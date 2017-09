Sección > Lanzarote



El PSOE y toda la oposición alegan que la sesión plenaria convocada por San Ginés era "ilegal" y proponen que convoque un nuevo pleno urgente y extraordinario este mismo viernes en el que también se debata la propuesta que solo CC rechazó en uno de los últimos consejos de administración de los Centros Turísticos



La oposición escenifica la minoría de CC y fuerza la suspensión del pleno del Cabildo para abordar la huelga de los Centros Turísticos

El presidente del Cabildo y los consejeros de CC han ofrecido una rueda de prensa tras rechazarse la celebración de la sesión plenaria de este viernes. San Ginés suplica a los huelguistas que se incorporen a su puesto de trabajo y abandonen una huelga "política" Crónicas · 1ro de septiembre de 2017

Compartir | | Aun más VEA AQUÍ EL DESARROLLO DEL PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE DE ESTE VIERNES EN EL CABILDO DE LANZAROTE. La oposición del Cabildo de Lanzarote ha escenificado este viernes, tras la salida de los cinco consejeros del PSOE del pacto de gobierno con CC unas horas antes, la nueva minoría con la que los nacionalistas y el único consejero del PIL, Manuel Cabrera, presididos por Pedro San Ginés, deben lidiar a partir de ahora. Dicha escenificación se ha materializado en el pleno extraordinario y urgente convocado desde las 10 horas para abordar en exclusiva la actual huelga de los Centros Turísticos, que ha provocado el cierre, y van ya 18 días, de toda la red de unidades de explotación de esta empresa pública. La oposición ha denunciar que el presidente no había incluido en la convocatoria la propuesta para solucionar este conflicto laboral y ha pedido que se convoque otra sesión este mismo viernes, también extraordinaria y urgente, en la que sí pueda conocerse la propuesta respaldada por todas las formaciones política en uno de los últimos consejos de Adminsitración de la EPEL de los Centros Turísticos, que no avaló en exclusiva el Grupo de CC. De esta forma, el PSOE se ha sumado a todos los partidos de la oposición y ha forzado la suspensión de este pleno del Cabildo. Entre otros argumentos, el principal motivo esgrimido por formaciones como Ciudadanos y Podemos ha pasado por calificar de "ilegal" el pleno convocado por Pedro San Ginés al no existir documentación disponible sobre ese acuerdo. La sesión se ha levantado, al haber perdido el presidente, Pedro San Ginés, la votación previa de la urgencia que debía validar la convocatoria. La iniciativa contó con 13 votos en contra, de los 23 que componen el Plenario del Cabildo. Rueda de prensa de CC y formalización de las renuncias de los consejeros del PSOE Acto seguido, y tras un último rifirrafe dialéctico entre San Ginés y el portavoz del PSOE (hasta este jueves vicepresidente del Cabildo), José Juan Cruz, el presidente y los consejeros de CC han ofrecido una rueda de prensa en el mismo salón plenario, acto que ha venido precedido precisamente por la formalización de la renuncia a sus funciones de gobierno de los cinco consejeros del PSOE En este sentido, San Ginés y el consejero de Turismo, Echedey Eugenio, han vuelto a aportar a los medios de comunicación diversos informes jurídicos, el testimonio del abogado que firmó el último convenio colectivo de 2014 e incluso la reproducción de varios audios en los que se podía escuchar al mediador sindical Andrés Barreto, en las últimas pinceladas de dicho acuerdo sobre el convenio. La dirección política de los Centros insiste en que no es posible ni legal subir los salarios de los trabajadores al ser estos empleados públicos. En este punto, tanto San Ginés como Eugenio han insistido en que el conflicto laboral en los Centros no es sino "una huelga política y utilización política de los trabajadores". El presidente del Cabildo ha llegado incluso a suplicar a los trabajadores que se incorporen para evitar que se siga haciendo daño a Lanzarote y a su imagen turística. El PSOE rompe con CC el pacto de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y pide la dimisión de San Ginés Cabe recordar que, por su parte, los socialistas han reunido este jueves por la tarde a su Ejecutiva insular para abordar la situación política actual de la Primera Corporación y han decidido romper con CC y Pedro San Ginés. "El anuncio de la inminente apertura de juicio oral para el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, por la incautación de la desaladora de Montaña Roja y el rechazo de Coalición Canaria a tomar medidas; el uso de los órganos de la Primera Corporación como herramientas en acciones de dudosa legalidad y la crisis abierta en los Centros de Arte, Cultura y Turismo", principales desencadenantes de la decisión, afirmaba este jueves Loli Corujo, secretaria general del PSOE en Lanzarote. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Por favor, deje este campo vacío :

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :