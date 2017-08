Sección > Lanzarote



La sesión monográfica incluye la petición de comparecencia del alcalde, varios ediles y un representante de los comerciantes



La oposición en Teguise solicita un pleno extraordinario sobre los mercadillos municipales

Crónicas · 19 de agosto de 2017

La oposición en Teguise solicita un pleno extraordinario sobre los mercadillos municipales

Los partidos de la oposición municipal reclaman al grupo de gobierno de Coalición Canaria (CC) en Teguise un pleno extraordinario sobre los mercadillos municipales. Estas formaciones han sumado fuerzas y firmas para reclamar una explicación pública del alcalde, Oswaldo Betancort, respecto a la gestión de los mercadillos municipales "y la consiguiente depuración de responsabilidades". Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida, Somos Lanzarote y los concejales no adscritos lo han hecho, según explican este sábado en nota de prensa, a través de una solicitud de pleno extraordinario que, al contar con firmas suficientes, deberá celebrarse en el plazo previsto por la Ley, quince días hábiles desde su presentación o diez días después de manera automática, en el caso de que no fuera convocado. La sesión incluirá en el orden del día una batería de peticiones de comparecencias del alcalde y de los concejales de Mercadillos, María de la Paz Cabrera Méndez y de Hacienda y Sanciones, Miguel Ángel Jiménez Cabrera, para que ofrezcan explicaciones sobre las licencias de instalación de puestos, su concesión, criterios de valoración, plan de seguridad, etc. Según aseguran, "nada se ha hecho en los dos últimos años para mejorar la seguridad jurídica y condiciones de trabajo de los comerciantes, la calidad de la oferta o el atractivo de los lugares donde se ubican, más allá de la clásica política espectáculo del alcalde, de crear un espacio agroalimentario sin licencia, ofrecer degustaciones gratuitas para promover el producto local entre quienes pasan una semana en la isla u obligar a vendedores ambulantes a realizar cursos impartidos por una empresa privada para luego desalojarlos". La oposición ha calificado de "errática y ocurrente" la gestión de los mercadillos, "una oferta de enorme atractivo para el turismo, base del sustento de numerosas familias del municipio y del resto de la isla y generadora de negocio para los tejidos comerciales del municipio". "Confíamos en obtener durante este Pleno extraordinario disculpas públicas por la deficiente gestión, explicaciones sobre la toma de determinadas decisiones cuanto menos cuestionables y una nueva hoja de ruta con soluciones reales a problemas que desgraciadamente son una dura realidad para los afectados", añaden. Entre las comparecencias está prevista también la intervención de la Asociación AICAL, para que dé cuenta de lo ocurrido en los últimos dos años de gestión municipal en los Mercadillos de Teguise.



