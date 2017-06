Sección > Lanzarote



José Dimas Martín y Sandra Tolosa denuncian que "el alcalde y su grupo de gobierno escupen sobre Teguise"



Los concejales no adscritos de Teguise critican las negativas del Gobierno local a las distintas propuestas trasladadas al Pleno

"Coalición Canaria votó en contra de cuatro mociones presentadas por los concejales no adscritos, Sandra Tolosa y José Dimas Martín, una de ellas de Unidos por Lanzarote sobre las carencias sanitarias de la Isla, que buscaban dar solución a diferentes problemas del municipio", lamentan Crónicas · 13 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Los concejales no adscritos en el Ayuntamiento de Teguise, José Dimas Martín y Sandra Tolosa, han criticado este martes, al término del pleno municipal, las negativas del Gobierno local que preside el nacionalista Oswaldo Betancort, a las distintas propuestas trasladadas al Plenario municipal. En nota de prensa Tolosa y Martín denuncian que "el alcalde y su grupo de gobierno escupen sobre Teguise". "Coalición Canaria votó en contra de cuatro mociones presentadas por los concejales no adscritos, Sandra Tolosa y José Dimas Martín, que buscaban dar solución a diferentes problemas del municipio", sostienen ambos ediles en su escrito. Una primera moción proponía que se dotara a las principales playas de carácter turístico de los servicios necesarios para facilitar el acceso a la zona de baño a todas aquellas personas que padezcan cualquier tipo de discapacidad aportando pasarelas, sillas anfibias, juegos de muletas, grúas eléctricas, sillas de ruedas, etc, además de conveniar con las ONGS que prestan servicio de socorrismo en estas playas los servicios y ayuda necesarios a las personas que no puedan acceder por si solas hasta la zona de baño. "CC votó en contra", critican los concejales no adscritos de Teguise. Otra propuesta era el pintado urgente de la vía que une La Villa con la carretera de Nazaret al Complejo Agro Industrial, y que a su vez da acceso al cementerio municipal, con el fin de salvaguardar la seguridad de los muchos usuarios que a diario la transitan y así evitar cualquier incidente que se pueda producir. "CC votó en contra", repiten José Dimas Martín y Sandra Tolosa. En una tercera moción los concejales no adscritos destacaban que Teguise se ha caracterizado por ser cuna de grandes folcloristas que sin duda han enriquecido nuestro acerbo cultural. En su iniciativa, pedían que el Ayuntamiento encargara la realización de un conjunto escultórico a tamaño natural donde se recojan los tres ámbitos del folclore: tocadores, cantadores y bailadores. "CC también votó en contra", lamentan. Unidos por Lanzarote y la Unidad de Radioterapia para Lanzarote "Finalmente, y no por ello menos importante, se realizo una última propuesta a solicitud de Unidos por Lanzarote en referencia a la implantación del servicio de Radio Terapia en Lanzarote mediante la cual se solicitaba, primero, que el alcalde y todo su equipo de gobierno donara sus pagas extras de junio y diciembre a AFOL como inicio de la consecución de la financiación necesaria para la construcción y puesta en marcha de dicha unidad hasta que se consiga la financiación total de la misma; segundo, en el mismo sentido que los concejales de la oposición donen todas sus dietas por asistencia a plenos, comisiones y mesas de contratación; tercero, que igualmente los asesores designados por el grupo de gobierno que cobren más del doble del salario mínimo interprofesional donen sus pagas extras en el mismo sentido; cuarto, que todos los grupos políticos que reciben aportaciones del Ayuntamiento las entreguen también a AFOL; quinto, que esta moción fuera trasladada al resto de instituciones públicas de Lanzarote para que se pronuncien y tomen los acuerdos correspondientes. "CC", insisten,"votó en contra". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :