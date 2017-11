Sección > Lanzarote



El vicepresidente de la formación nacionalista ve difícil pero no imposible que se logre censurar a San Ginés en el Cabildo y lamenta que la oposición haya perdido "el voto decisivo" de Sosa



Luis Campos ratifica que Sosa "ya no representa a Nueva Canarias" y adelanta que su expediente estará concluido en unos días

NC enmienda a la totalidad los presupuestos de 2018 por "carecer" de una política de lucha contra la pobreza. Los nacionalistas plantean alternativas para recaudar 100 millones para una renta básica y reorientar otros 200 millones en políticas sociales y económicas Crónicas · 13 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más El vicepresidente de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha ratificado este lunes en Crónicas Radio-COPE Lanzarote que el portavoz de su formación política en el Cabildo de Lanzarote, Juan Manuel Sosa, en tareas de gobierno en el equipo de Pedro San Ginés desde hace dos meses, "ya no representa" a su formación. "A efectos prácticos Juan Manuel Sosa no nos representa en absoluto pues tomó una decisión totalmente unilateral que no comparte el partido. Es una lástima porque quizás hubiera sido decidido para propiciar un Gobierno alternativo, algo que debíamos haber decidido en su momento", ha explicado Campos en declaraciones al programa ’A buena hora’, en referencia a la incorporación de Sosa al Gobierno insular como consejero de Sanidad y Bienestar Social. "Esa decisión", ha insistido el también portavoz adjunto en el Parlamento, "le correspondía a los órganos del partido". "Su decisión es de una extrema gravedad pues un miembro del partido ha decidido entrar en un grupo de gobierno del que nos separan profundas diferencias". "Aunque en este momento todavía no se ha producido su expulsión", ha expuesto Luis Campos. "Juan Manuel Sosa lleva las siglas de Nueva Canarias pero en absoluto las representa. Se está representando a sí mismo porque su decisión en ningún caso la ha validado el partido", ha manifestado, tras anunciar que "en unos días quedará concluido el expediente" abierto por la formación nacionalista a Sosa. Imposibilidad de gobiernos alternativos Además, Campos ha señalado que "es difícil pero no imposible" la censura contra San Ginés en el Cabildo. "Se justifica por el adn de la política en Canarias, igual que Coalición Canaria, que nunca ha ganado unas elecciones, siempre se ha hecho con la Presidencia", ha dicho. En versión de Campos, "parece que PP y PSOE no pueden ponerse nunca de acuerdo para conformar gobiernos alternativos, como ocurre en la isla de Lanzarote. En el Gobierno de Canarias el PP es rehén de ese voto que necesita en Madrid de Ana Oramas para aprobar los Presupuestos del Estado". A su juicio, "sorprende mucho la actitud del PSOE" en las cuentas del Ejecutivo para 2018. "Vamos a esperar a este pleno en el Parlamento para conocer cuál es su decisión de manera definitiva", ha expuesto. La destitución de Negrín en RTVC y enmiendas a la totalidad en los Presupuestos canarios Por otro lado, desde Nueva Canarias han criticado la postura de CC y del PSOE y siguen defendiendo la postura de la destitución de Santiago Negrín al frente de Radio Televisión Canaria. Luis Campos ha defendido en la mañana de este lunes la postura de su partido, remitiéndose a la petición del cese acordada por todos los partidos salvo Coalición Canaria el pasado julio. Además, Campos ha anunciado que Nueva Canarias defenderá este martes, en el pleno del Parlamento, la enmienda a la totalidad con la que pide la retirada del Proyecto de Ley (PL) de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias (PCAC) del Gobierno de CC para 2018 por "carecer" de una `política de lucha contra la exclusión social, que ayude al 44,6% de la población en riesgo de pobreza, la "primera" comunidad del Estado y la "quinta" de la Unión Europea (UE). ç Los nacionalistas de izquierdas proponen un proyecto alternativo para recaudar 100 millones de euros que se destinarán a una renta básica y para reorientar otros 200 millones de euros de inversiones en políticas sociales y económicas. En total 300 millones de euros para incrementar además el gasto sanitario, educativo y social y actuar en otras dos áreas "esenciales" para el cambio de modelo productivo, "castigadas" por el Ejecutivo en minoría de Fernando Clavijo; la Investigación, el Desarrollo y la innovación (I+D+i), industria, energía y el sector primario. Una tercera línea de intervención de NC son las infraestructuras hidráulicas "fundamentales" para atacar los vertidos incontrolados en el litoral y desde el punto de vista de la salud, del medio ambiente y para la principal industria, el turismo de las islas. Los diputados Pedro Rodríguez, Gladys Acuña, Esther González, Luis Campos y Román Rodríguez registraron en la Cámara y presentaron hoy la enmienda a la totalidad para defender una propuesta "alternativa" a la política fiscal "populista" del Ejecutivo de CC y sobre la orientación del gasto. Para NC, los presupuestos de 2018 tienen una "ventaja" que el gabinete de Clavijo "no ha empleado en favor de la cohesión social, para ayudar a la mitad de los canarios" en riesgo de pobreza. Se referían a los "extraordinarios" ingresos estatales que recibe el Gobierno de Canarias con respecto a 2017, 663 millones de euros más, "gracias" al acuerdo sobre el presupuesto estatal de 2017, en el que NC fue "decisiva con su voto 176" de Pedro Quevedo en el Congreso . El "único éxito" del presupuesto "expansivo" de Clavijo para 2018, las transferencias estatales, "se debe también a NC" pero "todo lo demás es francamente mejorable", denunciaron. En ese contexto rebatieron la rebaja fiscal "populista", que implica perder 125 millones de euros de ingresos, con tres medidas tributarias "compensatorias", basadas en el principio de la progresividad y que generan unos ingresos extras de 100 millones de euros. Con estos fondos, Nueva Canarias propone crear una renta básica canaria para enfrentar la pobreza y la exclusión social. Los nacionalistas de izquierdas plantearon además "reorientar" otros 200 millones de euros en inversiones, que el Ejecutivo de CC "es más que probable que no ejecute por su deficiente capacidad gestora". Este dinero, según explicaron, serviría para aumentar la inversión sanitaria, que crece en 231 millones de euros pero que "vuelve a quedarse por debajo" del gasto real de 2017 (más de 260 millones de euros), y para hacer un "esfuerzo mayor y aproximarnos", en la inversión educativa, al 5% del PIB como obliga la ley canaria. "Faltan aún 600 millones de euros", precisaron. Además para "corregir los cero euros" de incremento en la dependencia, en la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para el Plan Concertado de Servicios Sociales con los ayuntamientos, para el Plan de Prestaciones Básicas municipales y las ayudas a la emergencia. En todas estas partidas sociales, los "aumentos están congelados a pesar del presupuesto expansivo disponible" para el próximo año, censuraron los representantes de NC. También para, "de verdad", comenzar a impulsar el cambio de modelo productivo a través de mejorar las partidas de las consejerías llamadas a liderar la consecución de este objetivo. Se referían a Economía, Industria, Comercio y Conocimiento así como Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas. En este sentido, los diputados nacionalistas abogan, entre las principales medidas, por aumentar los fondos para I+D+I, que bajan de 71,4 millones de euros a 63 millones de euros, además de "equilibrar el desplome" del 41,2% en las inversiones en obras hidráulicas para afrontar el grave problema de los vertidos incontrolados en el litoral. Versión imprimir



