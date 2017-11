Sección >

Lluvia de dinero, pero sólo para algunos

1.- Mientras Montoro se dedica a perseguir con saña a los españoles para que paguemos los impuestos, hay algunos que se meten los billetes de 500 en el bolsillo y no pasa nada. Un antiguo colaborador de Pablo Iglesias ha declarado en el Senado cómo llegaba dinero, en billetes de 500, desde Venezuela y desde Irán a los líderes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias y Monedero. Monedero fue más torpe y lo trincaron en un renuncio, aunque en una ínfima cantidad. A Iglesias le fue mejor: quedó impune. En Cataluña se ha mamado dinero público a espuertas, y me da que se sigue mamando, para costear el exilio de Puigdemont y la vida a todo tren de los Pujoles. Pues sólo hay uno en la cárcel. Nadie se mete con el nieto del abuelo Florensi ni con la Madre Superiora, es decir con Pujol viejo y con su mujer. Lo de Podemos, su financiación, se sabía que había sido una mamandurria que la Agencia Tributaria, tan celosa a la hora de esquilmar a los ciudadanos normales, no ha conseguido descifrar. Ni tampoco la de los alcaldes catalanes, que han metido la mano en la saca para financiar a organizaciones como ANC y Ómnium, que luego costean fianzas y exilios. Así cualquiera. La mamadera es de tal calibre que el Canal de Isabel II es la cuenta de la vieja al lado de lo que pasa en Cataluña. Un auténtico escándalo. ¿Llegará Montoro hasta el final? A lo mejor es que no conviene estirar el chicle. Si buscan bien, van a encontrar muchas cosas. Lo mismo que en Podemos. Millones de euros salieron de Irán y de Venezuela para financiar al partido. Pero millones. Lo que pasa es que a estos tipos sólo se les va a poder derrotar en las urnas, no en la Agencia Tributaria, por lo que se ve. En las urnas están k.o: del 19% y pico en intención de voto han pasado al 14% en un plis plas, según la encuesta de Metroscopia para “El País”. Se han cargado la izquierda estos imbéciles, conducidos por un tipo con coleta que cree que se lo sabe todo. Y es un auténtico mindundi. El otro, el Monedero, está escondido y cuando no le gusta una comisión parlamentaria, la boicotea. Está escondido el tío, repito, a lo mejor ocupado en contar los billetes de 500 enviados por Maduro y el ayatolah. Que ni chiquitos caraduras. Mientras, a nosotros, otro caradura del ala derecha nos grava hasta los premios de la lotería. Van a lo fácil, lo que es más complicado lo dejan aparcado. Esta es la España del PP, por lo que se ve. No me extraña que Ciudadanos le eche la pata por encima. Por lo menos no han gobernado, luego no han mamado. No han accedido al agua del canal, ni a la mamandurria de la Gürtel, ni a nada de eso. De momento, claro.

2.- La elección de Pedro Martín como secretario insular de Tenerife del PSOE pondrá fin al contubernio de Clavijo con Ángel Torres, el mandamás socialista en Las Palmas, bueno, en teoría en Canarias; en la práctica, fufa. Y pone en peligro, por tanto la continuidad del inútil de Santi Negrín al frente de la Televisión Autonómica, es decir, la cosa más aburrida del mundo, la que emite los peores programas de toda España y la que ha dejado de interesar a los ciudadanos: su audiencia está por los suelos, aunque CC, sobre todo, la necesita para las elecciones. Lo mismo que necesita a otras locales, teles y cierto periódico, que compra con generosidad. Pero Pedro Martín no está dispuesto a aguantar el contubernio de Clavijo con su correligionario, así que el tal Torres me da a mí que, más pronto que tarde, se va a quedar con el culo al aire. Y, si no, al tiempo.

3.- Podría seguirles contando algunas cosillas de la tele, pero voy a esperar acontecimientos. En cuanto confirme datos terribles que tengo, se los ofrezco en bandeja. Como la cabeza del Bautista. Este país, señoras y señores, no tiene remedio y Clavijo va a pasar a la historia como el presidente más torpe de cuantos han pisado las alfombras gordas del búnker presidencial. Así nos va, carajo.

