Denuncian a falta de acción y desidia del Gobierno local tras la última tromba de agua que sacudió la localidad el pasado 29 de abril y critican las prioridades en la gestión del alcalde, Oswaldo Betancort



Los concejales no adscritos de Teguise denuncian la situación "deplorable" en la que se encuentran muchos tramos de los senderos de Costa Teguise

Crónicas · 7 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Los concejales no adscrito en el Ayuntamiento de Teguise, Sandra Tolosa y José Dimas Martín, denuncian la situación "deplorable" en la que se encuentran muchos tramos de los senderos de Costa Teguise tras la última tromba de agua que sacudió la localidad el pasado veintinueve de abril. Esta red de senderos, explican ambos ediles en nota de prensa, "proyectada y ejecutada por el Partido de Independientes de Lanzarote, vino a cubrir una necesidad muy demandada por el sector empresarial y por los propios residentes de la zona que carecían hasta ese momento de un lugar alejado del tráfico donde poder realizar largos paseos o caminatas". Estos caminos o veredas que discurren a lo largo de toda la localidad, y que conectan varios lugares de interés, se han convertido a juicio de los dos ex concejales del PIL en Teguise, "en un atractivo más que a diario usan cientos de usuarios, tanto turistas como los propios vecinos". Los más de 20 kilómetros de recorrido posibilitan a los viandantes disfrutar de Costa Teguise "desde otro prisma y les invitan a transitar por lugares como el Barranco del Hurón, conectar con los lugares de baño como Playa Bastián o acceder a zonas de esparcimiento como parques infantiles o biosaludables". "Resulta curioso", sostienen Tolosa y Martín, "que las constantes alusiones del señor alcalde y de varios miembros del grupo de gobierno a la mejora de la urbanización queden totalmente diluidas al contemplar el abandono de estos senderos, además de otras cuestiones como la falta de limpieza en muchos enclaves o la imposibilidad de mejorar la imagen de los jardines". Los esqueletos de Costa Teguise En versión de los dos concejales no adscritos de Teguise, "el desprecio hacia el patrimonio municipal proyectado en elementos escultóricos como el portón de entrada por la ruta norte o los diferentes juguetes del viento, también recuperados por el PIL, el incumplimiento de las promesas del señor alcalde para dar solución al problema de los esqueletos hoteleros o la falta de un Centro de Salud en condiciones optimas son más ejemplos que muestran la desidia reinante". "Costa Teguise languidece", esgrimen Sandra Tolosa y José Dimas Martín, "mientras Coalción Canaria sigue tratando de vender a la opinión pública que con las pésimas políticas que aplica todo ha ido a mejor y se ha logrado una calidad turística que desgraciadamente brilla por su ausencia y que deja bien a las claras la inacción de este grupo de gobierno". Versión imprimir



