuesta de Génova. En el PSOE de Lanzarote el sector de Dolores Corujo intenta adivinar quién será la persona finalmente elegida por el sector hostil para enfrentarse a su líder

Febrero se inicia con el anticipo de la madre de todas las batallas precongresuales. Lanzarote en particular y Canarias en general no van a ser una excepción. ¿Dónde van a ser más cruentas las guerras civiles? Lógicamente en los partidos en los que no se ha rascado poder o se ha perdido, como es el caso del Partido Socialista (PSOE). Porque mientras en la Península Pablo Iglesias e Íñigo Errejón escenifican un supuesto enfrentamiento guerracivilino, aquí los que quieren el control orgánico para controlar el futuro institucional se están peleando de verdad.

Empezando por el PSOE, no es digno de ningún confidencial que se precie apuntar que existe una enorme división interna en Canarias. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que quizás no sepa todo el mundo es la cantidad de reuniones que está habiendo no sólo ya para determinar quién se va a enfrentar y cómo a la ex vicepresidenta Patricia Hernández sino quién da el primer paso para apoyar a uno u otro candidato de los que se presenten a la Federal. Porque está claro que en las Islas Pedro Sánchez ha tenido siempre muchísimo apoyo. Sin embargo, descartando por completo apoyos insulares a Patxi López, nadie se quiere mover en exceso para luego no salir en la foto. Todo el mundo está esperando a los movimientos de la Gestora y de Susana Díaz. Hay, por qué no decirlo, miedo a un chasquido brusco que termine con el hombre del “no es no” como en su día Felipe González y los suyos terminaron con la carrera de José Borrell, a lo drástico. Aunque muchos la han señalado como posible rival, nosotros hace tiempo que hemos descartado a la parlamentaria y alcaldesa de San Bartolomé, Dolores Corujo, como la elegida para plantar cara al sector oficial en estos instantes. Ni tiene ganas ni es tan boba como para embarcarse en una operación que sabe que puede perder y que la dejaría herida de muerte. Además, tiene que centrar todos sus esfuerzos en combatir al sector hostil que tiene en Lanzarote y que cada día que pasa gana más adeptos.

El grupo que plantará cara a Dolores Corujo en el próximo congreso sigue creciendo día a día en Lanzarote.

Precisamente esa es la gran incógnita que tiene en estos momentos el teórico sector oficial y por tanto más poblado de los socialistas lanzaroteños. Averiguar quién será finalmente la persona elegida para enfrentarse a Corujo en un congreso que desde aquí vemos ciertamente igualado. Igualado porque las fuerzas teóricamente hostiles han crecido mucho en los últimos tiempos. Entre los quinielables aparecen muchos nombres, aunque ya han ido descartando alguno, como el del consejero del Cabildo Marcos Bergaz, que ha chivado al sector corujista que no tiene intención esta vez de presentarse a la Secretaría General. Descartado, el siguiente en la lista es el parlamentario Marcos Hernández, a quien el cuerpo, Vicario dixit, le pide guerra. Los artículos de opinión que su grupo tiene claro que escribió Carlos Espino le hicieron mucho más daño del que reflejó en público. Sobre todo por lo sucio del método utilizado. Sin embargo, Hernández no es hombre de dar pasos a lo loco. Si no tiene claro que va a ganar, es raro que se presente. Así, en las elucubraciones del cuartel general que controla el asesor de la alcaldesa de Arrecife, Eva de Anta, donde no sólo trabajan en estrategias manchadas de lodo como la de atacar a sus compañeros con cobardes artículos con seudónimo, siguen, con sus periodistas de cabecera a los que también graban, sacando nombres. El siguiente que les suena como posible sería el de la ex presidenta del Cabildo Manuela Armas. Y ahí nos detenemos. Porque es probable que pueda ser la elegida para enfrentarse a Corujo. O no, porque nos consta que en la marea hostil que se acerca por la izquierda tienen claro que deben seguir creciendo y preparándose para la guerra que viene y no están prestando tanta atención a la elección de la persona que les liderará. Aunque los corujistas creen que van a ganar, hay cosas que les dan miedo. No sólo el o la posible candidato/a sino que personas como Andrés Fuentes o el propio ex alcalde José Montelongo se pongan a mover ficha. Y fichas, están moviendo. No perdonan la traición de Eva de Anta y los suyos. El Comité de Arrecife, por mucha gestora que hayan impuesto, sigue teniendo mucho peso, y ahí Andrés Fuentes y su gente de confianza se mueven como pez en el agua. Es normal que Corujo y los suyos tengan miedo, y que algunos estén incluso por la labor de buscar un consenso que evite la batalla. Difícil lo tienen. El otro sector quiere guerra, y guerra va a haber.

Movida en el PP

El segundo en tener un lío previsto por casi todos a muy corto plazo es el Partido Popular (PP). Aquí el tema no está tanto en esperar movimientos sino en ir situando los apoyos. El primero en mover ficha ha sido Asier Antona, un hombre que muchos consideraban de transición pero que sorprendentemente está trabajando duro para quedarse. Tanto que en poco tiempo ha convencido a Mariano Rajoy y a los suyos, es decir, a la cúpula de la organización, de que es la persona adecuada para llevar las riendas del partido en el Archipiélago. Eso lo ha hecho a base de muchas visitas a Madrid y de muchos telefonazos (debe conocer el número blindado del presidente, que desde lo de Bárcenas no manda un mensaje de “guasap” ni aunque le regalen una plancha). Pero Antona no lo tiene fácil. Desde que José Manuel Soria ganó tras una dura batalla precongresual en 1999 el PP no se había visto en otra igual. Caído el líder incontestable (con Soria verdaderamente el que se movía un centímetro era eliminado de la foto), el abanico de posibilidades ha impulsado a unos cuantos a tomar la decisión de presentarse. El primero, un soriano que se movió de la foto como Juan José Cardona, probablemente el que cuenta con menos posibilidades porque carece de apoyos fuera de Gran Canaria. Es de los dirigentes del PP que se olvidó en su día de que el Archipiélago lo conforman ocho islas habitadas, nueve si metemos a Lobos. Enrique Hernández Bento creyó que ella o su hermana Mari Carmen iban a contar con el apoyo suficiente de los Ángeles de Charlie (el grupo que conforman las presidentas insulares Cristina Tavío, Águeda Montelongo y Astrid Pérez), y que por tanto lo tendrían fácil para derrocar a Antona y a Génova. Tampoco debieron hacer bien el trabajo, porque quien sí ha hecho los deberes durante años y ha entendido lo de las ocho islas ha sido Cristina Tavío. La todavía joven pero experimentada política tinerfeña es ciertamente la que cuenta con más opciones de derrocar a Antona, y la que sí cuenta con el apoyo de sus dos amigas de Lanzarote y de Fuerteventura, y, lo que es más importante, con el de su gente.

Nos cuenta gente del PP que sabe de estas cosas que una vez que se termine el congreso nacional comenzará un movimiento lógico tendente a eliminar candidaturas y a sumar fuerzas. ¿Quién con quién? Pues quien se vea sin posibilidades con quien entienda que va a ganar. Hay que estar atentos porque en esa suma puede estar el error, puede ser el paso en falso que convenza a la militancia y a sus compromisarios de que el voto lo merece el otro, o como creemos aquí, la otra.

En el caso de Lanzarote la cosa está bastante clara. Astrid Pérez es la Rajoy de la isla de los volcanes. No porque no tenga contestación interna, que la tiene, incluso de alguno de los que tiene más cerca, sino porque existe un enorme grado de cobardía entre aquellos que entienden que enfrentarse a ella en estos momentos sería un suicidio. Así, hasta los judas a los que les encantaría apuñalar en el pecho a la líder de los últimos lustros, saldrán estos días dando su apoyo incondicional a quien saben que cuenta con todo el viento a favor y con el mejor velero. Y decimos eso conscientes de que se están produciendo reuniones de terapia de los hostiles en los que una y otra vez echan números y una y otra vez tropiezan con lo que su falta de ganas les hace ver que es una derrota segura.

El lío de Coalición Canaria

Coalición Canaria (CC) está en un momento terriblemente delicado. Alguno de sus fundadores, de los que todavía quedan, siguen creyendo que es el momento de la refundación. Y no se equivocan. Porque los que de verdad quieren a la organización, los que de verdad creen en el nacionalismo defendido desde el territorio nacional con más razones para ser nacionalista, entienden que habría sido bueno incluso que a Fernando Clavijo le hubieran presentado una moción de censura. Si PP y PSOE hubieran dado el paso, la organización habría tenido la ocasión de regresar a los cuarteles de invierno, ordenarse por dentro y reinventarse, como en su día hizo el Partido Nacionalista Vasco (PNV) cuando populares y socialistas pactaron en lo que antiguamente se conocía como las Vascongadas.