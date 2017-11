Sección > Sociedad



La concejal de Educación, Ascensión Toledo, visita las nuevas instalaciones del Aula Enclave del CEO Argana



Los colegios de Arrecife celebran el Día Internacional de la Infancia con carreras solidarias, canciones y juegos

Los alumnos del CEIP Benito Méndez protagonizaron una carrera solidaria en la Ciudad Deportiva Lanzarote Crónicas · 20 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Los colegios de Arrecife se han sumado este lunes, 20 de noviembre, a la celebración del Día Internacional de la Infancia con la organización de diferentes actividades en las que ha colaborado toda la comunidad educativa. Tal y como relatan en nota de prensa posterior desde la Concejalía de Educación, padres, madres y profesorado se daban cita por la mañana en los diferentes centros educativos de la capital para participar junto al alumnado en carreras solidarias, interpretación de canciones y otras actividades que en su mayoría realizaron dentro de las instalaciones. Otros colegios optaron por salir fuera del centro. Tal es el caso del CEIP Benito Méndez que trasladó su actividad hasta la Ciudad Deportiva Lanzarote, donde interpretaron un tema musical alusivo al Día Internacional de la Infancia y participaron en una carrera solidaria a favor de Save the Children, la Protectora de Animales Sara y un proyecto con Mozambique en el que trabaja el centro. Actos que fueron seguidos por la concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife, Ascensión Toledo, que se trasladó a la Ciudad Deportiva y animó a los pequeños corredores. “Es muy importante que nuestros niños sean conscientes de que hay muchos niños en el mundo que no tienen la misma suerte que ellos, niños a los que se les ha arrancado sus derechos fundamentales y que hoy no pueden disfrutar, ni cantar, ni correr”. La edil, especialmente preocupada por la inclusión de los colegios en la vida de la ciudad, visitó también esta mañana las instalaciones del CEO Argana que hoy estrenaba Aula Enclave, junto a la directora del centro, Mapy Fabelo, su jefa de estudios y el gerente de Orvecame, Juan Santana, a quien agradecieron su compromiso con el centro haciéndole entrega de una placa. Y es que esta conocida empresa ha sido fundamental para que el colegio haya podido recuperar el espacio del Aula Enclave, de la que forman parte seis escolares con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Tal y como ha recordado Ascensión Toledo, “el aula enclave es una medida de escolarización muy importante en la que tienen cabida aquellos alumnos/as con adaptaciones significativas del currículo (ACUS) y donde realizan actividades que son positivas tanto para ellos como para el resto del alumnado gracias a valores como la comprensión, el afecto y el respeto”. Es por esto, que la edil ha trasladado su agradecimiento a Orvecame, aplaudiendo la iniciativa y animando a otras empresas privadas a que se involucren también en los proyectos de los colegios. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :