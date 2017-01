Sección > Sociedad



Numeroso público abarrotó este jueves por la noche la iglesia de La Candelaria para asistir a un acto cargado de recuerdos, historias y sentimientos



Las fiestas patronales de La Candelaria y San Blas en Tías comienzan con el entrañable pregón de Ramón Martín Valiente

Las fiestas continuarán hasta el próximo 3 de febrero con una variada programación Crónicas · 27 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Este jueves por la noche arrancaron, con muy buen sabor de boca, las fiestas patronales en honor a la Virgen de La Candelaria y San Blas en Tías con la lectura del pregón a cargo de Ramón Martín Valiente Sepúlveda, un conocido vecino de Las Cuestas y muy devoto, junto a su familia, de la Virgen de La Candelaria. Numerosos vecinos, según lo describe este viernes en nota de prensa el Gobierno municipal, abarrotaron la iglesia para asistir a un entrañable acto que estuvo cargado de recuerdos, historias, anécdotas y sentimientos. El pregonero evocó los acontecimientos más destacados de las fiestas del pueblo de antaño, recordando sus inicios como monaguillo, su participación en los ranchos de pascua, las rondallas, los festivales con la gente del pueblo y sus pinitos en el teatro desde pequeño, primero con Candelaria Borges y después de la mano de Lila García. Ramón Martín Valiente también recordó los polos redondos de hielo, las piñas y los turrones en los carros de Luna y Acuña, además de las gincanas y las carreras de burros. “Otra cosa que me viene a la memoria es lo contentos que nos poníamos porque se juntaba toda la familia a comer el estofado o el puchero. Era motivo de alegría compartir mesa con familiares y amigos invitados, cosa que daba sentido a la fiesta”, añoró Valiente. El pregonero, que también compartió con el público algunas divertidas anécdotas de la época, destacó la evolución de Tías en estos cuarenta años. “de ser un pequeño pueblo con todas las casas separadas por sus terrenitos para plantar, donde yo creo que no había un vecino que no tuviera sus cabritas, conejos, cochinos, gallinas y los más pudientes un burro y un camello... actualmente se ha convertido en una ciudad, donde no tenemos la necesidad de salir fuera por tener un gran abanico de comercios, de crecimiento en la cultura, el deporte, música, todo lo que conlleva la evolución y el progreso de un pueblo”. Para finalizar, Ramón Valiente invitó a todos a disfrutar de estas fiestas, “en la línea de convivencia que nos ha caracterizado siempre. Eso nos dará paz y prosperidad para seguir cultivando y manteniendo vivas nuestras tradiciones”. Unas fiestas populares y muy esperadas El alcalde de Tías, Pancho Hernández, felicitó al pregonero, así como a los miembros de la comisión de Fiestas y de la concejalía de Festejos por su trabajo para lograr que nuestras fiestas patronales se encuentren a la altura de las mejores. “Disfrutemos de estos momentos de fiesta, compartamos con nuestros seres queridos momentos inolvidables, sintamos la calle y vivamos con armonía y devoción estos días”, señaló el primer edil. Por su parte, el concejal de Fiestas, Francisco Javier Aparicio, detalló los diferentes actos que se celebrarán hasta el próximo 3 de febrero y entre los que destacan, el VIII Aniversario de la Escuela de Danza Anmy Rodríguez, que se celebra hoy viernes en el Teatro de Tías a las 20:00 horas; el X Encuentro Tenderete Canario con las actuaciones de la Agrupación Gaida y el Coro y Danza Sagrada Familia de Murcia que se celebrará mañana sábado en el Teatro de Tías a las 21:00 horas. El deporte llegará el domingo con el Torneo de Fútbol prebenjamin y el IV Trail La Candelaria- Carrera popular a partir de las 10 de la mañana. El Teatro Municipal de Tías acogerá a partir de las 17:00 horas el Circo Teatro Infantil “Los Zaroff” gratuito a cargo de la compañía “Patakabra”. Entre otros actos, también destacan la tradicional fritura el próximo miércoles 1 de febrero, así como las procesiones procesiones y el XIII Encuentro de Timples La Candelaria y San Blas con las actuaciones de los alumnos de la Escuela Municipal de Timples de Tías y de Laura Martel. Versión imprimir



