Los dos concejales de Ganemos Arrecife en la capital, Leticia Padilla y Daniel Cabecera, están muy cerca de conseguir que el joven tetrapléjico pueda contar por fin con un elevador a cuya instalación se negó una vecina. Critican la nula gestión de las concejalías de Vivienda y Servicios Sociales de Arrecife



Los técnicos de Biñotec toman medidas para la futura colocación del ascensor que requiere Tanausú Hernández para poder salir de su vivienda

Crónicas · 13 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los dos concejales de Ganemos Arrecife en la capital de Lanzarote, Leticia Padilla y Daniel Cabecera, están muy cerca de conseguir que el joven tetrapléjico Tanausú Hernández pueda contar próximamente con un ascensor en su vivienda del barrio de Valterra para poder salir. Los asamblearios, que aseguran que la Ley ampara el derecho de este joven, que no puede instalar dicho ascensor porque su vecina se niega a ello, han mantenido este viernes un encuentro con la empresa Biñotec, experta en la instalación de este tipo de infraestructuras. Sus técnicos han tomado medida esta mañana para poder colocar próximamente el citado elevador. Eso sí, tal y como destaca la portavoz de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, "ahora falta que la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife conceda el permiso de obras", algo que hasta ahora se ha tornado harto difícil. Según han denunciado esta misma semana los asamblearios a este periódico, el Ayuntamiento de Arrecife no se ha preocupado de solucionar el problema ni de tramitar una vivienda de protección oficial para este joven lanzaroteño. La concejal de Ganemos en Arrecife, Leticia Padilla, asegura que la ley ampara el caso de Tanauśu Hernández. La edil critica las declaraciones de la concejal de Servicios Sociales de Arrecife, Victoria Sande, que había asegurado que si la vecina se niega "poco se puede hacer" y que desde su departamento se han hecho todo los trámites que hacen falta para que pueda optar a una vivienda de protección oficial y que tenga prioridad. Ganemos se reúne este viernes con una empresa que instala este tipo de ascensores. Además, la portavoz de Ganemos deja claro que en el departamento de Vivienda del Ayuntamiento capitalino "no se ha hecho ninguna gestión" y que en la oficina de Vivienda del Gobierno de Canarias "actualmente no hay ningún responsable", tras el cese de los consejeros del PSOE en el Gobierno. "Ahora todo depende del concejal del Área y de la alcaldesa", ha advertido Padilla. Versión imprimir



