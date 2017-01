Sección > Economia



La apuesta de la isla se centrará en la atracción de un turismo de calidad, a través de la promoción de productos con peso específico propio y diferenciado como el turismo deportivo, sostenible y gastronómico y el recién estrenado Museo Atlántico, entre otros



Lanzarote acude a FITUR 2017 para intensificar sus sólidas alianzas con el turismo español y los principales mercados europeos

El mercado nacional, más recuperado tras la crisis, es el tercero más importante de la isla y uno de los mejores y más interesantes para Lanzarote. Turismo Lanzarote adelanta en un día su presencia en Madrid para reunirse in situ con tres de los principales operadores nacionales en sus sedes centrales: Iberia Express, Barceló Viajes y Viajes El Corte Inglés Crónicas · 13 de enero de 2017

Compartir | | Aun más Un edición más, Lanzarote estará presente la próxima semana en FITUR 2017, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que este año se celebrará entre los días 18 y 22 de enero en IFEMA y está considerada una de las tres citas internacionales más importantes de la industria turística mundial y la primera a nivel nacional, no sólo por el volumen de negocios que genera a su alrededor sino también por la relevancia de los operadores y delegaciones que acuden. Según confirma este vienes en un comunicado de prensa la Primera Corporación lanzaroteña, el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, estará presente el día de inauguración de la Feria, el próximo miércoles, 18 de enero, encabezando la representación lanzaroteña que, junto al consejero de Turismo de la primera Corporación insular, Echedey Eugenio, acudirá a Fitur con varios objetivos, entre ellos continuar afianzando las sólidas alianzas que mantiene Lanzarote con los principales touroperadores nacionales, así como con los principales mercados europeos. Muestra de la importancia que tiene el turismo nacional para la Isla, según ponen de relieve desde Turismo Lanzarote, es el hecho de que el equipo de profesionales de Turismo Lanzarote, dirigido por el consejero delegado de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL), Héctor Fernández, se trasladará un día antes del comienzo de la Feria a Madrid para reunirse in situ de forma específica con los principales touroperadores del mercado español en sus propias sedes centrales. Se trata de encuentros de trabajo que se llevarán a cabo fuera del marco de la propia feria, donde dispondrán de más tiempo para abordar, junto con los máximos directivos de los operadores, la planificación y el cierre de acuerdos para este año 2017. Así, el martes día 17, Turismo Lanzarote tiene previsto mantener reuniones con tres de los más destacados operadores nacionales: la compañía aérea Iberia Express, y los agentes mayoristas Barceló Viajes y Viajes El Corte Inglés Por otra parte, la presencia de Lanzarote en esta 37ª edición de Fitur se lleva a cabo en medio de cifras inmejorables y récord histórico turístico para la isla, “con lo que la estrategia promocional que el Ente de promoción insular desplegará en la muestra se centrará en otro de los principales objetivos que nos hemos marcado, que es dotar de un especial peso específico a aquellas iniciativas, segmentos y productos encaminados a la atracción de turismo de calidad y de mayor poder adquisitivo, demandante de experiencia en el destino”, señala el consejero de Turismo, Echedey Eugenio. Productos deportivo, gastronómico y sostenible En esta importante cita promocional, “la isla mostrará a los principales operadores de la industria turística nacional e internacional sus principales clubs de productos, con los que Lanzarote pretende despuntar y convertirse en protagonista singularizado para atraer un segmento turístico que no duda en gastar más en destino y buscar experiencias particularizadas para disfrutar de su viaje más allá de sol y playa. Entre ellos, cabe destacar, además del recién inaugurado Museo Atlántico, el producto deportivo (a través de la marca European Sports Destination); el gastronómico (con Saborea Lanzarte liderando el producto) y la certificación Biosphere Responsible Tourism recibida por la isla como destino sostenible. Este último producto tendrá un protagonismo especial con el anuncio y la presentación durante la feria de un destacado evento que se tiene previsto celebrar en la isla durante 2017, coincidiendo con la celebración del Año Internacional de Turismo Sostenible”. Casi 40 encuentros en una apretada agenda FITUR´17 arrancará, de forma oficial, a las 10:00 horas del próximo miércoles, 18 de enero. Por delante, dos intensas jornadas de trabajo con una apretada agenda repleta de encuentros para la delegación lanzaroteña, cuyos participantes tienen previsto volver a la isla el jueves, día 19. Thalasso, Vueling, Ryanair, TUI o los responsables de las Oficinas Españolas de Turismo (OETs) de diversos países europeos, entre muchos otros, serán algunos de los principales interlocutores de los cerca de 40 que componen la larga lista del Ente insular de Promoción en esta próxima feria. Despunte del turismo español Fitur es una importante muestra que sirve de termómetro acerca de la situación en la que se encuentra el mercado nacional, que en los últimos años ha ido despuntando mostrando una paulatina recuperación tras sufrir la recesión económica. En este sentido, el turismo peninsular, que ocupa el tercer puesto en el ranking de los mercados turísticos de Lanzarote, por detrás del británico y alemán, experimentó de enero a noviembre del 2016 un incremento del 7,4% con respecto al mismo periodo de 2015. Según datos de Frontur, en los primeros once meses de 2016 llegaron a la isla 262.868 turistas peninsulares, frente a los 244.854 que lo hicieron el año anterior, es decir, cerca de 18.000 turistas más. Versión imprimir



