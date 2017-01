Sección > Lanzarote



Sandra Tolosa y José Dimas Martín critican los "constantes incumplimientos" del Gobierno de Teguise en la ejecución de diferentes obras



Los concejales no adscritos de Teguise denuncian el abandono de Los Cocoteros

Crónicas · 26 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Teguise, Sandra Tolosa y José Dimas Martín, denuncian el abandono a que el Ayuntamiento teguiseño tiene sometida a la zona de Los Cocoteros. Sandra Tolosa y José Dimas Martín critican este los "constantes incumplimientos" del Gobierno de Teguise en la ejecución de diferentes obras. Las denuncias que ambos concejales presentaron por el mes de agosto de 2016 alertando sobre el lamentable estado de las zonas de baño de “La Charca” y “El Muellito” situadas en la población de Los Cocoteros tras las obras de derribo en el mes de febrero siguen, según ambios ediles, sin tener respuesta por el grupo de gobierno de Teguise. "La inoperancia de Oswaldo Betancor a la hora de afrontar la solicitud cursada por los vecinos hace ya casi un año no pone más que en tela de juicio su eficacia y atención hacia los vecinos de Los Cocoteros que se vuelven a sentir totalmente engañados tras los constantes incumplimientos del alcalde", sostienen Martín y Tolosa. Tras haber presentado una moción, que fue rechazada por CC, el día 3 de agosto de 2016 encaminada a dar solución a estos problemas, "sin que hasta la fecha se haya solventado nada", los dos concejales en la oposición tienen previsto reiterar su solicitud en el próximo pleno ordinario a celebrar en Teguise. Dicha moción, explican, ira encaminada a que se acometa de inmediato una limpieza profunda destinada a retirar los materiales peligrosos (escayola con fibra, trozos de azulejos, pizarra o mármol) que se colocaron como arena de playa y se coloque el material más adecuado, además de que se realicen las obras demandadas por los vecinos tendentes a acondicionar las zonas de solarium, esparcimiento y baño de La Charca. Por otra parte, y dentro de la misma moción, Sandra Tolosa y José Dimas Martín solicitarán que se redacte y ejecute un proyecto de accesibilidad y fortalecimiento de la antigua estructura del Muellito de forma que se garantice su recuperación y consolidación como zona singular para el disfrute de todos los usuarios. Ante la actitud "pasota, insolidaria y altanera del alcalde", esgrimen por último, "que últimamente está más centrado en ejercer como “cocinitas” en algún certamen gastronómico en Madrid o en perder casi medio millón de euros para fomentar el empleo en el municipio, esperamos que en esta ocasión se digne en apoyar una moción que no es más que el fiel reflejo de las inquietudes, necesidades y solicitudes de una parte de los vecinos que componen su municipio". Versión imprimir



