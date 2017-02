Sección > Canarias



El vicepresidente y parlamentario regional de Nueva Canarias confirma que asistirá también el sábado a la manifestación en apoyo de AFOL para reclamar una Unidad de Radioterapia para Lanzarote



Luis Campos no descarta aún la censura contra Clavijo y advierte de que "marzo va a ser un mes en el que se abra un nuevo panorama político"

Nueva Canarias se compromete a facilitar la comparecencia del rector de la Ulpgc en el Parlamento Crónicas · 3 de febrero de 2017

Compartir | | Aun más El vicepresidente y parlamentario regional de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, ha asegurado este jueves que la situación del Gobierno de Canarias, en minoría y sustentado únicamente por Coalición Canaria (CC) tras la expulsión, el pasado 23 de diciembre, de los miembros del Partido Socialista (PSOE), podría variar en el próximo mes de marzo y no ha descartado todavía una posible censura contra el presidente regional, Fernando Clavijo. "Las posibilidades no se han terminado y marzo va a ser un mes relevante, en el que quizás se abra un nuevo panorama político, ya que será cuando se aprueben o no los Presupuestos estatales y el PP se quede liberado de ciertas condiciones, como el apoyo de CC que le interesa", ha afirmado Campos en declaraciones al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote. El diputado de Nueva Canarias ha advertido también de que, además de la posible aprobación de las nuevas cuentas estatales, también en febrero se dará "el Congreso nacional del PP y en marzo el regional en Canarias, donde ya se definiría claramente el liderazgo del Partido Popular en Canarias". "No olvidemos", ha señalado Campos sobre la actual Presidencia de los populares en las Islas, "que Asier Antona es presidente provisional tras la salida de José Manuel Soria". El parlamentario nacionalista ha expuesto al respecto que "lo que desde Nueva Canarias buscamos, más que la moción de censura, siendo realistas, es que la oposición sea capaz de reorganizarse para que el Parlamento vuelva a tener la importancia que tiene". Luis Campos ha señalado que "al final parece que hay una ley inmutable que, da igual pase lo que pase, por la que Coalición Canaria va a seguir gobernando". "En esta ocasión", ha manifestado, "Clavijo lo ha hecho tan mal que ha generado las condiciones para que por primera vez PP y PSOE estuvieran a nada de firmar ese acuerdo, pero fueron órdenes de Madrid tanto del PP como del PSOE las que, por intereses estratégicos, frenaron esa posible moción de censura y plantearon que no era el momento". Nueva Canarias respalda también la manifestación de AFOL de este sábado Por otro lado, el parlamentario de Nueva Canarias, Luis Campos, ha confirmado que también participará en la manifestación de este sábado para reclamar la implantación del servicio de radiología en Lanzarote. Es una petición unánime de ciudadanos, asociaciones e instituciones públicas de Lanzarote. Este sábado se prevé una manifestación multitudinaria por las calles de Arrecife. En este sentido, Campos se ha unido al llamamiento para que toda la Isla se vuelque para exigir algo fundamental, garantizar la vida de las personas con cáncer. Nueva Canarias se compromete a facilitar la comparecencia del rector de la Ulpgc en el Parlamento Por otra parte, Nueva Canarias ha adquirido este jueves el compromiso de facilitar la comparecencia del rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), Rafael Robaina, en el Parlamento. Los diputados nacionalistas de izquierdas, explica esta formación en nota de prensa este jueves, aceptaron la propuesta de Robaina, que además plantearán también a su homólogo de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón. El presidente y portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, coincidió con el rector en la necesidad de mejorar la financiación y los resultados de las universidades públicas. Nueva Canarias, representada por los parlamentarios Román Rodríguez, Esther González, Luis Campos y la senadora por Gran Canaria, María José López; mantuvieron hoy la primera reunión de trabajo desde que Rafael Robaina, a mediados del pasado mes de enero, tomara posesión de su cargo. En la línea de Nueva Canarias de establecer líneas de colaboración con los organismos más representativos de la comunidad y con las instituciones públicas, el encuentro con el rector de la Ulpgc sirvió para conocer, de primera mano, el proyecto de Rafael Robaina y su equipo directivo. Fruto de este intercambio de información, Román Rodríguez anunció el compromiso adquirido con el rector para facilitar su comparecencia en la comisión correspondiente de la Cámara. Una iniciativa de Robaina que los representantes institucionales de Nueva Canarias plantearán también al rector de la ULL. En opinión de los parlamentarios y la senadora, la presencia de los principales responsables de las dos instituciones académicas públicas en el Parlamento de Canarias servirá para tener conocimiento de la dimensión real de la ULL y de la Ulpgc en su labor formativa, de investigación, de sus infraestructuras y equipamientos así como en su proyección internacional, entre otros destacados aspectos. A modo de ejemplo, Román Rodríguez valoró las negociaciones de las dos universidades con el Gobierno de Canarias para fijar un nuevo sistema de financiación. El también presidente de NC catalogó de interesante la propuesta planteada y basada en tres niveles de financiación distintos. Uno básico destinado al mantenimiento de las estructuras de funcionamiento. Un segundo asociado al cumplimiento de objetivos y resultados y un tercero para la investigación y el desarrollo.



