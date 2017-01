Sección > Sociedad



La banda liderada por Álvaro Urquijo puso en pie a los asistentes, que llenaron el Teatro Atlántida



Los Secretos cautivan a un público entregado en Arrecife

Canciones como “Déjame”, “Pero a tu lado”, “Y no amanece”, “Agárrate a mí María”, “Ojos de gata”, “Hoy la vi”, “Quiero beber hasta perder el control”, “Volver a ser un niño”, “Ojos de perdida” o “La calle del olvido” sonaron en la memoria de los 720 espectadores que completaron el aforo de la sala Crónicas · 21 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Los Secretos llegaron, cantaron y triunfaron este viernes en el Teatro Atlántida. De la mano de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Arrecife, que coordina Rafael Juan González, la banda madrileña liderada por Álvaro Urquijo aterrizó en la capital de la isla para presentar su último trabajo “Algo Prestado” y recordar sus temas más conocidos, según ha explicado este sábado la institución capitalina en nota de prensa.



Canciones como “Déjame”, “Pero a tu lado”, “Y no amanece”, “Agárrate a mí María”, “Ojos de gata”, “Hoy la vi”, “Quiero beber hasta perder el control”, “Volver a ser un niño”, “Ojos de perdida” o “La calle del olvido”, cada una con su propia historia y con su propio recuerdo, pusieron en pie a un público entrado que salió del teatro con una sonrisa en el rostro y con más ganas de seguir cantando y coreando la música de Los Secretos.



Junto a sus temas más conocidos, la banda versionó piezas musicales de aquellos intérpretes que han marcado su carrera como “Ponte en la fila” de Ron Sexsmith.



“Algo prestado” nace tras dos años de trabajo, formado por canciones con las que crecieron los Urquijo, Jesús Redondo o Ramón Arroyo. La versión que aporta el título al álbum es la canción original Call it a loan (’Considéralo un préstamo’) que Jackson Browne compuso junto a su guitarrista David Lindley para el álbum ’Hold out’ de 1980.



El concejal de Cultura, Rafael Juan González, agradece una vez más la confianza de la ciudadanía en cada uno de los eventos que programa el área. “Con Los Secretos hemos conseguido llenar las 720 localidades que completan el aforo del teatro y vamos a seguir apostando por traer a Arrecife eventos de calidad”.

Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :