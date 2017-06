Sección >

Lo que oigo por ahí

1.- Algún imbécil de Podemos, perteneciente a esa irrelevante clase de políticos, ha dicho que no acepta que Amancio Ortega, el dueño de Zara, entregue gratuitamente a nuestros hospitales material de diagnóstico y detección de enfermedades valorado en cientos de millones de euros. Amancio Ortega se lo podía gastar en putas, a lo mejor esto sí le habría gustado al imbécil de turno, pero lo hizo en material para diagnosticar y curar a él, al propio imbécil, a su madre y a su hermana. ¿Que lo desgrava? Claro, y está en su derecho. Pero también lo podría desgravar en otros destinos menos humanitarios y no lo ha hecho. Parece que este tolete no sabe lo que son los mecenazgos, tan comunes en los países más civilizados. Claro, estos podemitas forman parte de la era de Pedro Picapiedra. ¿Pero a que no se compran un troncomóvil para sus desplazamientos? Hay por ahí una fauna que asusta y es la que quiere reclutar Pedro Sánchez, robándosela a Podemos, para su cuadra. Está bien, que los desmantele, que se lo tienen merecido. Hay días que escucho la radio por la mañana y no me dan ganas de levantarme. Estamos rodeados de descerebrados. Pero como no viajan sino a Cuba, a Venezuela y a Irán no saben lo que es el progreso, ni la libertad de mercado, ni el mecenazgo, ni el bienestar.

2.- Chavista que viaja a Madrid, chavista que es abucheado al salir de los restaurantes en los que almuerzan o cenan. Restaurantes caros. Se corre la voz y le hacen escraches ruidosos a la salida o a la entrada del establecimiento. Hay un video por ahí de la periodista y dirigente chavista Maripili Hernández, buena amiga mía, a la que rodean, insultan y vituperan en Madrid, a la salida de un establecimiento de comidas. Vino la policía y la protegió hasta que pudo llegar a un coche, no me fijé bien si de la propia policía o un taxi. La pobre se llevó un buen chaparrón. Bueno, chavista hasta se podía ser, pero madurista, Maripili, ahí sí es verdad que no te puedo dar la razón. Maduro es un pedazo de bestia, incapaz de razonar lo más mínimo, que mantiene presos políticos en cárceles horrorosas y que se ha convertido en un dictadorzuelo de aldea. ¿Por orden del pajarito del comandante?

3.- Una lectora me dice que no deje de escribir todos los días. Que aunque sólo sea el puto folio, que lo haga. Escribo en demasiados sitios, señora, y estoy jubilado, pero lo intentaré. Menos mal que como ya no suena el teléfono (me han olvidado) tengo más tiempo para escribir, aunque, si le digo la verdad, ni ganas tengo. Y sí tengo tres libros en la mesa de noche y no he empezado ninguno, uno de ellos escrito por un seal de la Marina USA y otro de las elecciones amañadas del Frente Popular, entre otras localidades en Tenerife. Del tercero, la verdad, ni me acuerdo y no es cuestión de que me levante a verlo. Estoy muy entretenido viendo “El Chiringuito” de Pedrerol.

