Sección > Sociedad



"Pasan los años y el Ayuntamiento de Arrecife sigue haciendo oídos sordos a los problemas que tenemos: calles en mal estado, sin aceras, sin alumbrado público, pocas marquesinas de guaguas en mal estado, oscuridad, inseguridad y nula presencia policial", afirman



Los vecinos de Altavista denuncian que el Ayuntamiento no ha ejecutado ni un solo euro de los 900.000 previstos en inversiones para el barrio

Crónicas · 29 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los vecinos de Altavista denuncian que el Ayuntamiento no ha ejecutado ni un solo euro de los 900.000 previstos en inversiones para el barrio. María del Rosario González Perdomo, portavoz de Altavista Denuncia, critica en un comunicado de prensa que "pasan los años y el Ayuntamiento de Arrecife sigue haciendo oídos sordos a los problemas que tenemos": "Calles en mal estado, sin aceras, sin alumbrado público, pocas marquesinas de guaguas en mal estado, oscuridad, inseguridad y nula presencia policial", afirman desde la Asociación vecinal. "No entendemos cómo se ha dejado ir el dinero que ha venido para adecentar el barrio de Altavista. Una partida de 600.000 euros y otra de 300.000 euros que al final no han llegado a gastar en el barrio", lamentan. Denuncian que, igual que el resto de vecinos de los barrios de Arrecife, "impuestos pagamos y nunca vemos que se gasten un euro en este barrio". Los vecinos explican que un parque infantil está "sin terminar, sin vallas que protejan a los niños de los coches que pasan pegados al parque infantil". Un parque infantil con muchos aparatos rotos, y otro tanto de lo mismo pasa con los aparatos de gimnasia en mal estado. Exigen también una solución para el barranco de la zona, "que no se limpia, con lo que producen malos olores". Critican que exista un parque infantil "junto a un foco de indigencia", como es la obra de la Cruz Blanca, "en total abandono, donde entran y salen menores a diario, viendo lo que no tienen que ver dentro de esas ruinas, donde viven personas dentro". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :