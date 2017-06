Sección > Lanzarote



El Ejecutivo de Clavijo firma el acta de replanteo para comenzar obras en agosto, tras 20 años de espera



Las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca "por fin" tienen fecha de inicio

El Gobierno de Canarias atiende las demandas del Cabildo de Lanzarote y los ayuntamientos en materia de infraestructuras viarias y Puertos y anuncia que incluirá algunos proyectos estratégicos de carreteras de interés regional para Lanzarote en la negociación actual del nuevo convenio de carreteras Canarias-Estado Crónicas · 20 de junio de 2017

Compartir | | Aun más Pedro San Ginés se congratula del desbloqueo de las obras de ampliación del Puerto de Playa Blanca y agradece a Rodríguez Valido el compromiso de ejecutar entre 12 y 20 millones de euros antes de septiembre de 2018 “para que no se pierdan estos fondos europeos” El Gobierno regional anuncia algunos proyectos de interés regional y estratégico para Lanzarote como las que se realizarán en la carretera LZ-1 de Arrecife a Órzola, la duplicación de la calzada de la LZ-40 hasta el Instituto de Yaiza que requiere de una inversión de unos 100 millones de euros y varias mejoras de seguridad a acometer en la Circunvalación de Arrecife (LZ-3), entre otras Entre otras obras, también se prevé incorporar algunas actuaciones puntuales para Playa Honda, como la construcción de un paso peatonal que una la zona industrial con la residencial y que permita descongestionar el tráfico de vehículos, mejorando también la seguridad y tráfico de esta zona El Gobierno anuncia que este mismo año se iniciarán las obras de construcción de cuatro pantalanes en Órzola que permitirán que el puerto pueda operar hasta con sesenta atraques, con una inversión de 370.000 euros. También sacará a concurso un surtidor para este puerto Gladys Acuña destaca que “el trabajo de seis años, desde el logro del consenso del proyecto impulsado por el Ayuntamiento hasta su adjudicación y comienzo de obras, permite por fin sacar una infraestructura estratégica para Yaiza y Lanzarote” No han sido pocas las iniciativas desde hace seis años del gobierno municipal que preside Gladys Acuña y de la actuación de la alcaldesa esta legislatura en el Parlamento de Canarias para impulsar definitivamente el proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca cuyas obras empezaran este verano tras la firma este martes 20 de junio del acta de replanteo con asistencia del vicepresidente y consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, el presidente del Cabildo insular, Pedro San Ginés, y la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, entre otros representantes públicos. La máxima responsable municipal, explica en un comunicado posterior el Ayuntamiento sureño, declaró que “han sido seis años de intenso trabajo, desde el consenso alcanzado entre el Gobierno, Cabildo y Ayuntamiento impulsado por Yaiza, hasta el día de hoy, cuando conocemos el día del comienzo de las obras, el que ha permitido lanzar esta infraestructura estratégica y vital para nuestro municipio y la Isla de Lanzarote cuyo presupuesto de ejecución supera los 40 millones de euros”. El proyecto de ampliación del Puerto, con plazo de ejecución de 48 meses, prevé una nueva línea de atraque para que Playa Blanca pueda recibir cruceros además de los ferrys que unen Lanzarote y Fuerteventura. Asimismo contará con una nueva plataforma de embarque y estación marítima de 2.400 metros cuadrados de superficie. La instalación actual pasa de 160 a 210 atraques para embarcaciones pesqueras y deportivas. Gladys Acuña ha insistido el último año en la necesidad de acometer la infraestructura con urgencia ya no sólo por la imperiosa necesidad de la misma, de la que no hay ninguna duda, sino por el riesgo de perder la financiación Europea teniendo en cuenta que el próximo ejercicio ya se debe justificar la primera inversión de unos 25 millones de euros del coste total de este proyecto cofinanciando con fondos Feder. El 85 por ciento del proyecto lo financia Europa y el 15 restante la Comunidad Autónoma. Playa Blanca ha tenido que esperar 20 años para consensuar y sacar adelante un proyecto que fue desbloqueado la legislatura pasada por el gobierno municipal de Yaiza presidido por Gladys Acuña. Tras dos décadas de eterna espera, el proyecto fue licitado en abril de 2015 y adjudicado en diciembre de ese mismo año, no obstante, en enero del ejercicio siguiente fue recurrido por dos empresas licitantes ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que dicta resolución a favor de las firmas que se sintieron perjudicadas. Ya en septiembre de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspende dicha resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos dando vía libre a la contratación que finalmente se consuma en octubre de 2016. Yaiza se felicita de que “por fin” las obras del Puerto tengan fecha prevista de inicio según el compromiso expresado por el Gobierno de Canarias. Desbloqueo de las obras y mejoras en las carreteras de Lanzarote El vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, acompañado del vicoconsejero, varios directores generales y cuerpo técnico de su Consejería, se desplazó este martes a Lanzarote para mantener una reunión técnica-política con el Cabildo y los ayuntamientos en materia de carreteras, infrestructuras viarias y puertos, así como comprobar el estado de algunos tramos y viales sobre los que las administraciones locales han demandado alguna intervención. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, agradeció al vicepresidente del Gobierno de Canarias el compromiso anunciado por el Gobierno de atender también las demandas de la isla en materia de carreteras dentro del convenio Canarias-Estado que Rodriguez Valido está negociando desde el pasado mes de marzo, y de financiar y ejercutar en Lanzarote y en La Graciosa algunos proyectos estratégicos de interés regional en materia de puertos, infraestructuras y carreteras. “Dentro del marco financiero que se está negociando en la comisión bilateral Canarias-Estado, hemos trasladado al vicepresidente algunas necesidades en materia de infraestructuras viarias y obras públicas, irrenunciables para Lanzarote, por lo que supone en estos momentos la eliminación de puntos negros en tramos de concentración de accidentes, como por ejemplo el del eje norte (carretera LZ-1) de Arrecife a Órzola, que recoge entre otras intervenciones la ejecución de la rotonda de Jameos del Agua, la ejecución de un carril bici entre Mala y la gorieta de Arrieta, el enlace entre Guatiza, Mala y Tabayesco, y un proyecto aparte y a futuro, que es la circunvalación en Órzola que ha pedido el Ayuntamiento de Haría”, explicó San Gines. Actuaciones en este eje Arrecife-Órzola cuyo proyecto se encuentra “en estado muy avanzado y que el Gobierno ya ha encargado la redacción del mismo”, apuntaron. Asimismo, dentro de este nuevo convenio Canarias-Estado, se contempla también el objetivo de incluir las obras del enlace de la LZ 2 - LZ3, a la altura de El Cable, "para eliminar otro de los tramos de mayor peligrosidad de nuestras carreteras, cuyo proyecto se estima en unos 10 millones de euros y que el Gobierno ya ha encargado también su redacción y prevé -si se cumple este objetivo- sacar a licitación a primeros de año; y varias intervenciones de mejora en la circunvalación de Arrecife que quedaron pendientes del anterior convenio y que tendrán encaje en este actual, con actuaciones de construcción de taludes, algunos en la zona del barrio de Argana, y de intervención medioambiental", especificó. De igual forma, destacó otro gran proyecto estratégico, calificado por el presidente del Cabildo como “el más importante que a futuro tiene la isla, con una inversión de unos 100 millones de euros”. Se trata del desbloblamiento de la LZ 40 entre Arrecife y Puerto del Carmen, por Matagorda. El trazado se plantea entre Arrecife, por fuera de la actual circunvalación y por fuera de la actual zona industrial de Playa Honda, hasta la zona posterior de Matagorda, y también con el desblodablemiento entre la rotonda conocida como El Toro y el Instituto de Yaiza. Entre otras, también se prevé incorporar algunas actuaciones puntuales para Playa Honda, como la construcción de un paso peatonal que una la zona industrial con la residencial y que permita descongestionar el tráfico de vehículos, mejorando también la seguridad y tráfico de esta zona. Puertos El presidente del Cabildo, quien también estuvo acompañado en estas reuniones de trabajo, por los vicepresidentes Luis Arráez, José Juan Cruz Saavedra y Manuel Cabrera, agradeció nuevamente al Gobierno, y en este caso concreto a su vicepresidente y consejero de Obras Públicas, que se haya desplazado a Lanzarote en la que ha sido su primera visita oficial desde que se incorporase recientemente al Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, y que al igual que este último “se haya comprometido a atender, en la medida de lo posible, las peticiones y necesidades de la isla en materia de inversión y obra pública, bien a través de este convenio Canarias-Estado o de los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, desbloqueando además varios asuntos de interés estratégico en materia de puertos y comunicaciones, como es el inicio de la obra de ampliación del Puerto de Blanca, cuya firma de replanteo de las obras se ha efectuado este martes, para lo que el Gobierno de Canarias ha garantizado que no se perderán los fondos europeos ya que prevé ejecutar en estas obras de 12 a 20 millones de euros antes de finalizar septiembre de 2018”. Cabe recordar que el proyecto de ampliación del Puerto de Playa Blanca fue adjudicado por algo más de 39 millones de euros, cofinanciados por Europa, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para Lanzarote era una de las “prioridades”, apuntó el presidente, en referencia al desbloqueo del expediente y la controversia suscitada sobre la competencia de Puertos Canarias para la adjudicación, supervisión y dirección de la obra, lo que provocó el retraso del inicio de las mismas, consideradas por Pedro San Ginés de “estratégicas para las comunicaciones marítimas y el desarrollo económico no sólo del sur de la isla, sino también de Lanzarote y Fuerteventura” Por su parte, el consejero regional reiteró el compromiso del Gobierno de iniciar este mismo año las obras de construcción de cuatro pantalanes en Órzola que permitan que el puerto pueda operar hasta con sesenta atraques, posibilitando así la diversificación de las actividades económicas y naútico-recreativas que hasta la fecha se pueden realizar en el norte de la isla. Para este ejercicio, el Gobierno de Canarias ha replanteado su cronograma e inversión y contempla una partida de 370.000 euros para estas obras. El pliego del concurso público ya está aprobado, pendiente de publicación en el Boletín Oficial en próximos días. El Gobierno anunció también que para este Puerto ha sacado a licitación un surtidor muy demandado por los operadores, entre otras mejoras y actuaciones que se realizarán en la isla de La Graciosa por valor de otros 150.000 euros. Versión imprimir



