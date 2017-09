Sección > Cartas al Director







La verdad de las mentiras de una mala gestión

Kalinda Pérez · 6 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Hasta un buen mentiroso tiene malos días, semanas, meses y años. Y prueba de ello es la nefasta gestión del gobierno actual en Tías. No son pocos los concejales que trabajan de manera irresponsable sin dedicación exclusiva, lo cual merma el ritmo y los resultados de algunos departamentos. Pero en el Consistorio no solo hay falta de ética, también falta buen gobierno. Más allá del desplome de los ingresos, al eliminar impuestos de servicios tan necesarios como el de la basura, y del abuso de la inversión en proyectos que jamás verán la luz, existe un grave problema de ineficiencia, de mala gestión de los recursos económicos y humanos. El combinado es explosivo y su resultado, la incapacidad absoluta del PP/CC para gobernar en tiempos de crisis. Formados en política en épocas de opacidad, mentiras por principio y chanchullos cotidianos, son incapaces de adaptarse a nuevas realidades. Si a esto se suma la ausencia de un alcalde real, escondido permanentemente tras el interventor, el panorama es desolador. A día de hoy y tras casi siete años de gobierno en Tías, el pacto de derechas nos ha llevado poco a poco al abismo. Sin ideas, sin proyectos firmes, aún menos ejecutables, sin un plan de proyección hacia el futuro, improvisando según van pasando los días, semanas y meses. Prima el descontento ciudadano ante el abandono y deterioro del municipio y los problemas de la limpieza, que siendo responsabilidad de la contrata, deber ser fiscalizado por el Ayuntamiento, que abona cuatro millones anuales de las arcas públicas. El nuevo PGOU de Tías continúa sin ser una realidad, la piscina municipal sigue esperando tras casi ocho años...No hay un plan real de servicios imprescindibles y ventajosos para los vecinos y vecinas, no hay dinamización económica o planes estratégicos, el abandono y pérdida de dos banderas azules en las principales playas del Puerto del Carmen, carencias en Juventud, educación, cultura ,Servicios Sociales, y así suma y sigue. Los únicos proyectos de futuro van ligados a seguir por el mismo camino, el de vender maquetas y proyectos que no existen, el continuar divulgando fantasías y sueños que no se cumplirán, el continuar engañando a todos y todas y seguir estirando y repitiendo esas fantasías para su propia supervivencia en el gobierno a base de engaños. Quienes nos han llevado al desastre y al hoyo no nos sacarán de él. Más bien siguen cavando para hacerlo más hondo, para luego un año antes taparlo y volver a plantar GRANDES MENTIRAS para que todos se olviden de lo que realmente hay debajo: NADA. “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”

