¿Las microalgas de las playas de Tenerife producen cáncer de hígado?

Crónicas/abc.es · 28 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Las islas Canarias atraviesan desde el pasado mes de junio, una crisis sin precedentes que soportaba apagón informativo para que el turismo no se resientiera hasta que las redes sociales han roto el «cordón sanitario» a la información oficial. El pasado 11 de agosto cuando el titular canario de Sanidad, Baltar Trabazo, lanzó el primer mensaje oficial del Gobierno de las islas: la presencia de las asquerosas microalgas no suponen riesgo para la salud. Informe del Gobierno de Canarias Sin embargo, el Gobierno de Canarias tenía desde finales de junio un informe del Banco Nacional del Algas que dice dos cosas: son cancerígenas y hay que cerrar las playas donde se detecten. El pasado domingo, el autor el texto, Emilio Soler, científico de la entidad especializada nacional sobre algas se desdecía del informe rubricado en junio. Aguas fecales El Gobierno de España, PP, Podemos, PSOE, Nueva Canarias, Ciudadanos, hasta Greenpeace y científicos, entre otros, dicen: el origen de las microalgas tóxicas es por enviar aguas residuales sin tratar al mar. El Gobierno de Canarias, con el respaldo de científicos, asegura: es por el aumento de temperaturas y viento sahariano. Un alto cargo del Gobierno de Canarias llegó a decir que «los canarios tendrán que acostumbrarse a las microalgas». En Canarias, ya no hay viento sahariano y siguen floreciendo estas nianotoximas que tiene a los canarios indignados. Los técnicos de Salud Pública admiten que depurar las aguas en las islas es una «prioridad»; pero que el estado de las playas es excelente para el baño. Los ayuntamientos están colocando cada uno por su cuenta banderas rojas para prohibir el baño. Pero la clave es la siguiente: que no haya estadísticas de playas cerradas por microalgas. El proceso Las playas afectadas por microalgas se ubican, mayormente, en Tenerife. Pero ya se han contaminado otras de El Hierro, La Palma, La Gomera y suroeste de Gran Canaria, donde hay una playa cerrada en Mogán por vertidos. En Tenerife, todas abiertas. En las islas no quieren alarmar a nadie para no dañar la proyección turística de las islas. La Comisión Europea espera tener datos para tomar medidas y no hay expendiente alguno de oficio por parte de Fiscalía alguna. Con el antentado de Barcelona de este mes de agosto la tensión social pareció relajarse. Pero surge un nuevo ingrediente: El Banco Nacional de Algas, centro de referencia del Gobierno de España como autoridad internacional para el depósito de microorganismos, sentencia en un informe pedido por el Gobierno de Canarias que: «una exposición continuada a esta cionabacteria» que se llama «Trichodesmium erythraeum», «puede promover el desarrollo de tumores primarios de hígado a medio-largo plazo» porque su bacteria «está considerado como especie nociva y en algunos casos tóxica». Estas conclusiones se han alcanzado tras los análisis de aguas de zonas de playa de El Hierro y Tenerife. El informe, al que ha tenido acceso ABC, dice: «Es tóxico y en altas con como las que se presentan en las floraciones (blooms) masivas de esta cianobacteria pueden afectar a la salud pública y fauna marina, en especial a invertebrados marinos y peces. En humanos han sido asociados casos de síndromes respiratorios producidos por el aerosol que desprende. En contacto con la piel causan irritaciones cutáneas y prurito». El documento del Centro de Referencia de España en materia de algas indica en junio de 2017 que es preciso «prohibir el baño en playas y costas donde se observe una decoloración del agua". Tras conocerse el texto oficial, su autor, Emilio Soler, que en público ha defendido las teorías del Gobierno de Canarias y contradicho las del Gobierno central, apuntando al calentamiento global la existencia de microalgas en las islas este verano, afirma que el su informe era interno y que si fusese «dirigido a la sociedad» el «vocabulario empleado habría sido menos científico». Afirma a agencias desde el pasado fin de semana que estos tumores se han presentado en experimentos con roedores. Pero que no hay riesgo en las playas canarias afectadas por microalgas. «No es un informe propiamente dicho, sino un análisis de dos muestras recogidas los días 24 y 26 de junio en El Hierro y Tenerife realizado para técnicos y con un lenguaje estrictamente técnico», indicó el pasado fin de semana Soler, que recuerda que lleva investigando este fenómeno desde 2004. Versión imprimir



