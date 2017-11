Sección > Lanzarote



Ángel Vázquez (PP) y Benjamín Perdomo (C,s) denuncian que el Gobierno del Cabildo ha interpuesto un recurso de reposición contra el acuerdo plenario que sacó adelante la oposición



La oposición acusa al Gobierno de variar el orden del día en el Consejo de Administración de los Centros y desmiente que fuera necesaria una votación por el acuerdo del conflicto laboral

Critican las formas de Echedey Eugenio, “que expulsó sin razones a tres miembros del Consejo”, y aseguran que la sesión extraordinaria de este lunes fue “patética” Crónicas · 14 de noviembre de 2017

Compartir | | Aun más La oposición critica que el Gobierno le cediera las competencias para efectuar el pago, "cuando en realidad el acuerdo plenario incluía también la expulsión de José Juan Lorenzo -consejero delegado de los Centros Turísticos- y un cambio en los estatutos sobre los porcentajes de votación de Gobierno y oposición" La oposición del Cabildo de Lanzarote ha acusado este martes al Gobierno insular de variar el orden del día previsto en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos celebrado este lunes para hacer ver que se negaron a llevar a cabo una votación sobre el acuerdo que puso fin al conflicto laboral que vivió la entidad pública en agosto pasado. En esa línea se han manifestado en Crónicas Radio-Cope Lanzarote tanto el portavoz del Partido Popular (PP) en la Corporación insular, Ángel Vázquez, como el portavoz de Ciudadanos (C,s), Bejamín Perdomo. El consejero de Turismo, Echedey Eugenio, insiste por su parte en que "no hubo cambios en el orden del día" y mantiene que la oposición "tenía que haber votado para avalar el acuerdo que ellos apoyaron en el Pleno del Cabildo. El orden del día concluye, además", recuerda Eugenio, "con acuerdos que procedan, es decir, los acuerdos se votan". El consejero del PP ha tenido palabras muy críticas contra el responsable de Turismo, Echedey Eugenio, al que ha acusado de mantener un doble discurso y una doble actitud antes y después del Consejo de Administración celebrado este 13 de noviembre. "Me gustaría que el tono que utiliza Echedey Eugenio en las entrevistas lo hubiera empleado ayer en el Consejo de Administración porque parecen dos personas distintas. Uno se da cuenta de las dos caras de la política, amabilidad por un lado, y intolerancia, intransigencia, arrogancia y prepotencia por otro. Lo de ayer", ha denunciado Vázquez en el programa ’A buena hora’, "fue de patio de colegio. Me faltó poco para levantarme y marcharme porque aquello fue infumable. Ayer no se votó nada en los Centros Turísticos. Fue un auténtico desastre. Alucinante", ha dicho. Desde la oposición mantienen que "no es cierto que se votara nada, ni que hubiera talones para que los firmáramos los consejeros. Eso no pasó ayer en los Centros Turísticos. Eso es mentira y no salgo de mi asombro ante sus declaraciones", ha manifestado el representante del PP. "Al presidente del Consejo le viene grande el cargo y estaba muy nervioso. Era un consejo de administración extraordinario", ha explicado Ángel Vázquez, que adelantó el día anterior que el PP iba a votar en contra de la propuesta, "se cambiaron los puntos del orden del día y el propio secretario aclaró que eso no se podía hacer, que no se podían modificar los puntos del orden del día, pero el propio Echedey Eugenio dijo que él era el que mandaba y que ahí se votaba lo que él proponía". "Hubo que votar a su antojo y el PP vota los puntos que van en el orden del día, no puntos nuevos que Echedey Eugenio se saca de la manga. Esta", ha criticado el portavoz popular, "es la política sucia, la política del engaño, y ahí el Partido Popular no va a entrar". Desde el PP, su representante en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos ha negado que su voto fuera la abstención. "No era ningún acuerdo, era una dación de cuentas, con lo que no se podía votar, pero el señor Echedey Eugenio lo cambió para que hubiera votación. No se puede volver a votar un acuerdo plenario, solo se podía dar cuenta de él. ¿De dónde sale eso de los talones?", ha cuestionado. "Si nos prohibió discutirlo y lo retiró del orden del día. Hay que ser más serios. No es cierto que hubiera talones preparados para firmar. Ese punto lo retiró del orden del día porque prohibió hasta discutirlo. Lo de ayer", ha insistido Vázquez, "fue patético". Vázquez ha acusado a Eugenio de variar el punto del orden del día sobre el posible cese del consejero delegado de los Centros, José Juan Lorenzo. En la misma línea se ha pronunciado también el portavoz de Ciudadanos, Benjamín Perdomo. "El Consejo de Administración de ayer fue una trampa para que el grupo de gobierno pudiera mandar a los medios una nota de prensa destacando sus bondades e intentando dejar en evidencia a la oposición, pero no es así", ha expuesto el consejero de la formación naranja. Según el relato de Perdomo, este lunes "discutimos sobre un punto en el que el Consejo de Administración mantenía que debíamos aprobar lo que ya se había votado en el Cabildo. Nosotros dijimos que no, que no había que aprobar nada, solo había que dar cuenta de lo que ya se había aprobado en el Pleno de la Corporación, porque la propietaria de la empresa pública ya ha dicho que hay un acuerdo plenario que hay que cumplir". Benjamín Perdomo ha destacado que "como no se votó, Echedey Eugenio retiró el punto tercero de la sesión, sobre el pago voluntario de las nóminas. Le dijimos que no lo retirara y que queríamos discutirlo, pero como él es el presidente y quien maneja el Consejo, lo retiró". Recurso de reposición al acuerdo del Cabildo El consejero de Ciudadanos ha advertido de que durante el encuentro la oposición descubrió que el Gobierno insular había interpuesto un recurso de reposición al acuerdo del Cabildo. "Decimos que debe haber una dación de cuentas, y no una votación, porque le pregunté a Luis Arráez si habían interpuesto algún recurso de reposición a ese acuerdo. Acabaron reconociendo que sí", ha criticado, "con lo que ese es el paso previo a llevar a los juzgados el acuerdo. Si el Cabildo lleva a los juzgados ese acuerdo", ha expuesto, "¿qué tenemos que estar discutiendo", se pregunta el consejero. El portavoz de Ciudadanos ha criticado que el responsable de Turismo "nos cediera las competencias para efectuar el pago, cuando en realidad el acuerdo plenario incluía también que había que echar a la calle a José Juan Lorenzo -consejero delegado de los Centros Turísticos- por falta de confianza de la empresa pública". "El orden del día también contemplaba que había que cambiar los estatutos, pues es una tiranía total que el grupo de gobierno cuente con el 60 por ciento del voto, con lo que la oposición solo va a hablar, pero no se nos da un voto que sirva para algo. Un disparate", ha descrito Perdomo. Expulsión de miembros del Consejo de Administración El consejero del Partido Popular , por su parte, ha criticado también el tono empleado por el responsable de Turismo en el encuentro de este lunes hasta el punto de denunciar que "expulsó sin motivación alguna a tres consejeros de malas formas, y se negaron a irse. 