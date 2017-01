Sección >

Luis Mayandía, Comisario Jefe de la Policía Nacional de Arrecife

“Los casos de acoso hay que denunciarlos por los cauces oportunos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”

“No tenemos Juzgado de Menores en Lanzarote y espero que sea una cosa que se corrija porque se dan muchos incidentes con niños”

Hay que denunciar los casos de acoso escolar siempre y hay que hacerlo a través de los cauces oportunos; es decir, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ya que en ocasiones, cuando se hace a través de las redes sociales, una buena intención puede generar una doble victimización de la persona agredida. El Comisario Jefe de la Policía Nacional de Arrecife, Luis Mayandía, aseguró en el programa “La Mañana de Lanzarote” de la Cadena Cope de este viernes que tanto la Policía como La Guardia Civil están preparados para actuar y a disposición de cualquier ciudadano que conozca un caso de acoso escolar. Afirmó que la agresión sí tiene castigo y que es necesaria ya una sede del Juzgado de Menores en Lanzarote ante la considerable cantidad de incidentes que se producen en este sector de población tan sensible.

- Desde este jueves se ha podido ver a través de las redes sociales el caso de una durísima agresión a una menor por parte de otras menores en Arrecife. ¿Qué hay que hacer cuando se tiene conocimiento de un acto así?

Denunciarlo por los cauces oportunos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía Nacional en el ámbito de sus competencias, dejando clarísimo que somos oficina única y que podemos recibir esa denuncia donde se produzca, para después investigar. Los planes directores son los mismos porque proceden de la Secretaría de Estado de Seguridad y ambos cuerpos trabajamos en la misma línea bajo los estrictos márgenes que nos marca dicha Secretaría.

- Hay padres que todavía piensan que no merece la pena denunciar estos casos porque son cosas de niños y que como son menores, no va a tener consecuencias. ¿Qué les diría?

Que si no hacemos nada, seguirá pasando. Es verdad que esto ha pasado siempre pero hay que tomar el pulso a esta barbaridad, que a todos nos pone los pelos de punta y no hay que dejar que pase. Todos debemos ser conscientes de la implicación que nos corresponde en los distintos ámbitos y esto no es un tema exclusivo de la Policía, como no lo es nada. Es algo de los propios jóvenes pero fundamentalmente de los padres, educadores y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La sociedad en general tiene que luchar contra todo esto. No estoy de acuerdo con los que piensan que denunciar no tiene consecuencias porque sí las tiene. El calibre de esas consecuencias irá en función de la edad de las personas que lo cometen. Todos hemos tenido 16 años y todos hemos hecho cosas sabiendo que no estaban bien y los jóvenes son perfectamente conscientes de lo que están haciendo.

- La concejal de Educación del Ayuntamiento de Arrecife comentaba en el programa “La Mañana de Cope Lanzarote” que habían hecho distintas actividades relacionadas con la prevención del acoso en los colegios y que daba la sensación de que los adolescentes no son conscientes de la gravedad del tema. Esta semana se ha ahorcado una niña de 13 años, presuntamente, por un tema de acoso escolar pero ellos no ven que se pueda llegar a algo así. ¿Qué opina?

Es tremendo y ayer mismo tuvimos en Arrecife una reunión en la Dirección Insular por un tema que se está poniendo en marcha por parte de la Policía Nacional que se llama Ciberexperto. Es un proyecto al que invito a que visiten que va dirigido a todas las instituciones que tenemos que luchar contra el acoso escolar y que tenemos que concienciar sobre el uso seguro de Internet. Yo soy antes padre que policía y me parece una barbaridad que por una cuestión de comodidad o porque nuestros hijos lo piden, haya niños con 8 ó 10 años que tengan un móvil con acceso a Internet y a todos sus contenidos. Esto es muy peligroso porque falta formación a esa edad. No son maduros ni siquiera con 16 años y lo estamos viendo.

- Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Los medios de comunicación no podemos difundir determinadas imágenes vulnerando la intimidad de menores. ¿No hay que ser totalmente estrictos con estas cosas?

Yo entiendo que quien lo hizo lo hizo con buena intención. A mí me llamaron para decirme que se había producido ese hecho y quiero ver una buena voluntad. Puede que confundida y errónea porque no se deben colgar este tipo de imágenes. Vamos a quedarnos con que se ha identificado a las personas y con que hay que tener cuidado con no propagar determinadas imágenes que no conducen a nada bueno y son contraproducentes porque producen en las personas agredidas una segunda victimización.

- Hay muchas personas que han compartido el vídeo con buena intención, sin ser conscientes de lo duro que puede ser para unos padres ver a su hija en esas circunstancias…

El error está en que con una buena voluntad, puede que haya habido un exceso de celo. Los errores nos vienen bien para sacar experiencia de ello y no volver a cometerlos. Todos hemos tenido conocimiento de los matones pero ahora estamos mucho más concienciados del papel que debemos llevar en la lucha contra todo esto. No se trata de sobreproteger a los niños pero sí educarles en este sentido.

- ¿Qué responsabilidad penal tienen las personas implicadas en un caso de agresión entre menores, que además se graba?

El acoso escolar tiene castigo como lo tiene el que se comparta en las redes. En este caso hay conductas delictivas contra la integridad moral, lesiones o amenazas. Son delitos y figuras delictivas que están perfectamente delimitadas y penadas en nuestro vigente código penal. Se trata de menores y los castigos son proporcionales a la edad y el Juzgado que debe operar es el Juzgado de Menores que está en Las Palmas. Desgraciadamente, no tenemos sede en Lanzarote y espero que sea una cosa que se corrija porque tenemos muchos incidentes con menores y el hecho de que no esté en la isla, supone unos traslados y una dilación a la hora de poner a disposición de la Fiscalía de Menores y del Juzgado a estas personas.

- ¿Está justificada la alarma social con estos casos?

Lo que no podemos hacer es normalizar esta situación y asumir que esto pase. Sólo un caso de este tipo ya es mucho. No podemos pensar nunca que es inevitable. Todo es perfectamente evitable y tenemos que ir al cero, a que no haya ni un solo caso, como ocurre con la violencia de género. Se puede trabajar en este proceso mentalizando, educando a nuestros jóvenes, que son los hombres y mujeres del futuro. Es vital la familia. Los padres tienen que localizar aquellos casos de acoso escolar que están sufriendo sus hijos y que no les van a contar por vergüenza. Es importantísimo reforzar los vínculos entre padres e hijos y no se nos debe olvidar que los padres somos padres, no los mejores amigos de nuestros hijos. No podemos eludir esa responsabilidad.

- Muchos padres quieren solucionar estos problemas por su cuenta y en muchas ocasiones no saben cómo hacerlo…

Deben saber que los padres no estamos solos. La Policía Nacional somos canalizadores de posibles soluciones. Tenemos muchísimos medios que podemos poner a disposición de los padres, no directamente nosotros, sino a través de las instituciones. Nos tenemos que implicar todos y hay trabajadores sociales, psicólogos y medios de protección para ponerlos en marcha y lo único que hace falta es un engranaje que ponga en marcha todo ese proceso. Nosotros somos muy discretos. Hay personas que no tienen obligación legal de denunciar. Cualquier padre que tenga noticia de un caso de acoso en el entorno de sus hijos, puede ponerlo en conocimiento del delegado de Participación Ciudadana que nosotros tenemos en la Comisaría y que de una forma informal, sin nombres y apellidos, puede hacer que podamos solucionar esos hechos que se le trasladan. Hay personas que sí tienen la obligación de denunciar, como los docentes, que están directamente con los chicos y tienen una responsabilidad directa con ellos porque son los garantes de su seguridad mientras están escolarizados. Los directores de los centros sí tienen la obligación de poner en conocimiento de la Policía cualquier tipo de acción de este tipo que puedan conocer. No divulguen las imágenes; póngalas en conocimiento de la Policía o de La Guardia Civil para empezar a hacer funcionar la máquina que v a luchar contra todo esto. Y les vuelvo a invitar a que se informen con el programa de www.ciberexperto.org o que se asomen a seguridadescolar@policia.es, donde encontrarán información puntual, detallada y muy fácil de leer.