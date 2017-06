Sección > Cartas al Director







La prohibición de fumar en La Playa El Reducto es contraria a la ley



Compartir | | Aun más La semana pasada el Ayuntamiento de Arrecife anunció que está valorando un estudio que ya está aprobado inicialmente para prohibir fumar y multar a quienes fumen y/o tiren colillas de cigarros en la playa El Reducto de Arrecife.

Ver enlace de la noticia:

https://www.lancelotdigital.com/lanzarote/arrecife-prohibe-fumar-en-sus-playas La Ley sobre el consumo de tabaco 42/2010- 30 de diciembre que modificó a la anterior Ley 28/2005- 26 de diciembre, expone bien claro que, en zonas abiertas como una playa no se puede prohibir fumar. Ver enlace de la Ley y de las zonas donde se permite o no fumar:

http://www.webconsultas.com/belleza-y-bienestar/habitos-saludables/donde-no-se-puede-fumar-2463 De lo que dice la Ley 42/2010, se capta que es vergüenza que unos políticos con unas ordenanzas sacadas de sus mentes manipuladoras pretendan saltar a la palestra haciendo mucho ruido y alegando que van a prohibir a los bañistas fumar y así no puedan disfrutar de su descanso fumando la cantidad de cigarrillos que se les antojen. La causa que esgrimen estos políticos semi-modernistas, es: “los que fuman dejan muchas colillas tiradas en la playa”, y también: “a los no fumadores no les agrada estar junto a quienes fuman, aunque sea al aire libre”. Pues si esas son las razones de la prohibición que intentan llevar a cabo, en vez de poner un policía cuidando y multando al que fume y/o tire colillas, lo podrían poner no para cuidar que no se fume, sino para que cuide de que no se tiren colillas; pero para eso se debe habilitar la playa. He calculado que la Playa El reducto tiene unos 566m de largo, pues entonces si colocan una colillera de acero inoxidable de unos 50cm de diámetros x 1m de altura enterrada sobre la arena cada 100m, que serían 8 unidades en total, conseguirían que los fumadores fumen alrededor de las colilleras, y así también nadie tiraría colillas sobre la arena, y tampoco se molestaría a los no fumadores. El policía que estuviera de guardia haría cumplir este requisito. -Y creo que con lo que aconsejo no habría necesidad de que un policía cuide la playa porque después de un tiempo la gente se mentalizaría con el sistema-. También urgiría que se pusiesen unos 5 carteles en 3 idiomas en las entradas a la playa y otro donde antes estaba el nido de ametralladora, anunciando la prohibición de tirar colillas sobre la arena. Algo que debo resaltar y que apoyo como una buena conclusión; un miembro de Ciudadanos dijo hoy en la tertulia de Radio Crónicas de Lanzarote: “Este sistema que propongo únicamente serviría para los días normales de playa, pero cuando se hagan show con música en la playa no funcionaría porque no se podría controlar la gran masa de personas que suelen acudir a un concierto”. Post datum:. Jugar con ordenanzas alocadas en las playas que son las fuentes de donde vienen nuestros ingresos y sustento, es delicado porque si se prohíben las cosas sin cordura se puede dañar al turismo. Por ello les ruego que estudien lo que les he informado y acepten que lo que propongo es razonable, barato, no perjudica a nadie y se puede implantar en cualquier playa. Por favor vean la foto que adjunto para que comprendan mejor los detalles que expongo. Gracias.



Nota. La Ley anti tabaco 42/2010- del 30 de diciembre fue aprobada por el Congreso de los diputados en dicha fecha y modifica a la anterior 28/2005- del 26 de diciembre. La actual Ley 42/2010, expone bien claro que, en los sitios públicos al aire libre como es una playa, se puede fumar. Por lo tanto lo que alega el Ayuntamiento de Arrecife que dice se basa en unas ordenanzas del Departamento de Costas de Canarias para prohibir fumar en la Playa el Reducto, tal acción promovida por la Alcaldía es ilegal, porque el Departamento de Costas de Canarias no tiene potestad sobre una Ley que ha sido redactada y aprobada por el Congreso de los diputados. El Departamento de Costas de Canarias sólo puede actuar con lo que le concede de autonomía el Gobierno Estatal al Gobierno de Canarias, y en este caso aun no se le ha dado tanta autonomía sobre la Ley anti tabaco como para que por su cuenta cambie lo que ha sido estipulado y aprobado por el Estado. Versión imprimir



