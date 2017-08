Sección > Economia



El sector de Agencias de Viajes y Turoperadores, integrado en AETUR, aprueba un programa de excursiones alternativo, con vistas al futuro, para reducir la dependencia de los Centros Turísticos ante un problema "que se repite cada legislatura"



Las Agencias de Viajes y Turoperadores denuncian el "síndrome de huelgas cíclicas" en los Centros Turísticos y aprueban un programa de excursiones alternativo

Crónicas · 31 de agosto de 2017

Compartir | | Aun más Los profesionales del sector de Agencias de Viajes y Turoperadores de la isla de Lanzarote se han reunido, en sesión extraordinaria en la sede de AETUR, para manifestar su malestar y preocupación ante la prolongada situación de huelga de los CACTS y sus gravosas consecuencias para todo el sector turístico. En la reunión, tal y como explican los representantes de estos colectivos empresariales este jueves en nota de prensa, se han consensuado medidas para intentar paliar de alguna manera los efectos de esta huelga, calificada por el colectivo como “de una enorme irresponsabilidad”. Debido a la prolongada situación de huelga y a que se producen de manera cíclica en cada legislatura, la Asociación ha decidido aprobar un programa de excursiones alternativo, ajeno a la red de Centros Turísticos, con una oferta cultural y de ocio variado, aprovechando la cantidad y variedad de actividades que actualmente registra la Asociación de Turismo Activo y Ocio Turístico integrado también en AETUR. El sector de Agencias de Viajes manifiesta su enorme preocupación por las repercusiones que esta huelga está causando, no sólo al sector turístico, sino a la isla de Lanzarote en general, donde ya se están produciendo cancelaciones de reservas. Desde el sector advierten de que "la temporada de cruceros que se inicia ya en septiembre, comienza con riegos de desvíos a otros puertos y el estudio de elección de otras escalas, si la situación no se restablece a lo largo de estos días". Lamentan que "de manera importante se han visto perjudicados también los viajes combinados (Lanzarote-con cualquier otra isla), al tener que suprimir todas las excursiones programadas derivadas de la isla vecina". El sector de Congresos y Reuniones (MICE) que en breve inicia también su temporada, manifiesta su temor por los efectos que esta huelga puede causar, con preavisos de cancelaciones de viajes programados para la primera quincena de septiembre. El sector pide "cordura y responsabilidad" para llegar a un entendimiento entre las partes, y reclama "que se restablezca la situación lo antes posible para que las consecuencias no provoquen más daño del causado en el tejido económico-turístico y social de la isla de Lanzarote". Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :