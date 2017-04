Sección >

Llorón

1.- A mí me cae bien Gerard Piqué, por dos motivos. Uno, porque dice lo que piensa; dos, porque disfruta de la compañía de Shakira. Pero últimamente, Piqué se me ha convertido en un llorón. Yo sostengo que el F.C. Barcelona no sabe perder, ni siquiera empatar. Y ahora que pierde y empata más que antes, sus jugadores están contrariados y su entrenador, el más antipático del mundo, anda más tenso que de costumbre en las ruedas de prensa y contesta de manera más malcriada a los periodistas. Este asturiano Luis Enrique parece catalán. Bueno, pues Piqué señaló a Tebas, el presidente de la Liga, que es madridista confeso, presente en el palco del Estadio de la Cerámica (antes El Madrigal), por el arbitraje del otro día, ante el Villarreal, en el que el colegiado no señaló una mano de Bruno Soriano, dentro del área, que fue penalti, ni tampoco otra de Mascherano, que igualmente fue penalti. Es decir, empate a uno en el partido y embate a uno en los penaltis. Piqué está nervioso, porque el Barcelona está a ocho puntos virtuales del Real Madrid, que son muchos puntos (5 reales, pendiente el Valencia-Real Madrid), a estas alturas de la Liga, y es que el Madrid no pincha y el Barça ya no sabe perder. Se tendrá que ir acostumbrado a estos ciclos porque el equipo catalán que tanto gusta a nuestros magos de esos altos ya no es el mismo; juega mal. Messi ha demostrado que es un correlón, sin la categoría de Cristiano, y el Madrid ha desmontado hasta la leyenda de la Copa del Mundo de Clubes que establece que quien la gana luego no da una en las competiciones siguientes. Pues miren por dónde que el Real Madrid lleva 39 partidos sin perder, un récord en su historia y puede ser un récord mundial a poco que logre no perder en sus próximos cuatro partidos.

2.- Si el Barça se cree perjudicado por la Liga (por los árbitros, que no son de la Liga, sino de la Federación), y a tenor de sus afanes independentistas (el Club como organización lo es), que monte una Liga con el Girona, la Gimnástica y el Andorra como equipo extranjero invitado. Ganaría cada competición, con o sin ayuda arbitral, y no tendría que enfrentarse a clubes como el Madrid, el Villarreal, el Atlético de Bilbao, etcétera, algunos de los que le han ganado o empatado en los últimos encuentros. Es tal la arrechera que le ha entrado a los culés que sus jugadores no han ido ayer a recoger el premio al mejor jugador del mundo, concedido por la FIFA, con gran cabreo de este organismo internacional. Parece que ya se sabe que el trofeo irá a parar a las vitrinas de Cristiano Ronaldo. Yo visité hace unos días el Museo Cristiano Ronaldo en Madeira y es impresionante lo que ha ganado este jugador, individualmente o con sus clubes. El museo está instalado en un pabellón del hotel Pestana de Funchal, muy bien montado, y me traje como recuerdo una reproducción de la última Bota de Oro y del último Balón de Oro ganados por Cristiano. Es emocionante estar allí. Una gozada. En este momento Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo, aunque yo no digo que el otro, el pequeño argentino, no sea bueno, que lo es. Pero es un correlón, con menos categoría que el astro madeirense.

3.- En fin, que Piqué, que por lo que se ve tampoco sabe perder, se ha cabreado con los árbitros por sus últimas actuaciones. A lo mejor lo que quiere es intimidar a los colegiados. ¿Y las que le han hecho al Madrid? ¿Y la que le hizo Clos Gómez en aquella final de Copa en el “Bernabéu”?, por ejemplo. El Madrid siempre fue un club señor y el Barcelona un equipo protestón, con mucha menos categoría que, además, hace política independentista. Que se vaya a hacer puñetas. Y Piqué es un llorón.