Aunque CC ya ha advertido que agotará los plazos legales que tiene y que se pueden prolongar hasta octubre, el Comité ha decidido este domingo aparcar su reivindicación. El PSOE ha reaccionado en tiempo récord enviando una nota en la que se congratula de la medida. Ciudadanos también ha corrido para enviar otra nota en la que pide a San Ginés que “sea valiente” y convoque “urgentemente” el pleno para aprobar la propuesta negociada



Los trabajadores de los Centros desconvocan la huelga a la espera de que se convoque el pleno solicitado por la oposición del Cabildo

Dolores Corujo entra de nuevo en escena al afirmar este domingo que San Ginés y CC llevan desde 2003 utilizando los Centros como su particular campo de batalla, acusando permanentemente a las trabajadoras de ser unos privilegiados, difundiendo una imagen falsa e injusta Crónicas · 3 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Los trabajadores de los Centros de Arte, Cultura y Turismo han decidido este domingo suspender la huelga que llevaban protagonizando desde hace más de dos semanas. La principal razón, según han explicado a este diario, es la de dar como buena la petición que ha hecho la oposición del Cabildo de que se celebre un pleno extraordinario y urgente en el que se aborde en profundidad el conflicto y se aporte algún tipo de solución, una vez que el actual presidente, Pedro San Ginés, ha perdido la mayoría tras la marcha del Gobierno de los cinco consejeros del Partido Socialista (PSOE). El anuncio, no obstante, lo han realizado durante la celebración de una rueda de prensa en la puerta del Monumento al Campesino al que algunos medios, como este diario, no han sido convocados en tiempo y forma. Curiosamente, mientras se trasladaba la información a los medios locales por otras vías, a algunos con más rapidez que a otros, el PSOE ya había enviado en tiempo récord una nota de prensa en la que muestran su satisfacción por que la normalidad vuelva a los Centros, "a pesar del permanente empeño de Coalición Canaria (CC), con San Ginés a la cabeza, de mantener la crispación para justificar su obsesión por desmantelar lo público". El PSOE felicita en su nota a los trabajadores por poner fin a la huelga que mantenía cerrados los Centros desde el pasado 15 de agosto y agradece su postura pues supone un voto de confianza al resto de fuerzas políticas en el pleno, tras adoptar la práctica totalidad de las mismas el compromiso de acceder a la propuesta realizada por sus representantes para poner fin al conflicto. “La estrategia de demonizar al personal y contraponer la gestión privada a la pública ha vuelto a fracasar”, señala la secretaria insular del PSOE de Lanzarote, María Dolores Corujo, quien ha destacado que "San Ginés y Coalición llevan desde el 2003 utilizando a los Centros como su particular campo de batalla, acusando permanentemente a las trabajadoras y los trabajadores de ser unos privilegiados, difundiendo una imagen falsa e injusta". “Mienten cuando hablan de sueldos estratosféricos cuando ellos mismos presumen de haber bajado el costo medio de un camarero a 20.000 euros anuales. Basta con dividir por doce meses para saber que mienten cuando hablan de sueldos de 2.000 euros al mes”, ha reprochado Corujo, que recuerda que quienes sí disfrutan de unos sueldos injustificables son los directivos que en cierta medida han provocado esta huelga. La secretaria insular del PSOE subraya que ahora es el turno de Pedro San Ginés. “El presidente debe convocar el pleno extraordinario solicitado por el resto de grupos cuanto antes. La voluntad mayoritaria de la Corporación ha sido expresada de manera clara y los trabajadores han aceptado ese compromiso. Espero que San Ginés sea capaz de dejar de lado, por esta vez, el orgullo y la soberbia que le han traído hasta aquí y sea capaz de responder con la responsabilidad que lo ha hecho la plantilla de los Centros”, ha finalizado. Ciudadanos, también atentos Casi a la misma velocidad que el PSOE, Ciudadanos se lanzó también este domingo con otra nota de prensa en la que felicitaba igualmente a los trabajadores. Curiosamente también, su portavoz, Benjamín Perdomo, sí había sido convocado a la rueda de prensa de los trabajadores y estaba en la explanada del Monumento para escuchar atento lo que tenía que decir Andrés Barreto. En su escrito, exigen al presidente que “sea valiente y deje por una vez la arrogancia a un lado, y convoque urgentemente el pleno extraordinario”, con el fin de “aprobar la propuesta de la oposición negociada con el comité de huelga de los Centros”. Perdomo celebra que “los trabajadores hayan aceptado dicha propuesta y hayan levantado la huelga hasta que se celebre el pleno para su aprobación”, y ha agradecido “la confianza depositada en los partidos de la oposición”. Al respecto, recuerda que “el pasado viernes Ciudadanos tuvo que votar en contra de la urgencia del pleno porque el señor San Ginés sólo llevaba su propuesta”, y, encima, “no había aportado toda la documentación ni los acuerdos detallados que se debían votar”. En este sentido, recalca que “la propuesta que ha elaborado la oposición está conciliada con los trabajadores, con los empresarios y con todos los partidos políticos menos CC, que prefiere ir por libre”, por lo que “es vital que la pongan sobre la mesa junto a la presentada por el equipo de gobierno del Cabildo de Lanzarote”, para que “se pueda votar entre las dos cumpliendo con la democracia”. Por último, el consejero de Cs ha advertido que “es el presidente quien tiene la potestad para convocar un nuevo pleno”, y ha señalado que “debe celebrarse cuanto antes porque no se puede seguir retrasando la solución a un conflicto tan grave y urgente como este por la cobardía de San Ginés”. Todo en manos de Coalición A pesar de la suspensión de la huelga, a pesar de que el PSOE se haya sumado a Podemos, Somos, Ciudadanos, el Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) para exigir que se desarrolle un pleno extraordinario para abordar la situación de los Centros, la última palabra la sigue teniendo el presidente del Cabildo y los consejeros de CC y el portavoz del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Manuel Cabrera, que sigue al menos de momento en el grupo de gobierno insular. Eso si en las próximas horas no cristalizan los numerosos contactos que se están produciendo para presentar una moción de censura que cambiaría por completo el panorama actual. Como ya adelantó el pasado viernes este diario, los nacionalistas tienen intención de agotar los plazos que la ley les da para la convocatoria del pleno extraordinario y urgente. La razón no es otra que entienden que todo lo que está sucediendo está instrumentalizado políticamente, y que lejos de ser una simple reivindicación laboral salta a la vista que hay una connotación de juego político en la que no piensan entrar. Es más, para ellos la prueba evidente, antes incluso de que supieran que este domingo se iba a suspender la huelga, es que lo mismo que se va a hacer en el pleno que ahora solicita la oposición lo podían haber hecho en el pleno que estaba convocado para el viernes y cuya urgencia fue tumbada por los mismos partidos que ahora quieren una nueva convocatoria. Versión imprimir



