Migdalia Machín insiste en reclamar al PSOE una fecha para la consulta popular sobre la Avenida Marítima cuya aprobación ha reiterado el Pleno de la capital de Lanzarote



La secretaria general de CC confirma que ha conseguido rebajar la tensión del pacto en Arrecife tras varias conversaciones con Dolores Corujo

"Hablamos bastante del tema fuera de la Mesa de Seguimiento del Pacto y de cómo podemos reconducirlo, pero si finalmente el pacto no se puede reconducir", advierte, "tendremos que tomar otro tipo de decisiones" Crónicas · 12 de junio de 2017

Compartir | | Aun más La secretaria general de Coalición Canaria (CC), Migdalia Machín, ha confirmado este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote que ha conseguido rebajar la tensión del pacto en el Ayuntamiento de Arrecife tras varias conversaciones con su homóloga en el PSOE, la secretaria general de los socialistas de Lanzarote, María Dolores Corujo. "En Arrecife el pacto funciona, pero no al cien por cien. Parece que hay bastantes problemas de comunicación y siempre salta el tema de la Avenida. No tenemos que estar todos de acuerdo en todo en un pacto, el tema de la Avenida es importante pero muy dificultoso con el PSOE, y también hay otros asuntos importantes para la ciudad", ha manifestado Machín en el programa ’A buena hora’. A su juicio, "hay otros temas muy prioritarios en Arrecife que sí nos unen. El mundo no se acaba con la Avenida", ha indicado. Machín ha reconocido que mantiene "una comunicación constante" con la secretaria general del PSOE, Loli Corujo. "Hablamos bastante del tema y de cómo podemos reconducirlo, pero si finalmente el pacto no se puede reconducir", ha advertido, "tendremos que tomar otro tipo de decisiones". Machín ha negado que las conversaciones se han producido en el ámbito de la Mesa de Seguimiento del Pacto, pero ha asegurado que las conversaciones con Corujo "con totalmente válidas. Me he sentado con ella y hablamos constantemente por teléfono para tratar de reconducir la situación", ha insistido. En cualquier caso, Migdalia Machín ha vuelto a reclamar al PSOE la consulta popular sobre la Avenida Marítima cuya aprobación ha reiterado el Pleno de la capital de Lanzarote. "Creo que ellos han optado por un modelo para la ciudad y han apostado por la opción política de mantener la Avenida cerrada. En un principio nosotros también creíamos que era una buena opción mantenerla cerrada, pero viendo que no termina de funcionar, insistimos en que lo que se debe hacer es la consulta, algo que el propio PSOE también aprobó", ha explicado. "Hemos insistido a la alcaldesa en que debe poner fecha a la consulta, como lo ha pedido también el resto de grupos representados en el Ayuntamiento", ha indicado. Las negociaciones entre CC y PP en el Gobierno de Canarias Además, Machín ha considerado que la decisión de CC de aprobar el inicio oficial de las conversaciones con el PP para conformar un acuerdo de gobierno en las Islas, pero sin marcarse ningún plazo, "entra dentro de los pasos que deben darse cuando se dan este tipo de situaciones". "El PP dice que quiere cogobernar en Canarias y en CC tenemos que nombrar a las personas que llevarán a cabo esta negociación. Se trata de sentarnos y escuchar. Si hay posibilidad de que entre el PP, perfectamente entrarán en el Gobierno", ha indicado. Sobre la posibilidad de que CC ceda al PP áreas de gobierno como las de Turismo, gestionada actualmente por la consejera lanzaroteña Mariate Lorenzo, Migdalia Machín ha explicado que "ahora mismo todas las consejerías están sobre la mesa y, obviamente, alguien de CC tendrá que salir para que las ocupe el PP". La secretaria general de CC y diputada regional se ha mostrado expectante y prudente al respecto y ha destacado que también preocupa cómo quedará "el equilibrio de las islas" en el posible acuerdo de gobierno entre CC y PP. Cabe destacar que, en cualquier caso, los nacionalistas no descartan que el acuerdo final con los populares no suponga su incorporación al Gobierno que preside Fernando Clavijo. Sara Bermúdez y la organización juvenil de CC Por otro lado, Machín ha aplaudido el nombramiento, el pasado sábado, de la nueva secretaria general de los Jóvenes Nacionalistas de CC en Lanzarote, Sara Bermúdez. "Es una persona que lleva muchísimo tiempo vinculada a Coalición Canaria. Siempre ha sido muy participativa en todas las cuestiones que conlleva un partido, ya sea en campañas electorales, reuniones, o cualquier tipo. En Coalición Canaria tenemos unos jóvenes muy activos y nuestro partido es el que más cuenta con sus jóvenes", ha destacado, tras recordar que ella misma arrancó su etapa en la organización juvenil "con tan solo 20 años". "Ahora Sara hereda esa estela. Se trata de mantener el partido vivo dentro de la juventud", ha dicho Machín. Versión imprimir



