Los ediles de la oposición, ex concejales del PIL, critican que "tras varios años de promesas incumplidas, muchas obras importantes para la Isla sigan totalmente paralizadas"



Los concejales José Dimas Martín y Sandra Tolosa denuncian el retraso en la ejecución de la obra del Centro sociocultural de La Graciosa

Aseguran que el alcalde de Teguise "se burla de los gracioseros" Crónicas · 18 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los ex concejales del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) en el Ayuntamiento de Teguise, ahora en la oposición, Sandra Tolosa y José Dimas Martín, denuncian este miércoles las "constantes mentiras a las que durante más de seis años viene sometiendo el alcalde de de este municipio", Oswaldo Betancort, a los vecinos de la Octava Isla con el "continuo incumplimiento" en la ejecución de la obra del Centro socio Cultural de La Graciosa. "Después de prometerse un nuevo centro hace ya dos comicios electorales por el entonces alcalde, Juan Pedro Hernández, de CC, y su concejal de Obras, Domingo Cejas, con el único fin de intentar ganar algún voto para las elecciones que se avecinaban", explican ambos ediles en nota de prensa trasladada a este diario, "hoy, transcurridos varios años la práctica de CC y el actual alcalde sigue siendo la misma, prometer justo antes de elecciones para luego dejar abandonado por completo". Martín y Tolosa recuerdan que en febrero de 2015, "con rapidez y sin control alguno, Oswaldo Betancort dio la orden de derribo para el edificio afirmando que para el Ayuntamiento de Teguise era una buena noticia poder anunciar la próxima ejecución de unas obras que los ciudadanos de la Isla de La Graciosa han demandado para su uso y disfrute". Celebraba además, recalcan en su nota los dos ex concejales del PIL, que el acuerdo obtenido con el Cabildo iba a suponer disfrutar del Centro Socio Cultural ese mismo año, un anuncio que catalogan de "mentira". "El día 29 de julio de 2016, en visita a la isla, el alcalde volvía a decir que la obra "supondría que en breve los ciudadanos de La Graciosa podrían disponer de un edificio totalmente rehabilitado y renovado atendiendo así a otra de las importantes demandas de la población graciosera", otra mentira", según José Dimas Martín y Sandra Tolosa Transcurrido el tiempo, "hoy, a día 18 de enero de 2017, la única realidad palpable es que el Centro socio Cultural de La Graciosa se encuentra en la misma situación que tras su derribo", critican, "en total abandono, dejadez y peligrosidad para todos aquellos transeúntes que pasan junto a él." "Eso si", añaden, "con la colocación de una enorme pancarta publicitaria, que no sabemos si de alguna empresa amiga, muy típica de Oswaldo Betancort, que con el tiempo del sureste padecido por la isla estos días amenazaba con levantar las cuatro paredes que aún quedan en pie". De la misma forma, Martín y Tolosa lamentan "la mentiras vertidas por el propio alcalde, por Alicia Paez y por Antonio Morales respecto a las mejoras y acondicionamiento del helipuerto, que entendemos sigue siendo de máxima prioridad y necesidad ante cualquier urgencia que pueda acontecer en la Isla". Han transcurrido ya más de tres años desde que se presentaran iniciativas en el Pleno municipal para acometer todas estas mejoras, lamentan. "A día de hoy", critican, "sigue presentando el mismo estado de abandono y deterioro". Los dos ex concejales del PIL en Teguise, ahora en la oposición municipal, reclaman en este sentido "menos mentiras, menos pancartas y más trabajo para que estas obras salgan definitivamente adelante por el bien de los gracioseros". Versión imprimir



