Sección > Lanzarote



El secretario general del PSOE en Tías, Gustavo Cruz, recuerda la pérdida de banderas azules en el litoral de Puerto del Carmen bajo la gestión de Pancho Hernández y alega que "no se puede andar cerrando esa emblemática playa cada dos o tres meses por vertidos"



La oposición de Tías critica la falta de respuesta del Gobierno local en Pleno a las preguntas sobre el último cierre de Playa Chica

Crónicas · 15 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más Los grupos municipales de la oposición en el Ayuntamiento de Tías critican la falta de respuestas del Gobierno local (PP-CC) en el pleno celebrado este martes a las preguntas planteadas sobre el último cierre de Playa Chica. El secretario general del PSOE en Tías, Gustavo Cruz, ha recordado este miércoles en Crónicas Radio-Cope Lanzarote la pérdida de banderas azules en el litoral de Puerto del Carmen bajo la gestión de Pancho Hernández y alega que "no se puede andar cerrando esa emblemática playa cada dos o tres meses por vertidos". "Hemos preguntado y me consta que también todos los grupos de la oposición. Ayer en el pleno preguntamos por qué se ha cerrado dos o tres veces esta playa en solo dos meses, pues ya desde principios de año empezamos con malas noticias para Playa Chica, cuando nos quitaron la bandera azul. El concejal nos dijo que era porque había que delimitar la playa con los buceadores, pero no sabemos si es por eso o por este tipo de contaminación", ha afirmado Cruz en declaraciones al programa ’A buena hora’. El concejal socialista ha destacado que este enclave "reúne cada mañana, cualquier día, prácticamente unos 500 turistas de buceo desde las 10 o las 11 de la mañana, pues es una de las mejores zonas para practicar esta actividad". "Si estuviera en condiciones", advierte Cruz, "sería mucho mejor, pero no se puede estar cerrándola cada dos por tres y por eso hemos preguntado. Algún motivo concreto debe haber y esperamos que nos den alguna respuesta". El último cierre al baño de Playa Chica se produjo el pasado miércoles, 10 de noviembre, por contaminación. El aviso lo daba el personal de Emerlan, que lo ha trasladado de inmediato al Consorcio insular de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote. La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Tías confirmaba en esta última ocasión posteriormente que en la conocida también como Pila de la Barrilla, en el litoral de Tías, había presencia de enterococos intestinales, una hipótesis que pocos días después descartó el Gobierno de Pancho Hernández en base a los resultados de las muestras analizadas. La contaminación, en este último caso, según confirmaron los propios técnicos del Laboratorio Insular de Salud Pública, fue de “ corta duración”. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Título (obligatorio)

Por favor, deje este campo vacío :

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :