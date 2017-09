Sección > Lanzarote



PSOE y San Borondón critican que el Gobierno de PP y CC que preside Pancho Hernández eleva a la sesión únicamente un convenio con el Ministerio del Interior por el que la Policía Local accederá a la base de datos en la lucha contra la violencia de género



La oposición vuelve a denunciar la falta de propuestas del Gobierno de Tías en el pleno ordinario de esta semana

El PSOE propone un plan de mejora de la accesibilidad del Colegio Rafael Cedrés de Tías y que se inicie un proceso de presupuestos participativos en el municipio Crónicas · 11 de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más Orden del día del pleno ordinario a celebrar este martes, 12 de septiembre en el Ayuntamiento de Tías a partir de las 17 horas. La oposición del Ayuntamiento de Tías ha vuelto a denunciar este lunes en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la falta de propuestas del Gobierno local que preside Pancho Hernández de cara al pleno ordinario que la Corporación celebra esta misma semana. Entre otros, formaciones como el Partido Socialista (PSOE) y San Borondón Asambleario (SB) critican que el Gobierno de PP y CC eleva a la sesión ordinaria prevista para este martes, 12 de septiembre, a las 17 horas, únicamente un convenio entre la Policía Local y la Nacional gracias a un acuerdo con el Ministerio del Interior para compartir base de datos en la lucha contra la violencia de género. Se trata de una propuesta de la Concejalía de Bienestar Social y Familia, en relación con la autorización al alcalde para la suscripción del acuerdo de colaboración entre

el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Tías para la incorporación del

Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los casos de

violencia de género". "La verdad es que el pleno no tiene muchos más asuntos. Es algo que puede ver la gente cuando viene al pueblo de Tías, que lleva paralizado unos años. No es ninguna sorpresa desde luego, puesto que en los plenos ordinarios de agosto y julio, examinando el orden del día, si no hay mociones de la oposición, no hay nada", ha criticado en el programa ’A buena hora’ el concejal del PSOE en Tías y secretario general de la Agrupación Local, Gustavo Cruz. "Normalmente nosotros llevamos a todos los plenos una media de dos o tres mociones, pero muchas veces se trata de mociones que aprueba el Pleno, pero que tampoco se ejecutan, como las cinco mociones de agosto del año pasado, por las que esta semana también preguntaremos", ha explicado Cruz. Los socialistas, como el resto de la oposición del Ayuntamiento, denuncian que "hace seis años que estamos esperando a que se haga una obra importante en Tías". "El grupo de gobierno sigue teniendo paralizadas las grandes obras para Tías: no tenemos Plan General, ni piscina municipal, no tenemos mejora en la Avenida Florencio Suárez, ni centro de buceo en Puerto del Carmen", ha lamentado. "Todas las grandes obras están en stand-by a pesar de que a principios de este año el Ayuntamiento pidió un crédito de 7 millones para realizar una lista de dos folios de obras, pero de las cuales no han comenzado ninguna", ha manifestado el edil del PSOE. En la misma línea se ha manifestado en Cope Lanzarote el portavoz de San Borondón, Jerónimo Robayna, también presidente insular de los asamblearios. "No está diciendo ninguna locura ni nada que se asemeje a la verdad", ha dicho Robayna en relación a las críticas del PSOE. "Llevamos diciendo lo mismo tres años: mientras estuvo San Borondón en el Gobierno, el PP se movía porque había un partido que vigilaba su labor", ha indicado el edil de los asamblearios. "Estábamos encima de ellos a cada momento porque fue lo que firmamos, y por eso al PP le molestaba tanto tener cerca a San Borondón", ha explicado. Mociones de la oposición Precisamente, en la parte declarativa del pleno de este martes figuran dos propuestas que eleva al máximo órgano municipal el Partido Socialista, que reclama por un lado un acuerdo en torno a un proyecto de mejora de la accesibilidad al Colegio Alcalde Rafael Cedrés de Tías y que, por otro, propone que se inicie un proceso de

presupuestos participativos para que los ciudadanos presenten propuestas y

proyectos en materia de inversión de obras. Dentro del orden del día del pleno ordinario de este martes el Ayuntamiento de Tías también analizará una propuesta de Ganemos Lanzarote, que reclama al Gobierno local "que no se realice contratación con empresas que mantengan actividades ilícitas en Paraísos Fiscales". Versión imprimir



