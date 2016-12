Sección > Cartas al Director







La moción de Ciudadanos sobre los medios de comunicación no debe prosperar porque carece de realidad efectiva

Bruno Perera · 20 de diciembre de 2016

Compartir | | Aun más Como argumento primordial expone la noticia que ustedes pueden leer a continuación: “El Cabildo aprueba la moción de C´s y realizara un estudio para conocer la audiencia de los medios insulares”. -Ciudadanos ha logrado este martes día 20 que el Cabildo de Lanzarote se comprometa por unanimidad a encargar a una empresa externa un estudio actualizado de los medios de comunicación de la isla-. De esta forma, la Corporación podrá conocer la audiencia de los medios para que la inversión publicitaria sea eficaz. Vean la noticia en uno de estos links. Lancelot:http://www.lancelotdigital.com/lanzarote/c-s-logra-que-el-cabildo-apruebe-encargar-un-estudio-de-audiencias-de-medios-de-la-isla Crónicas:http://www.cronicasdelanzarote.es/Ciudadanos-consigue-el-apoyo-del-Cabildo-de-Lanzarote-para-elaborar-un-estudio.html Lavoz:http://www.lavozdelanzarote.com/articulo/politica/cabildo-aprueba-mocion-c-s-y-encargara-estudio-audiencia-medios-insulares/20161220142418112798.html De lo que conozco sobre medios de comunicación, sean radio televisión y prensa escrita o digital, pienso que el consejero del C´s en el Cabildo de Lanzarote señor Benjamín Perdomo está equivocado y no al tanto de lo que acontece en el sistema de la información pública democrática y moderna, y por ello en acto seguido voy a intentar explicar los entresijos a él, a presidentes de cabildos, alcaldes y a toda persona que esté interesada. (1). Ustedes pueden controlar la audiencia de cadenas de televisión y emisoras de radios de Canarias que emiten a nivel insular y regional, pero a estos mismos medios no les pueden medir la audiencia extra cuando emiten a través de Internet. (2). En relación con las páginas web o portales digitales, es aun más complicado porque según lo que se encuentra en Internet sobre la audiencia de cada una es bastante delicado y difícil comprobar las analíticas porque entre tantas compañías digitales que se dedican a analizar la audiencia de cada cual hay diferencia, y muchas veces informan con grandes errores. (3). Las páginas web o portales digitales no tienen nada de origen de base español o canario porque no están registradas en territorio peninsular ni canario, están sobre todo dadas de alta en USA y en otras naciones. (4). Cuando alguien registra una página web o portal digital puede comprobar en su página web o portal digital en privado su audiencia a través de su proveedor, pero a nivel público sólo lo puede ver después de unos 6 meses que es cuando comienzan las analíticas a publicarse a través de una u otra compañía digital. (5). Para las páginas web y los portales digitales con más o menos un año de haber estado trabajando en el mercado digital, dos de las opciones más fáciles a nivel público de obtener la analítica de su página web o de su portal digital es por medio privado (Google) o por (Google Analytics Público) cual a veces el último sistema mencionado se puede cerrar para que otros no puedan comprobar los datos de audiencia. También en las variadas analíticas habidas en Internet existen otras compañías digitales que son más complicadas y menos seguras porque no dan con certeza la audiencia real de una u otra página o de uno u otro portal digital. (6). Hay varias formas para obtener (clics de audiencia de lectores) para una página web o para un portal digital, por ejemplo: elaborando y publicando una página web o un portal digital donde expones tus productos, o tus noticias, etc., u otras veces copias noticias de otros medios y los publicas en tu página web o tu portal digital. (7). Si abres una página web y expones tus productos y/o tus servicios, etc., ahí queda la cosa porque sólo buscas compradores a lo que ofreces como producto y/o servicios, etc, pero cuando abres y publicas un portal digital para conseguir (clics de audiencia de lectores) por medio de noticias, vídeos, etc, es harina de otro costal que te mete en una situación más complicada y más costosa, sobre todo si usas periodistas para escribir lo que publicas. (8). Hay muchas formas de conseguir (clics de audiencia de lectores); puedes hacer un portal digital y publicar noticias de tu cosecha, o también copiar de otros medios de comunicación digitales o prensa escrita, -siempre que menciones la procedencia de lo que publicas de otros es legal-. En este caso cuando tú publicas de otros portales digitales si pones el link de donde procede la noticia tú recibes (clic de audiencia de lectores) y también los distintos medios de donde tomaste la noticia, opinión, vídeo etc. En este intercambio ambos se favorecen porque aparte de todo quien publica en Internet vive de la publicidad y por ello otros te permiten que publiques sus noticias a través de tu página web, tu portal digital, Facebook, Linkedin, Twiter, Público, etc. (9). Ahora les explico lo más trágico que anula la moción intención de C´s. Una página web casi siempre se utiliza para vender un producto y/o servicios y para publicar algunas noticias que rellenen la página, las hay de todos los gustos, pero un portal digital es sobre todo un periódico digital que difunde noticias y vídeos, etc propios o de otros medios. Hay tres medios digitales en Lanzarote que son los más viejos y poseen una audiencia de clics de páginas vistas entre 3.000-4.000 y 5.000 por día, pero se ignora cuántos son los lectores. En ello estos tres portales digitales viejos y portales digitales nuevos pueden lograr que sus (audiencias de clics de lectores) se superen cuando lo consideren oportuno porque a través de crear una página en Facebook pagando 10 euros al día consiguen cada medio unos 4.000 ó 5.000 lectores más, en radios de unos 60 kilómetros de cualquier nación o isla; y si para lo mismo elaboran y pagan por tres páginas en tres idiomas, alcanzan el tripe de clics de páginas vistas. (10). Igualmente se puede publicar en Facebook una o las noticias que consideres oportunas con la garantía de que si pagas 10 euros por cada una en un radio de 60 kilómetros obtienes unos 4.000 ó 5.000 (clics de audiencia de lectores) por cada noticia. Con lo que he explicado en las últimas líneas trato de dar a entender que no se puede controlar (las audiencias de clics de lectores) porque depende de que sistema y cuantos use cada cual. Alguien que haga lo que he expuesto en Facebook pagando sólo 20 euros al día, podría conseguir unos 10.000 clics por día; ahora imagínense cuantos conseguiría si hace tres páginas en tres idiomas y las publica mensualmente y cada noticia también publicada por separado por día, sería igual a obtener millones de (clics de audiencia de lectores por mes). También podrían lograr más millones de (clics de audiencia de lectores) si con el mismo sistema que he explicado se añaden a la publicidad de Twiter, Linkedin y de otros. (11). Tampoco hay que olvidar que otros medios regionales, cadenas de televisión, emisoras de radio y portales digitales por causa de que transmiten vía Internet son tan importantes en una isla como en otra, todo depende de su audiencia difícil de conocer. (12). Ningún cabildo ni ayuntamientos de Canarias poseen autoridad para meterse a investigar las audiencias que puedan tener los medios de comunicación localizados en nuestro archipiélago porque contrario sería igual como si investigaran qué hotel da mejor servicio o qué bodega vende mejor vino, etc, y luego lo hicieran público acarreando con ello pleitos de negocios entre los empresarios. (13). Se debe reconocer que el número de clics de páginas vistas de un portal digital no indica cuanta audiencia de lectores posee tal medio, pero se puede considerar que si un portal digital tiene 100 (clics de audiencia de lectores), los lectores que leen sus páginas rondarían en un 25/30%. Aparte se debe tener en cuenta cuanto tiempo consumen los lectores en cada noticia que leen. Por lo dicho para no mezclarse en broncas de medios de comunicación abanderando a uno o a otro con mayor o menor (clics de audiencia de lectores), los cabildos y ayuntamientos deben poner como norma que pagarán por la publicidad que contraten según (los clics de audiencia de lectores) que demuestren con (Google analytics) y otros sistemas digitales, cada medio de comunicación, y siempre y cuando los portales digitales estén legalmente dados de alta en Hacienda y en la Seguridad Social. Así con esto se acaba el cuento de políticos y ecolojetas. (14). No solamente se deben considerar buenos para cobrar publicidad (los clics de audiencia de lectores) que obtenga un portal digital a través de su sistema, también se deben tomar en cuenta para el computo total aquellos (clics de audiencia de lectores) que por separado un portal digital consiga vía páginas en Facebook, Twiter, Linkedin, etc que estén enlazadas con el referente portal digital que quiera contratar publicidad de un ente público. Final.

Lo que solicita C´s al Cabildo de Lanzarote y a ayuntamientos es algo irreal que no se puede llevar a cabo.



