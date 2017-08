Sección > Sociedad



Delegados sindicales y afiliados de CC OO se han concentrado junto a representantes de Podemos en Canarias este viernes en la calle Real de Arrecife



Los sindicatos vuelven a reclamar mejoras laborales para los trabajadores de Hiperdino

El sindicato CCOO advierte de que entre los recortes de derechos que plantea la empresa se encuentran la reducción de días de asuntos propios, el 5% en el plus de nocturnidad y otro 5% en el plus de frío Crónicas · 18 de agosto de 2017

Los sindicatos vuelven a reclamar mejoras laborales para los trabajadores de Hiperdino. Delegados sindicales y afiliados de CC OO se han concentrado este viernes durante toda la mañana en la calle Real de Arrecife. Junto a ellos, también han respaldado la protesta de este 18 de agosto representantes de Podemos en Canarias, caso de la actual diputada lanzaroteña del Grupo Podemos en el Parlamento de Canarias, María del Río. El sindicato CCOO advierte de que entre los recortes de derechos que plantea la empresa se encuentran la reducción de días de asuntos propios, el 5% en el plus de nocturnidad y otro 5% en el plus de frío. Según explica el sindicato, el convenio que reivindican viene precedido de uno anterior, que aceptaron los trabajadores porque la empresa Dinosol se encontraba en un mal momento. Por ello, ahora reprochan que se pague a la plantilla recortando sus derechos, cuando "en aquel mal momento se ahorraron unos 44 millones de euros". CCOO explica que en 2016 pidió una reunión con la empresa debido a la finalización del convenio y un año más tarde el sindicato reiteró la necesidad de negociar. En febrero de 2017 interpuso una denuncia en el Tribunal Laboral Canario y fue entonces cuando Dinosol les convocó a negociar. Según explica el sindicato, tras una reunión el pasado mes de marzo, la empresa modificó "las bases del acuerdo" y "cambió las nominas de los trabajadores"(conceptos, complementos y pluses). Con el nuevo convenio, señalan que los trabajadores ya no podrán elegir trabajar los días festivos, sino que será obligatorio y se compensará con horas de descanso las jornadas trabajadas. Además, no dispondrán de días de excedencia para asuntos familiares y no se contempla la posibilidad de jubilación parcial. Actualmente, aclara CCOO, existe una retribución de 350 euros por lactancia, pero a partir de ahora se eliminará. El período máximo de permiso de una hora de la jornada laboral por lactancia se acortará a cinco meses como máximo. Así mismo, se pasará de tener dos inventarios al año a tres. Ante ello, se llevaran a cabo concentraciones en distintas islas para este viernes, pues "ya está bien de sacrificios para reflotar la Empresa", señala CCOO, que además lamenta que la empresa "gaste más en publicidad que en incremento salarial".



