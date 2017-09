Sección > Lanzarote



El consejero de Hacienda y reitera que "los plazos del calendario fiscal, aprobados por el propio PSOE en el Consejo Rector, no se pueden ampliar ni modificar por la normativa existente, como bien saben". La Red Tributaria de Lanzarote recuerda a los contribuyentes de Haría, Teguise, Tinajo y Arrecife que el periodo en voluntaria del pago de los tributos municipales finaliza el 15 de septiembre



Luis Arraéz tacha de "inciertas" todas y cada una de las valoraciones del PSOE sobre la Red Tributaria Lanzarote

Por aplicación de la normativa vigente, los plazos del Calendario Fiscal aprobados por el Consejo Rector de la Red Tributaria no se pueden ni ampliar ni modificar. No obstante, la Red comunica que el 18 de septiembre se podrán aún pagar estos impuestos -sin recargo- dado que por la aplicación de la Ley de Procedimiento 39/2015 se entiende como prorrogada la fecha límite si fuera día festivo, hasta el siguiente día hábil, esto es el lunes día 18 Crónicas · 14 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más El Gobierno del Cabildo de Lanzarote, a través del consejero de Hacienda y presidente delegado de la nueva Red Tributaria de la Isla, Luis Arraéz, ha tachado de "inciertas" todas y cada una de las valoraciones del PSOE sobre la Red Tributaria Lanzarote. En un comunicado de prensa remitido por el Gobierno que preside Pedro San Ginés, el Cabildo, Arráez también ha lamentado la comunicación pública emitida por el Partido Socialista al respecto del funcionamiento de este organismo autónomo, en su operación de “derribo y desestabilización del Gobierno, de su presidente y de cualquier gestión desarrollada por la Institución, con independencia de que apenas hace dos semanas, el Partido Socialista alababa las bondades de este nuevo organismo del que formaba parte dentro del Consejo Rector y sin que hasta la fecha, como miembro del Grupo de Gobierno, hubiese trasladado ni una sola queja o ni siquiera crítica constructiva al respecto”. El consejero tachó de “inciertas” todas y cada una de las valoraciones del Partido socialista sobre la Red Tributaria Lanzarote, y reiteró que “los plazos del calendario fiscal, aprobados por el propio Psoe en el Consejo Rector, no se pueden ampliar ni modificar por la normativa existente, como bien saben”, y que “las críticas sobre la Oficina Virtual son igualmente infundadas por cuanto lo demuestran las más de veinte mil asistencias que durante estos dos meses de funcionamiento del servicio se han registrado”. El consejero del Cabildo y presidente delegado de la Red Tributaria Lanzarote ha vuelto a manifestar su “reconocimiento y agradecimiento a todos los trabajadores del organismo autónomo que se están volcando por dar el mejor servicio posible a los ciudadanos, dedicándole horas y horas incluso fuera del horario establecido por la Administración para atender al público, garantizando así que todas las personas que han acudido presencialmente a las oficinas territoriales de la Red pudieran ser atendidas en este periodo de pago en voluntaria”. El consejero ha vuelto también a “pedir disculpas a los contribuyentes que se hayan podido ver afectados por las colas y tiempos de espera en las oficinas físicas” y ha manifestado que “desde la Red Tributaria Lanzarote seguiremos trabajando para mejorar los servicios, entre otras actuaciones con la incorporación del nuevo personal que se incorporará en breve y que pretende reducir los tiempos de espera y mejorar los procedimientos a través de este nuevo ente que en tan solo 10 meses ha conseguido poner en marcha una maquinaria insular con el apoyo de todos los grupos políticos, sin excepción”. Por último, Luis Arráez detalló algunos de los objetivos que en tiempo récord se han alcanzado para la puesta en marcha de este organismo, que hasta la fecha “ha puesto al día de cobro cerca de 35 millones de euros”, destacó. De igual forma, informó que desde el 20 de marzo, fecha en que el Organismo empezó a funcionar, se han registrado un total de 40.341 asistencias de las cuales el 50% han sido a través de internet y su oficina virtual, www.redtributarialanzarote.es”. La Red Tributaria de Lanzarote recuerda a los contribuyentes de Arrecife, Teguise, Haría y Tinajo que este viernes, 15 de septiembre, finaliza el periodo de pago en voluntaria del impuesto de bienes inmuebles y vehículos de tracción mecánica (IBI e IVTM), las tasas de basura domiciliaria y la ocupación de vía pública y vados (sólo Arrecife y Teguise). De igual forma, se recuerda que como consecuencia de la festividad de carácter insular este 15 de septiembre, las oficinas territoriales de la Red y las oficinas de las entidades bancarias permanecerán cerradas. No obstante, los pagos podrán seguir realizándose vía telemática a través de la Oficina Virtual www.redtributarialanzarote.es o de los cajeros automáticos de las entidades financieras colaboradoras (oficinas de CaixaBank, Bankia, Santander y BBVA). Por aplicación de la normativa vigente, los plazos del Calendario Fiscal, aprobado por el Consejo Rector de la Red Tributaria en el que están representados los ayuntamientos adheridos a este organismo autónomo y, por tanto, las diferentes fuerzas políticas de estas administraciones, no se pueden ni ampliar ni modificar. En cualquier caso, y sin necesidad de realizar modificaciones de periodos fiscales, no contemplados en la normativa, desde la Red Tributaria Lanzarote se informa que el lunes, 18 de septiembre, siguiente día hábil al festivo, los contribuyentes de estos municipios aún podrán cumplir con sus obligaciones tributarias sin el 5% de recargo ejecutivo, por aplicación de la Ley de Procedimiento 39/2015, que recoge como validez del pago hasta el siguiente día hábil a la festividad, esto es el lunes 18 de septiembre. No obstante lo anterior, aunque haya pasado el plazo establecido en el calendario fiscal para el pago en voluntaria de estos tributos, si durante el fin de semana y el lunes 18, se produjera algún cobro con recargo (como consecuencia de la lectura telemática de los códigos de barras de los recibos), la Administración procederá a la devolución del importe. El consejero de Presidencia, Hacienda y Contratación del Cabildo y presidente delegado de la Red, Luis Arráez, informa igualmente que desde el pasado 15 de julio, fecha de la apertura en voluntaria de estos tributos municipales, la Oficina Virtual (www.redtributarialanzarote.es) ha registrado -hasta el día de hoy- 20.145 asistencias, sin que se haya identificado ninguna incidencia en el sistema y sede virtual. Durante este periodo de dos meses de pago en voluntaria se han estado tramitando a diario centenares de asistencias, incluidos festivos y fines de semana, alcanzándose incluso en tan solo un día la cifra de 1.097 asistencias telemáticas. “Un servicio que hasta la fecha no existía y que ha facilitado a todos estos contribuyentes que pudieran tramitar directamente cualquier gestión relacionada con sus impuestos locales”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :