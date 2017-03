Sección >

Las trampas y el fraude del último congreso de Coalición Canaria en Lanzarote

En dos ocasiones, la justicia ha hablado alto y claro y ha dicho que en el último congreso (1/12/12) de Coalición Canaria en Lanzarote hubo “trampas” y en consecuencia “fraude”. Dice La sentencia de la Audiencia que los responsables del partido cambiaron las reglas del juego y que perjudicaron gravemente a otros afiliados y lo que es más grave aún, infringieron la Ley de Partidos y la propia Constitución y en consecuencia ordena la ejecución y cumplimiento de la sentencia.

Yo, Mame Fernández afectado por aquel fraude y victima de los órganos que de allí salieron, (me impusieron una gestora, habiendo ganado la presidencia del comité local de Tías en una asamblea soberana, donde éramos dos candidatos, el otro de la parte oficial, yo era el molesto discrepante), me vi abocado a abandonar el partido y rehacer mi vida política en Nueva Canarias, que me ofrece mejores aires democráticos de los que se respiraba y se respira en Coalición Canaria. Me sorprende los primeros pronunciamientos de los responsables de aquel desaguisado: “que si la sentencia llega tarde, que si ya no estamos en el partido, que si van a convocar un nuevo congreso….”

No se atreven a admitir que la justicia está señalando a dos responsables (David y Marcí) directos de las trampas y del fraude y que en consecuencia deben de dimitir de sus responsabilidades orgánicas. ¿O es que los mismos tramposos políticos van a organizar el siguiente congreso, o es un chiste? Que no me extrañaría viendo el alto nivel de sumisión de los pocos militantes que le quedan a ese partido.

Pero lo más grave de todo esto, es que como consecuencia del fraude de estos señores responsables políticos de CC, ellos mismos, están sentados en el máximo órgano legislativo de Canarias (Parlamento de Canarias), se adueñaron del partido en Lanzarote empleando las malas artes, según dice la justicia, y están representando la soberanía popular de parte de la isla, porque amañaron el congreso y dicen ellos, que no se sienten aludidos, que aquí no paso nada, que la justicia llego tarde y el que no se ha escondido tiempo ha tenido.

Como hombre del deporte que soy y como entrenador de Fútbol, debo cumplir y someterme a un reglamento, y si lo incumples hay un árbitro que imparte justicia, e incluso te sacan TARJETAS de amonestaciones, al igual que ha sentenciado la Audiencia Provincial con este caso del Congreso de CC, TARJERA ROJA y EXPULSIÓN.