Sección > Entrevistas



Nicolás López Ramírez, propietario del Rancho Texas Park



"La interacción de niños autistas con los delfines que queremos ofrecer en Lanzarote ayudará a mucha gente"

"Algunos animales procedentes del Guinate Park han estado de tránsito con nosotros y pasarán en breve a otros zoológicos. Algunos de ellos venían en muy malas condiciones, pero lo importante es que han mejorado y que están bien" Crónicas · 11 de junio de 2017

Compartir | | Aun más "Hemos tenido tres puestas de iguanas rinocerontes y las tres puestas con éxito. En total, doce ejemplares de una especie que está en peligro de extinción, y eso es muy relevante" El Rancho Texas Park de Lanzarote celebró recientemente el día Mundial del Medio Ambiente asociándose con Yaqu Pachá y protegiendo a delfines de medio mundo que están en peligro de extinción. Además, como ya adelantó el propietario de estas instalaciones únicas, Nicolás López Ramírez, están muy pendientes de que el entrenamiento de los delfines que tienen puedan muy pronto comenzar con un programa que les llena de enorme ilusión y que esperan que sirva para ayudar a muchas personas, la terapia que ofrecerán de forma gratuita para niños con distintos problemas, principalmente con autismo. Durante la entrevista concedida esta semana al programa ’A buena hora’ de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, ha apelado a la concienciación de la gente para que se dé cuenta de la importancia de la conservación de estas especies y evitar la degradación del medio natural. Este 5 de junio se celebraba el Día Mundial del Medio Ambiente, que no todos conmemoran. Ustedes desde el Rancho Texas Park de Lanzarote se han anticipado y han anunciado este fin de semana que han hecho una asociación con Yaqu Pachá. Cuéntenos. En qué consiste este proyecto? Bueno, este es un proyecto al que nosotros nos unimos. No es un proyecto nuestro, sino que ya existe en América Latina sobre el terreno para la protección de algunas especies que realmente están en peligro de extinción. Nosotros lo que hemos hecho es asociarnos a Yaqu Pachá, que lleva desde el año 1992 con ese proyecto tan bonito. Ahora, aunque hemos estado colaborando en años pasado, nos hemos asociado a ellos puesto que vemos que es una de las maneras de realizar nuestro proyecto de conservación también y aportar nuestro granito de arena a lo que es la defensa del medio natural, que es lo que más nos debe importar en este momento. Además, este proyecto se centra bastante en la defensa de animales muy concretos, como los delfines, ¿verdad? Sí, en algunos delfines. Aunque en todos, especialmente a los que más riesgo tienen de extinción, como el delfín rosado del Amazona o el negro de Chile. También hay otras especies como la ballena jorobada y hasta tenemos una especie de nutria, que se llama ’Alchichungo’ de mar, que está en superpeligro de extinción. Intentamos así llamar a la gente y a las conciencias a lo esencial d la conservación, no a si quitamos o no quitamos la colita del perrito y este tipo de cosas. Que entiendo que sí es importante cortar o no la colita al perrito para la gente que tiene conciencia, pero entiendo que es muchísimo más importante luchar en este momento, con la degradación que tenemos del medio natural, por la naturaleza, y transmitirle a la sociedad en todo momento el deber que tenemos de protegerla. Aportamos nuestro granito de arena desde la humildad que puede tener un pequeño centro como el nuestro. Pero ustedes solos no pueden. Debe ser bastante imposible llevar a cabo esta tarea sin la implicación de las instituciones públicas. ¿Cree usted que se están implicando todo lo que se deberían implicar desde las administraciones públicas? Bueno. Yo creo que hay una sensibilidad en general, y que debemos implicarnos todos. No sé si nos implicamos lo que debiéramos, pero sí que deberíamos empezar a tomárnoslo muy pero que muy en serio, puesto que realmente la degradación que hay ahora mismo nos llama a concienciarnos de que debemos hacerlo. Yo no voy a criticar si hemos hecho mucho o poco. Eso no nos corresponde, pero sí que tenemos que empezar a hacer de verdad. Nicolás, en las pequeñas acciones del día a día, el Rancho Texas Park de Lanzarote también ha sido noticia porque ustedes recogieron los animales del Guinate Park. ¿Qué ha pasado con esos ejemplares? ¿Se han recuperado? Algunos de estos animales ya están muy bien recuperados. Otros ya han encontrado otros hogares al que desplazarse y están esperando. Nosotros no podemos ubicar a todo tipo de animales, sino aquellos para los que sí tenemos unas instalaciones concretas y adecuadas. Algunos han estado de tránsito con nosotros y pasarán en breve a otros zoológicos. Algunos de ellos venían en muy malas condiciones pero lo importante es que han mejorado y que están bien. Es nuestro deber y un acto de responsabilidad el cuidar a los animales que existen, que es lo que nosotros hacemos: tratar de mejorar su vida. Bueno, eso y luego también conseguir cosas insólitas como que las iguanas rinocerontes se reproduzcan, ¿no? Bueno, eso es producto también de la suerte que tenemos del clima con que contamos en la isla. Y desde luego producto también de nuestro trabajo, pero también hemos tenido esa suerte de contar con este tipo de clima que tenemos y de preparar una instalación de la manera que los expertos consideraban que era la más correcta. Hemos tenido tres puestas y las tres puestas con éxito. En total, doce ejemplares de un ejemplar que está en peligro de extinción, y eso es muy relevante. Para nosotros desde luego ha sido un varapalo fantástico. Hay que felicitarles por ello. Pero también por el Delfinario. Es increíble la reproducción del Caletón Blanco de Haría reproducida como imagen de Lanzarote. No podemos reproducir la naturaleza de una manera exacta, pero sí que podemos tener una fantasía de lo que nos supone desarrollar un proyecto nuevo. A nosotros se nos vino a la mente, bueno, en este caso, el concepto y la idea es de quien les habla y han sido desarrollados por Pablo Carretero y Manolo Perdomo. Al final sale lo que se puede ver. La verdad es que está agradando a la gente. Nosotros no somos quiénes para decir cómo están las cosas, sino que debe hacerlo el público que nos visita, pero por lo visto en este caso hemos dado en el clavo. Es digno de aplaudir, igual que la adaptación de los delfines que creo cuya presencia se va a aprovechar para fines terapéuticos, ¿no es así? Nosotros tendremos un programa, pero una vez que esté toda la actividad implementada, con el que haremos unas terapias para niños autistas, que serán gratuitas para los niños de Lanzarote. Se ha visto que hay, no una mejoría, pero sí -aunque ni nosotros ni los animales somos terapeutas- por lo visto esa interacción despierta unas sensibilidades o unos parámetros que normalmente no los despiertan otro tipo de visualizaciones o de interacciones para estos niños. Es algo que queremos ofrecer a nuestra gente de Lanzarote, el hecho de tener esa posibilidad para estos niños. Rancho Texas es además un centro turístico. En Lanzarote se acaban de cumplir diez años de la Sociedad de Promoción Exterior. Usted como empresario, ¿cree también que se ha cumplido el objetivo marcado desde el inicio por la conocida como SPEL? Bueno creo que sí, aunque no todos. Si no, seríamos perfectos. Creo que sí se han cumplido la mayoría de objetivos. La Isla está repleta de gente y pienso que una gran parte de este logro es por la actividad de los últimos años de la Sociedad de Promoción. No la hemos seguido desde el principio, pero desde que nosotros somos una de las empresas asociadas, hemos tenido un seguimiento y, desde luego, desde nuestro punto de vista cumplen sus objetivos y es algo necesario. Yo creo además que se debería implicar más la empresa privada que lo público en este tipo de sociedades. Es lo que yo creo. Muchas gracias Nicolás. Y felicidades por su labor. Muchas gracias a ustedes. Versión imprimir



Tweet



¿Un mensaje, un comentario? moderación a priori Este foro es moderado a priori: tu contribución sólo aparecerá una vez validada por un/a administrador/a del sitio. ¿Quién eres? Tu nombre

Tu dirección de correo electrónico Tu mensaje Por favor, deje este campo vacío :

Título (obligatorio)

Texto de tu mensaje (obligatorio) Para crear párrafos, deje simplemente líneas vacías. Por favor, deje este campo vacío :