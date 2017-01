Sección > Lanzarote



Todos los alcaldes de la Isla majorera acuerdan convocar una reunión conjunta con los alcaldes de Lanzarote que permita la intervención del Eje Oriental



Los seis alcaldes de Fuerteventura piden el respaldo del Gobierno de Canarias al auto judicial que paraliza la instalación de torres de alta tensión

Crónicas · 17 de enero de 2017

Reunidos los seis alcaldes de Fuerteventura este pasado lunes por la tarde en la Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento de Antigua, en Caleta de Fuste, han decidido instar al Gobierno de Canarias a que no recurra el auto judicial que paraliza cautelarmente las obras de instalación de la torres del tendido eléctrico de alta tensión. Los alcaldes de los seis municipios consideran "injustificable" la forma de proceder de Red Eléctrica en Fuerteventura, según alegan en una nota de prensa conjunta, "alterando el recorrido del tendido eléctrico acordado inicialmente, y abriendo caminos y accesos sin control donde antes no existían para la instalación de Torres de alta tensión". Por este motivo, todos los regidores municipales de la Isla unánimemente instan al Gobierno de Canarias "a no dar ningún paso encaminado a recurrir el auto judicial de medidas cautelares que frena temporalmente la instalación de Torres de alta tensión". Además, los alcaldes de Fuerteventura consideran necesario la urgente intervención del Eje Oriental Lanzarote-Fuerteventura, proponiendo una reunión conjunta entre las dos islas en la que participen todos los alcaldes, cabildos y aquellos colectivos contrarios a la forma impositiva de proceder mostrada por Red Eléctrica ante la ejecución de las obras del Tendido Eléctrico que recorre ambas islas. A consideración de los alcaldes de la Isla majorera, "es necesario hacer un frente común que frene la ejecución de este proyecto de tendido eléctrico de alta tensión, hasta que no se respete la opinión y consideración de las instituciones insulares de ambas islas, que coincide además con la opinión mayoritaria de la población residente". "Priorizar el trazado soterrado, respetar el trazado acordado y consensuado por las partes, y evitar perjudicar el paraje natural, deben ser premisas incuestionables por R.E.E", concluyen desde Fuerteventura.



