Sección > Lanzarote



El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias anuncia que su partido no moverá ficha hasta conocer el sentir del resto de fuerzas y considera que Clavijo "irá a rastras" a su comparecencia, en la que tres partidos de la oposición exigen saber los motivos del cese del PSOE y cómo va a conformar nuevo Gobierno



Lavandera cree que no ocurrirá nada en la política canaria hasta después de la comparecencia parlamentaria de Clavijo de este jueves

Advierte al PP de que al PSOE, "más que hablar de condiciones para apoyar una moción de censura contra Clavijo, le gustaría negociar sobre soluciones para Canarias". No coincide con el senador majorero en que podría haber inestabilidad también en ayuntamientos como el de Puerto del Rosario Crónicas · 16 de enero de 2017

Compartir | | Aun más El portavoz del Partido Socialista (PSOE) en el Parlamento de Canarias , Iñaqui Lavandera, considera que no habrá ninguna novedad respecto a la actual minoría con que sigue sustentanto desde el pasado 23 de diciembre Coalición Canaria (CC) al Gobierno de Canarias y la situación del presidente regional, Fernando Clavijo, al menos hasta la celebración prevista del pleno extraordinario en el que el presidente comparecerá este jueves ante el Plenario de la Cámara regional. "Creo que las incógnitas y dudas actuales sobre el presidente se acabarán despejando el próximo día 19 de enero", ha afirmado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el diputado regional del PSOE por la isla de Fuerteventura. Durante su intervención en el programa ’A buena hora’, Lavandera ha opinado, además, que el presidente "irá a rastras" al pleno de este jueves, que ha sido solicitado por tres fuerzas políticas de la oposición. "Tendrá que explicar qué es lo que ha pasado, por qué se encuentra en minoría, cómo piensa conformar una mayoría, si es que puede, y cuál va a ser su línea de gobierno a partir de ahora", ha indicado el portavoz del Grupo parlamentario socialista. Según el portavoz del PSOE, "esperaremos hasta la celebración del pleno extraordinario para conocer el sentir de las distintas fuerzas políticas. Una vez percibamos si realmente Clavijo continúa con esa minoría, que es inédita en todo el Estado español", -el Gobierno de CC se sustenta en Canarias con el 18% de los votos y con el 30% de la representación en el Parlamento canario- Lavandera ha anunciado que el PSOE "dará un paso responsable al frente y se sentará con el resto de fuerzas políticas para explorar la posibilidad de conformar un Gobierno alternativo sin Coalición Canaria si es que el resto de los partidos están dispuestos a ello", ha señalado. Además, Lavandera ha reivindicado nuevamente que el presidente se someta a una moción de confianza "para que la situación política de Canarias se tranquilice pues así desde luego no se puede continuar, y para ver si realmente tiene o no los mínimos apoyos de la Cámara para continuar como presidente". En versión del diputado socialista, "parece que Clavijo se ha empeñado en unir a todos los partidos de Canarias en su contra, a pesar de que desde el PSOE siempre hemos luchado por aspectos básicos como la Educación, la Sanidad, el Empleo y los Servicios Sociales". Las condiciones del PP para censurar a Clavijo Por otro lado, aunque el parlamentario del PSOE ha aplaudido que "el PP, que se movía en la indefinición, ya haya manifestado que estaría dispuesto a apoyar una moción de censura contra Clavijo", también ha criticado que los populares hayan planteado para ello hacerse con la Presidencia, "con unas condiciones que, a nosotros, más que de condiciones, nos gustaría hablar de soluciones para Canarias". "No parece tampoco muy razonable que el PP lance como primer mensaje que el programa debe ser el suyo y que también el candidato debe ser el suyo; no sé si realmente responde a una estrategia de despiste o si realmente responde a una posición inicial de máximos para sentarse a negociar", ha añadido el dirigente socialista. Repercusiones de la ruptura del pacto en otras instituciones En cuanto a las posibles repercusiones de la crisis iniciada en el Gobierno de Canarias, el representante socialista ha dicho que no coincide con el senador majorero, Claudio Gutiérrez, en que podría haber inestabilidad también en ayuntamientos como el de Puerto del Rosario. "En el PSOE no estamos en la búsqueda de inestabilidades ni conflictos en las corporaciones locales", ha zanjado Lavandera. "En Puerto del Rosario", ha relatado, "tenemos un pacto con Coalición Canaria que es estable y que ofrece garantías de funcionamiento para la ciudadanía del municipio y no hay previsto ningún conflicto en ese sentido, pues hemos tratado de resolver las diferencias con nuestro socio de gobierno y hemos reunido varias veces la mesa de seguimiento del pacto local en Fuerteventura y Puerto del Rosario". A su juicio, "hoy por hoy no hay ningún elemento sobre la mesa que apunte a que buscaremos algún otro pacto alternativo por lo que ha ocurrido en el Gobierno de Canarias", ha dicho Lavandera, que no ha dejado de reconocer, en cualquier caso, que "cada institución es cómo es y que cada territorio tiene sus características". Por otro lado, después de que el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, haya situado este sábado en el próximo mes de mayo las primarias para elegir al nuevo secretario general, Lavandera ha aplaudido la celebración de este proceso y ha adelantado que, a su juicio, "se presentarán más candidatos" además de la de Patxi López. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Por favor, deje este campo vacío :

Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :